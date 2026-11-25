Nära nio av tio svenska föräldrar sparar till sina barn och i år har snittbeloppet ökat med närmare 8 procent. Efter 18 år skulle ett genomsnittligt barnsparande kunna räcka till kontantinsatsen för en bostad på 51 kvadratmeter i Storstockholm.
Så mycket sparar andra föräldrar – kan ge 51 kvadrat i Stockholm
När kravet på kontantinsats sänktes från 15 till 10 procent i våras var tanken från regeringens sida bland annat att göra det lättare för unga att köpa sin första bostad.
En del av framtidens bostadsköpare får redan hjälp på traven av sina föräldrar, även om det för somliga dröjer närmare 18 år innan det är dags att ge sig ut på bostadsmarknaden.
I fjol sparade svenska föräldrar som hade ett barnsparande i snitt 843 kronor i månaden per barn. I år är motsvarande belopp 906 kronor, enligt Länsförsäkringars nya barnsparundersökning som publiceras i dag.
”Ökningen beror på att de flesta har fått det ekonomiskt bättre vilket gör att de kan sätta av lite mer pengar till barnen”, kommenterar Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.
Mindre pengar från föräldrar med lägre inkomster
Medianbeloppet har ökat från 500 till 600 kronor på ett år.
I hushåll med en månadsinkomst under 50 000 kronor har barnsparandet dock sjunkit från 512 till 471 kronor i månaden. I hushåll med inkomster på minst 84 000 kronor har det i stället ökat till 1 140 kronor.
Med en årlig avkastning på 7 procent kan skillnaden mellan barnens sparkapital efter 18 år uppgå till 282 000 kronor.
”Skillnader i föräldrarnas ekonomi kan därför få betydelse för vilka möjligheter barnen har när de blir vuxna”, konstaterar Westerberg.
En bostad för 3,8 miljoner
När Länsförsäkringar förra året frågade föräldrarna vad de sparade till toppade bostaden listan.
Med ett månadssparande på 906 kronor och en antagen årlig avkastning på 7 procent kan barnet ha ett sparkapital på omkring 381 000 kronor på sin 18-årsdag.
Sedan den 1 april i år får bolånet täcka upp till 90 procent av bostadens marknadsvärde, mot tidigare 85 procent. Det betyder att bostadsköparen behöver ha minst 10 procent av köpeskillingen i kontantinsats.
Med dagens regler skulle de 381 000 kronorna räcka till kontantinsatsen för en bostad för 3,81 miljoner kronor.
Beräkningen förutsätter förstås att banken beviljar bolånet.
Tre gånger så stort i Malmö
Hur mycket bostad pengarna motsvarar i dag beror i hög grad på var barnet vill bo.
Enligt Svensk Mäklarstatistik kostade en kvadratmeter bostadsrätt i centrala Stockholm i genomsnitt 125 613 kronor i oktober. I centrala Malmö var motsvarande pris 40 995 kronor.
Räknat på oktobers genomsnittliga kvadratmeterpriser motsvarar ett bostadsköp för 3,81 miljoner kronor omkring 30 kvadratmeter i centrala Stockholm, 55 i centrala Göteborg och 93 i centrala Malmö.
Så stor bostad motsvarar barnsparandet
|Område
|Pris per kvadratmeter
|Bostadsyta
|Centrala Stockholm
|125 613 kr
|30 kvm
|Storstockholm
|74 829 kr
|51 kvm
|Centrala Göteborg
|69 427 kr
|55 kvm
|Storgöteborg
|48 053 kr
|79 kvm
|Centrala Malmö
|40 995 kr
|93 kvm
|Stormalmö
|36 359 kr
|105 kvm
|Hela Sverige
|49 392 kr
|77 kvm
Källa: Dagens PS beräkningar utifrån Svensk Mäklarstatistiks genomsnittliga kvadratmeterpriser för bostadsrätter i oktober 2026. Beräkningen utgår från en kontantinsats på 381 000 kronor och en belåningsgrad på 90 procent.
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