Svenskarna älskar ISK – men borde du?

Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

Mer skattefritt under 2025

I år är sparandet på ISK skattefritt upp till 150 000 kronor. År 2026 höjs gränsen till 300 000 kronor.

Det innebär att en betydande del av sparandet kan växa helt utan skatt.

Enligt Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg är enkelheten fortsatt en av ISK:s största styrkor.

Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar. (Foto: Adrian Leopoldson/Länsförsäkringar)

“Det är enkelt att sätta in och ta ut pengar samt att byta fonder eller aktier. Du får också en krångelfri deklaration som underlättar sparandet i praktisk mening”, säger han.

Han lyfter också två viktiga begränsningar som sparare ofta missar:

“Kom också ihåg att skattebefrielsen för de första 150 000 kronorna gäller per person och inte per konto eller bank”.

När lönar sig ISK egentligen?

Westerberg beskriver en tumregel: avkastningen bör vara högre än statslåneräntan plus en procentenhet, vilket för 2025 motsvarar 2,96 procent.

Under den nivån kan ISK vara mindre fördelaktigt eftersom schablonskatten tas ut oavsett utveckling. Tumregeln gäller främst sparande som överstiger den skattefria delen på 150 000 kronor.

Westerberg anser att även räntefonder lämpar sig bättre på ISK med årets regler, men påminner samtidigt om börsens historik.

“Under de senaste 30 åren har börsen haft en genomsnittlig årlig avkastning på cirka 11 procent inklusive aktieutdelningar. Den som sparar långsiktigt, brett och regelbundet kommer vara vinnare med pengarna på börsen”, säger han.

Ett alternativ är en vanlig depå där vinster och utdelningar beskattas med 30 procent.

Pension helt annat läge

För pensionssparande ser kalkylen annorlunda ut. Enligt Dagens PS visar beräkningar att löneväxling kan ge upp till 46 procent högre månadsutbetalning för personer som tjänar över brytpunkten för statlig skatt. Det beror på arbetsgivarens påslag och den förmånliga beskattningen i sparformen.

“Löneväxling ger fortfarande betydligt högre avkastning över tid – hela 46 procent mer i månadsutbetalning”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra.

Samtidigt höjs brytpunkten 2026, vilket innebär att färre omfattas av fördelen.

Den som löneväxlar kan få mer i pension (Foto: Pexels)

När ISK kan vara mindre fördelaktigt

Om avkastningen understiger 2,96 procent

Det motsvarar statslåneräntan plus en procentenhet för 2025, enligt Stefan Westerberg.

Det motsvarar statslåneräntan plus en procentenhet för 2025, enligt Stefan Westerberg. Om sparandet har negativ avkastning

Skatten tas ut oavsett utveckling.

Skatten tas ut oavsett utveckling. Om du vill kvitta förluster

Det går inte på ISK. I en vanlig depå kan förluster kvittas mot vinster.

Det går inte på ISK. I en vanlig depå kan förluster kvittas mot vinster. Om sparandet överstiger 150 000 kronor under 2025

Tumregeln gäller framför allt för kapital som ligger över den skattefria nivån.

Tumregeln gäller framför allt för kapital som ligger över den skattefria nivån. Om du sparar till pension och tjänar över brytpunkten

Löneväxling kan ge upp till 46 procent högre månadsutbetalning, enligt Dagens PS.

Källor: Dagens PS, SEB & Länsförsäkringar.

