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Det kan vara en av förklaringarna till att många äldre fortfarande har outtagen premiepension.

Under flera år har Pensionsmyndigheten skickat brev till personer över 70 år som ännu inte börjat ta ut pengarna. Hittills har omkring 30 000 personer fått en sådan påminnelse, rapporterar Aftonbladet.

Av mottagarna har 73 procent börjat ta ut sin premiepension och i genomsnitt fått 2 000 kronor mer i månaden. Drygt var fjärde har ännu inte påbörjat uttaget.

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17 miljoner kronor varje månad

Redan i juli förra året rapporterade Sveriges Radio att närmare 8 000 pensionärer börjat ta ut sin premiepension efter en riktad insats från myndigheten.

”Vi är väldigt glada och de har ökat sin pension med nästan 2 200 kronor per månad. Det är totalt sett då cirka 17 miljoner som vi utbetalar nu, per månad”, sa Pensionsmyndighetens generaldirektör Anna Pettersson Westerberg till radion.

Pensionärsorganisationen PRO vill nu att utbetalningarna ska starta automatiskt vid exempelvis 75 års ålder.