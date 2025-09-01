Hushållen upplever att priserna rusar långt mer än statistiken visar. Samtidigt växer en ny grupp fattigpensionärer fram i Sverige.
15 procent i plånboken – de får mest från Försäkringskassan
Han äger sex lägenheter – tvingas flytta hem till föräldrarna: “En skam”
En fyrtioårig ingenjör har byggt upp en liten bostadsportfölj. Han äger sex lägenheter. Trots detta har han tvingats flytta hem till sina föräldrar. Ingenjören, som i den finländska tidskriften Seura kallas Timo, började redan för flera år sedan spara och investera i bostäder. I dag äger han sex lägenheter utanför huvudstadsregionen. Men trots det lever …
Här är Sveriges nya fattigpensionärer: “Antalet ökar”
De äldre kvinnor som tidigare dominerade bland Sveriges fattigpensionärer är på väg att ersättas av en ny grupp. “Tyvärr ser jag en risk för att antalet ökar”, säger pensionsekonomen. Det svenska pensionssystemet bygger på livsinkomstprincipen. Den som jobbar mer får också högre pension. Länge innebar det att äldre kvinnor som arbetat lite eller inte alls …
Här är världens bästa land att pensionera sig i
Gå i pension utomlands? En bra idé om du frågar svenskarna. Men vart ska man flytta? Varannan svensk vill pensionera sig utomlands, visar en undersökning från Movestic. Helt märkligt är väl inte det. I Sverige växer oron för pensionen. Samtidigt uppger sju av tio svenska pensionärer att de inte klarar sig på allmän pension. “Det …
70 kronor i höjd pension – men inget stoppar tjänstepensionen
Unga svenskar drömmer om pension vid 63, men räknar med att få jobba nästan ett decennium längre. Samtidigt kallas en ny pensionsreform för ”historisk” – men effekten väntas bli marginell. Det har varit en ovanligt händelserik pensionsvecka. Detta beror inte minst på att regeringen och Pensionsgruppen i veckan presenterade en ny ”gas” i pensionssystemet – …
3 procent inflation – känns som 15 i plånboken
Statistiken säger 3 procent inflation. Men i plånboken känns det som 15 – och enligt en storbank bromsar det konsumtionen. Det är svårt att ruska av lågkonjunkturen. Trots räntelättnader och skattesänkningar är hushållen fortsatt försiktiga och upplever att inflationen biter sig fast på en helt annan nivå än statistiken visar. Enligt en storbank är det …
Svenskarnas vardagsekonomi känns som 15 procents inflation trots tre på pappret. Försäkringskassan visar vilka grupper som får mest ersättning medan världens bästa land för pensionering har utsetts.
Snart lägger vi ännu en privatekonomisk vecka till handlingarna. Nedan sammanfattar vi några av veckans mest lästa nyheter.
Inflationen känns som 15 – därför står konsumtionen still
I veckan har SEB beskrivit ett ovanligt stort glapp mellan officiell inflation (KPIF runt 3 procent) och hushållens upplevda prisökningar. I plånboken känns det nämligen som 15.
Enligt banken är det gapet en nyckel till varför konsumtionen inte vill ta fart, trots räntesänkningar och skattesänkningar. Blickarna riktas nu mot Riksbanken i september, där bankerna är oense om nästa drag.
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Världens bästa land att pensionera sig i
U.S. News-rankningen sätter åter Schweiz i topp för en bekväm pension. Landet får högsta betyg för trygghet, vård och stabila institutioner.
Nya Zeeland ligger tvåa medan Portugal imponerar med prisvärdhet och klimat. Spanien lockar i sin tur med kultur och öppenhet.
Även Sverige finns med på listan, på plats nio.
Sveriges nya fattigpensionärer
Pensionsekonomen Trifa Chireh varnar för att andelen fattigpensionärer i Sverige riskerar att bli fler.
Numera är det en ny grupp som pressas under gränsen för relativ fattigdom: utrikesfödda kvinnor. Men de är långt ifrån ensamma. Deltidsarbete, osäkra anställningar och längre livslängd gör att fler kan hamna under gränsen i framtiden.
Livsinkomstprincipen förstärker skillnaderna och fler över 65 söker skuldsanering.
Chireh efterlyser både ”gasen” i systemet och höjda pensionsavgifter samt bättre möjligheter att jobba längre.
De får mest från Försäkringskassan
I veckan har en ny analys visat vilka grupper som får mest ersättning.
Kvinnor har i genomsnitt fått 800 000 kronor – dubbelt mot män – främst på grund av längre föräldraledighet och högre sjukskrivningstal. Kvinnor får mer ersättning än män i alla åldrar.
Därtill har kvinnor lägre inkomster från arbete än män. Därmed utgör socialförsäkringen en större del av kvinnors inkomster och får större betydelse för deras pensionsgrundande inkomst.
Sex lägenheter – bor ändå hemma hos föräldrarna
Den finländske ingenjören ”Timo” äger sex uthyrda lägenheter, men efter arbetslöshet och små överskott från hyrorna står han utanför trygghetssystemet och har flyttat hem till föräldrarna.
Bostadsportföljen kvalar inte för stöd och försäljning är svår när priserna faller.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Efter fyra år av stigande utbud på småhusmarknaden syns nu en förändring. Nya siffror visar att husutbudet krymper. Bostadsmarknaden har länge dominerats av rekordlånga försäljningstider och ett ovanligt stort utbud. Men nu pekar siffrorna åt ett nytt håll. Hemnet rapporterar att småhusmarknaden visar tydliga tecken på ett trendbrott. Missa inte: 3 procent inflation – känns …