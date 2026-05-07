Ränteavdrag: 225 000 svenskar går miste om 1,6 miljarder kronor

Nu konstaterar Zmarta/uScore att 225 000 svenskar hade så stora ränteutgifter att de slår i taket för fullt ränteavdrag. Denna gruppen gick således miste om drygt 1,6 miljarder kronor i skattelättnader i årets deklaration.

Därtill kostade deras ränteavdrag staten nästan 10,6 miljarder kronor.

Männen sticker ut i statistiken

Av de drygt 225 000 personer som slog i taket var 141 816 män och 83 340 kvinnor.

I gruppen uppgick männens ränteutgifter till strax över 26 miljarder kronor, jämfört med 14,5 miljarder kronor för kvinnorna.

”Statistiken ger en hint om fördelningen av reala tillgångar mellan män och kvinnor. Men det visar även att många betalar onödigt höga räntekostnader”, säger Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta/uScore. Han fortsätter:

”Här finns mycket att vinna på att fördela lånen jämnt mellan sig och att jämföra och förhandla ner räntorna”.

