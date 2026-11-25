Tusentals svenska pensionärer har pengar hos staten som de ännu inte börjat ta ut. Bland dem som efter en påminnelse från Pensionsmyndigheten ansökt om pengarna har pensionen i genomsnitt ökat med motsvarande 24 000 kronor, varje år.
Tusentals svenskar har glömda pengar hos staten – kan ge 2 000 kronor i månaden
När Pensionsmyndigheten bildades 2010 tog den över ansvaret för hela den allmänna pensionen. Fram till dess behövde svenskarna vända sig till två olika myndigheter för att få ut alla sina pensionspengar.
Det kan vara en av förklaringarna till att många äldre fortfarande har outtagen premiepension.
Under flera år har Pensionsmyndigheten skickat brev till personer över 70 år som ännu inte börjat ta ut pengarna. Hittills har omkring 30 000 personer fått en sådan påminnelse, rapporterar Aftonbladet.
Av mottagarna har 73 procent börjat ta ut sin premiepension och i genomsnitt fått 2 000 kronor mer i månaden. Drygt var fjärde har ännu inte påbörjat uttaget.
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17 miljoner kronor varje månad
Redan i juli förra året rapporterade Sveriges Radio att närmare 8 000 pensionärer börjat ta ut sin premiepension efter en riktad insats från myndigheten.
”Vi är väldigt glada och de har ökat sin pension med nästan 2 200 kronor per månad. Det är totalt sett då cirka 17 miljoner som vi utbetalar nu, per månad”, sa Pensionsmyndighetens generaldirektör Anna Pettersson Westerberg till radion.
Pensionärsorganisationen PRO vill nu att utbetalningarna ska starta automatiskt vid exempelvis 75 års ålder.
Ingen pension retroaktivt
Har du levt som pensionär i tio år utan att ta ut din premiepension kan du inte begära ut tio års uteblivna utbetalningar i efterhand.
Enligt Pensionsmyndigheten kan allmän pension tidigast beviljas från och med den månad då ansökan kommer in. Däremot blir månadsbeloppet i regel högre när du väntar med uttaget. Om du avlider innan du börjat ta ut premiepensionen fördelas pengarna mellan andra pensionssparare och pensionärer.
Upptäckte missen efter tolv år
Statens tjänstepensionsverk, SPV, har haft liknande problem bland tidigare statligt anställda. Vid ett tidigare utskick påmindes omkring 10 000 personer från 67 års ålder om att de hade statlig tjänstepension kvar att ta ut.
En av dem som missat att ansöka om sin tjänstepension är 79-åriga Barbara.
När hennes son tidigare i år upptäckte missen hade tolv år gått sedan hon gick i pension. Under den tiden hade hon kunnat få ut omkring 1,3 miljoner kronor, rapporterade Expressen i oktober.
Barbara får numera omkring 26 000 kronor i månaden från den aktuella tjänstepensionen. Familjen befarar dock att hon på grund av sin alzheimersjukdom inte kommer att hinna få ut lika mycket sammanlagt.
Kan missa bostadstillägget
På Pensionsmyndighetens Mina sidor kan du se vilka delar av den allmänna pensionen du tar ut. Dina tjänstepensioner finns hos minPension, där du i de flesta fall också kan se vilka som börjat betalas ut.
Pensionärer med låga inkomster kan ha ytterligare pengar att hämta när premiepensionen väl börjar betalas ut.
Ett av grundkraven för att få bostadstillägg från Pensionsmyndigheten är nämligen att du tar ut hela din allmänna pension, inklusive premiepensionen.
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