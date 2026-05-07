Räntorna har pressat många bolånetagare hårt de senaste åren. Nu visar nya siffror att över 225 000 svenskar hade så stora ränteutgifter under 2025 att de slog i taket för fullt ränteavdrag. ”Många betalar onödigt höga räntekostnader”, konstaterar hushållsekonomen.
Ränteavdrag: 225 000 svenskar går miste om 1,6 miljarder kronor
Ränteavdrag på bolån är en förmån som kan göra att du får tillbaka en del av det du betalat i räntekostnader under året.
I Sverige får privatpersoner göra ränteavdrag med 30 procent på ränteutgifter upp till 100 000 kronor per person och år. Men på den del som överstiger den gränsen sjunker avdraget till 21 procent.
Nu konstaterar Zmarta/uScore att 225 000 svenskar hade så stora ränteutgifter att de slår i taket för fullt ränteavdrag. Denna gruppen gick således miste om drygt 1,6 miljarder kronor i skattelättnader i årets deklaration.
Därtill kostade deras ränteavdrag staten nästan 10,6 miljarder kronor.
Läs även: Avdraget försvinner – för mycket pengar på kontot kan bli dyrt. Dagens PS
Männen sticker ut i statistiken
Av de drygt 225 000 personer som slog i taket var 141 816 män och 83 340 kvinnor.
I gruppen uppgick männens ränteutgifter till strax över 26 miljarder kronor, jämfört med 14,5 miljarder kronor för kvinnorna.
”Statistiken ger en hint om fördelningen av reala tillgångar mellan män och kvinnor. Men det visar även att många betalar onödigt höga räntekostnader”, säger Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta/uScore. Han fortsätter:
”Här finns mycket att vinna på att fördela lånen jämnt mellan sig och att jämföra och förhandla ner räntorna”.
Missa inte: Ny lag ska få fler svenskar att hyra ut sin bostad. Dagens PS
Har minskat kraftigt sedan i fjol
Trots de enorma beloppen är gruppen ändå mindre än förra året. Då slog drygt 573 000 personer i taket för fullt ränteavdrag.
Statens kostnad för den gruppen var då rekordhöga 27,5 miljarder kronor. I år landar motsvarande summa alltså på 10,6 miljarder kronor.
Men även årets nivå är tillräckligt hög för att väcka debatt om ränteavdragets prislapp.
”Det här är pengar som i stället hade kunnat gå till välfärdstjänster som skola och omsorg. Och då pratar vi endast om toppen på isberget”, avslutar Söderlind.
Läs också: Skatteavdraget försvinner – påverkar varannan svensk. Realtid