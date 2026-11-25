Emission i Novakand Pharma - Sista dag för teckning 7 december

En del av framtidens bostadsköpare får redan hjälp på traven av sina föräldrar, även om det för somliga dröjer närmare 18 år innan det är dags att ge sig ut på bostadsmarknaden.

I fjol sparade svenska föräldrar som hade ett barnsparande i snitt 843 kronor i månaden per barn. I år är motsvarande belopp 906 kronor, enligt Länsförsäkringars nya barnsparundersökning som publiceras i dag.

”Ökningen beror på att de flesta har fått det ekonomiskt bättre vilket gör att de kan sätta av lite mer pengar till barnen”, kommenterar Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Mindre pengar från föräldrar med lägre inkomster

Medianbeloppet har ökat från 500 till 600 kronor på ett år.

I hushåll med en månadsinkomst under 50 000 kronor har barnsparandet dock sjunkit från 512 till 471 kronor i månaden. I hushåll med inkomster på minst 84 000 kronor har det i stället ökat till 1 140 kronor.

Med en årlig avkastning på 7 procent kan skillnaden mellan barnens sparkapital efter 18 år uppgå till 282 000 kronor.

”Skillnader i föräldrarnas ekonomi kan därför få betydelse för vilka möjligheter barnen har när de blir vuxna”, konstaterar Westerberg.