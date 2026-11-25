Och någon större brådska att sälja huset tycks pensionärerna inte ha. I en ny undersökning som Verian gjort på uppdrag av Handelsbanken uppger 73 procent av 65-84-åringarna att de bor som de önskar.

”Varannan ung pensionär planerar sin ekonomi för att lämna efter sig ett arv. Det kan bidra till att fler bor kvar i sina lågt belånade villor, i stället för att sälja av fastigheten och öka sin konsumtion”, kommenterar Helena Bornevall, seniorekonom på Handelsbanken.

Tusentals fler villor till salu

En stor del av arven väntas gå till personer mellan 50 och 64 år. Intresset för att köpa en ny bostad med arvspengarna är förhållandevis litet i den åldersgruppen, vilket enligt Handelsbanken talar för att de flesta ärvda fastigheterna kommer att säljas.

Den väntade ökningen motsvarar mer än tre gånger den årliga nyproduktionen av småhus i Sverige under de senaste åren.

I storstadsområdena, där efterfrågan på större bostäder är stark, kan fler unga familjer få möjlighet att köpa villa. Men på orter där befolkningen krymper riskerar säljarna att få svårare att hitta köpare.

”Ett kraftigt ökat utbud kan påverka bostadsmarknaden olika mellan stad och land – där mindre orter står inför ökade utmaningar”, säger Bornevall.

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