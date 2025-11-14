Dagens PS
Dagensps.se
Svenskarna älskar ISK – men borde du?

Borde du också välja ISK?
Många sparare försöker orientera sig i vilka sparformer som är mest lönsamma. (Foto: Canva)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Svenskarna utmärker sig i Europas sparande och ISK är en favorit. Men sparformen är inte alltid lönsam för alla.

Svenskarna fortsätter att rusa in i ISK och 2025 är sparformen mer förmånlig än tidigare.

Men trots att sparformen är ett av de mest använda valen visar både experter och beräkningar att den inte passar för alla typer av sparande. Frågan för många blir därför hur man ska tänka.

Sverige rusar förbi EU

Det svenska sparandet sticker ut rejält. Enligt SEB placerar svenskarna uppemot hälften av sitt sparande i aktier, vilket är dubbelt så mycket som genomsnittet i EU. Cirka 70 procent fondsparar och nästan en fjärdedel äger aktier direkt.

ISK har spelat en stor roll i utvecklingen. Kontot, som infördes 2012, lockar eftersom det har schablonskatt, fria fond- och aktiebyten och en deklaration som i stort sett sköter sig själv.

Det är också därför EU nu använder Sverige som förebild när man tar fram nya sparmodeller.

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025

Mer skattefritt under 2025

I år är sparandet på ISK skattefritt upp till 150 000 kronor. År 2026 höjs gränsen till 300 000 kronor.

Det innebär att en betydande del av sparandet kan växa helt utan skatt.

Enligt Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg är enkelheten fortsatt en av ISK:s största styrkor.

Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.
Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar. (Foto: Adrian Leopoldson/Länsförsäkringar)

“Det är enkelt att sätta in och ta ut pengar samt att byta fonder eller aktier. Du får också en krångelfri deklaration som underlättar sparandet i praktisk mening”, säger han.

Han lyfter också två viktiga begränsningar som sparare ofta missar:

“Kom också ihåg att skattebefrielsen för de första 150 000 kronorna gäller per person och inte per konto eller bank”.

När lönar sig ISK egentligen?

Westerberg beskriver en tumregel: avkastningen bör vara högre än statslåneräntan plus en procentenhet, vilket för 2025 motsvarar 2,96 procent.

Under den nivån kan ISK vara mindre fördelaktigt eftersom schablonskatten tas ut oavsett utveckling. Tumregeln gäller främst sparande som överstiger den skattefria delen på 150 000 kronor.

Westerberg anser att även räntefonder lämpar sig bättre på ISK med årets regler, men påminner samtidigt om börsens historik.

“Under de senaste 30 åren har börsen haft en genomsnittlig årlig avkastning på cirka 11 procent inklusive aktieutdelningar. Den som sparar långsiktigt, brett och regelbundet kommer vara vinnare med pengarna på börsen”, säger han.

Ett alternativ är en vanlig depå där vinster och utdelningar beskattas med 30 procent.

Pension helt annat läge

För pensionssparande ser kalkylen annorlunda ut. Enligt Dagens PS visar beräkningar att löneväxling kan ge upp till 46 procent högre månadsutbetalning för personer som tjänar över brytpunkten för statlig skatt. Det beror på arbetsgivarens påslag och den förmånliga beskattningen i sparformen.

“Löneväxling ger fortfarande betydligt högre avkastning över tid – hela 46 procent mer i månadsutbetalning”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra.

Samtidigt höjs brytpunkten 2026, vilket innebär att färre omfattas av fördelen.

ISK eller löneväxla? pension
Den som löneväxlar kan få mer i pension (Foto: Pexels)

När ISK kan vara mindre fördelaktigt

  • Om avkastningen understiger 2,96 procent
    Det motsvarar statslåneräntan plus en procentenhet för 2025, enligt Stefan Westerberg.
  • Om sparandet har negativ avkastning
    Skatten tas ut oavsett utveckling.
  • Om du vill kvitta förluster
    Det går inte på ISK. I en vanlig depå kan förluster kvittas mot vinster.
  • Om sparandet överstiger 150 000 kronor under 2025
    Tumregeln gäller framför allt för kapital som ligger över den skattefria nivån.
  • Om du sparar till pension och tjänar över brytpunkten
    Löneväxling kan ge upp till 46 procent högre månadsutbetalning, enligt Dagens PS.

Källor: Dagens PS, SEB & Länsförsäkringar.

Linn Kolar
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.

