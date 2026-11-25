Handelsbanken räknar med att omkring 20 000 fler småhus per år kan komma ut till försäljning under de kommande sex åren jämfört med för tio år sedan. På mindre orter kan generationsskiftet pressa priserna på villor som redan i dag kostar runt en miljon kronor.
Stort arvsskifte väntar – här kan villorna bli ännu billigare
Mellan 2015 och 2025 ökade antalet småhusägare som är 80 år eller äldre med över 60 procent i Sverige. En förklaring är att den stora 40-talistgenerationen har blivit äldre, en annan att allt fler bor kvar i sina villor högt upp i åldrarna.
Och någon större brådska att sälja huset tycks pensionärerna inte ha. I en ny undersökning som Verian gjort på uppdrag av Handelsbanken uppger 73 procent av 65-84-åringarna att de bor som de önskar.
”Varannan ung pensionär planerar sin ekonomi för att lämna efter sig ett arv. Det kan bidra till att fler bor kvar i sina lågt belånade villor, i stället för att sälja av fastigheten och öka sin konsumtion”, kommenterar Helena Bornevall, seniorekonom på Handelsbanken.
Tusentals fler villor till salu
En stor del av arven väntas gå till personer mellan 50 och 64 år. Intresset för att köpa en ny bostad med arvspengarna är förhållandevis litet i den åldersgruppen, vilket enligt Handelsbanken talar för att de flesta ärvda fastigheterna kommer att säljas.
Den väntade ökningen motsvarar mer än tre gånger den årliga nyproduktionen av småhus i Sverige under de senaste åren.
I storstadsområdena, där efterfrågan på större bostäder är stark, kan fler unga familjer få möjlighet att köpa villa. Men på orter där befolkningen krymper riskerar säljarna att få svårare att hitta köpare.
”Ett kraftigt ökat utbud kan påverka bostadsmarknaden olika mellan stad och land – där mindre orter står inför ökade utmaningar”, säger Bornevall.
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Villapriserna har redan sjunkit i Bengtsfors
PS har gått igenom statistik från SCB och Boverket för att hitta kommuner där många äldre bor i villa, befolkningen väntas minska och det redan finns ett överskott på bostäder.
På sådana orter kan generationsskiftet leda till att fler hus kommer ut till försäljning samtidigt som antalet potentiella köpare minskar, något som enligt Handelsbanken kan pressa bostadspriserna ytterligare.
Av de 55 kommuner som i årets bostadsmarknadsenkät uppger att de har ett bostadsöverskott beräknas 42 ha färre invånare 2040 än 2023.
Bland dessa kommuner har Bengtsfors störst andel personer som är 80 år eller äldre bland dem som bor i småhus med äganderätt. Andelen är närmare 9 procent, jämfört med 5,6 procent i hela landet. Mellan 2023 och 2040 beräknas kommunens befolkning minska med omkring 11 procent.
Enligt Svensk Mäklarstatistik har villapriserna i Bengtsfors sjunkit med 10,3 procent på ett år. I Emmaboda, som också har en stor andel äldre villaboende, är motsvarande nedgång 9,9 procent.
Ännu billigare är villorna i Strömsund och Filipstad, där husen under det senaste året sålts för i genomsnitt 836 000 respektive 991 000 kronor. Båda kommunerna räknar med att ha ett överskott på bostäder även om tre år.
Här kan villapriserna pressas
I samtliga tio kommuner i tabellen nedan är villorna redan betydligt billigare än riksgenomsnittet. Kommunerna har ett överskott på bostäder, en befolkning som väntas minska och en hög andel äldre villaboende. Om fler villor kommer ut till försäljning i samband med generationsskiftet kan det sätta ytterligare press på priserna.
|Kommun
|Andel villaboende 80+
|Befolkningsförändring 2023-2040
|Medelpris villa
|Bengtsfors
|8,9 %
|−11,0 %
|1 137 000 kr
|Malung-Sälen
|8,7 %
|−1,9 %
|2 484 000 kr
|Emmaboda
|8,7 %
|−8,8 %
|1 046 000 kr
|Filipstad
|8,6 %
|−11,0 %
|991 000 kr
|Säffle
|8,5 %
|−10,7 %
|1 313 000 kr
|Flen
|8,2 %
|−7,6 %
|2 033 000 kr
|Västervik
|7,8 %
|−4,7 %
|2 083 000 kr
|Bräcke
|7,8 %
|−11,5 %
|1 150 000 kr
|Strömsund
|7,7 %
|−11,7 %
|836 000 kr
|Storuman
|7,6 %
|−8,9 %
|1 120 000 kr
|Riket
|5,6 %
|+4,3 %
|4 111 000 kr
Källor: SCB:s boendestatistik 2025 och befolkningsframskrivning 2024-2040, Boverkets bostadsmarknadsenkät 2026 samt Svensk Mäklarstatistik den 6 november 2026. Egna beräkningar. Medelpriserna avser de senaste tolv månaderna.
Urval: De tio kommuner med störst andel personer som är 80 år eller äldre bland boende i småhus med äganderätt, av de 42 kommuner som har bostadsöverskott och beräknad befolkningsminskning. Boverkets uppgifter om bostadsöverskott gäller hela bostadsmarknaden. SCB:s boendestatistik avser de boendes ålder och visar inte vem som äger fastigheten.
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