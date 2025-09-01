Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

15 procent i plånboken – de får mest från Försäkringskassan 

Hur upplevs inflationen för hushållen och vilka får egentligen mest pengar från Försäkringskassan? Det har veckans nyheter svarat på
Hur upplevs inflationen för hushållen och vilka får egentligen mest pengar från Försäkringskassan? Det har veckans nyheter svarat på (Foto: Izabelle Nordfjell/Jessica Gow/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Hushållen upplever att priserna rusar långt mer än statistiken visar. Samtidigt växer en ny grupp fattigpensionärer fram i Sverige. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Svenskarnas vardagsekonomi känns som 15 procents inflation trots tre på pappret. Försäkringskassan visar vilka grupper som får mest ersättning medan världens bästa land för pensionering har utsetts. 

Snart lägger vi ännu en privatekonomisk vecka till handlingarna. Nedan sammanfattar vi några av veckans mest lästa nyheter.

ANNONS

Inflationen känns som 15 – därför står konsumtionen still

I veckan har SEB beskrivit ett ovanligt stort glapp mellan officiell inflation (KPIF runt 3 procent) och hushållens upplevda prisökningar. I plånboken känns det nämligen som 15.

Enligt banken är det gapet en nyckel till varför konsumtionen inte vill ta fart, trots räntesänkningar och skattesänkningar. Blickarna riktas nu mot Riksbanken i september, där bankerna är oense om nästa drag.

Läs vidare här: 3 procent inflation – känns som 15 i plånboken. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Världens bästa land att pensionera sig i

U.S. News-rankningen sätter åter Schweiz i topp för en bekväm pension. Landet får högsta betyg för trygghet, vård och stabila institutioner.

Nya Zeeland ligger tvåa medan Portugal imponerar med prisvärdhet och klimat. Spanien lockar i sin tur med kultur och öppenhet.

ANNONS

Även Sverige finns med på listan, på plats nio.

Läs mer: Här är världens bästa land att pensionera sig i. Dagens PS

Schweiz har utsetts till världens bästa land för en bekväm pension – bättre än Sverige
Schweiz har utsetts till världens bästa land för en bekväm pension (Foto: Unsplash)

Sveriges nya fattigpensionärer

Pensionsekonomen Trifa Chireh varnar för att andelen fattigpensionärer i Sverige riskerar att bli fler. 

Numera är det en ny grupp som pressas under gränsen för relativ fattigdom: utrikesfödda kvinnor. Men de är långt ifrån ensamma. Deltidsarbete, osäkra anställningar och längre livslängd gör att fler kan hamna under gränsen i framtiden.

Livsinkomstprincipen förstärker skillnaderna och fler över 65 söker skuldsanering. 

Chireh efterlyser både ”gasen” i systemet och höjda pensionsavgifter samt bättre möjligheter att jobba längre.

Mer om detta: Här är Sveriges nya fattigpensionärer: “Antalet ökar”. Dagens PS

ANNONS

De får mest från Försäkringskassan

I veckan har en ny analys visat vilka grupper som får mest ersättning. 

Kvinnor har i genomsnitt fått 800 000 kronor – dubbelt mot män – främst på grund av längre föräldraledighet och högre sjukskrivningstal. Kvinnor får mer ersättning än män i alla åldrar.

Därtill har kvinnor lägre inkomster från arbete än män. Därmed utgör socialförsäkringen en större del av kvinnors inkomster och får större betydelse för deras pensionsgrundande inkomst.

Läs vidare: De får mest från Försäkringskassan. Dagens PS

Sex lägenheter – bor ändå hemma hos föräldrarna

Den finländske ingenjören ”Timo” äger sex uthyrda lägenheter, men efter arbetslöshet och små överskott från hyrorna står han utanför trygghetssystemet och har flyttat hem till föräldrarna. 

Bostadsportföljen kvalar inte för stöd och försäljning är svår när priserna faller.

Läs mer här: Han äger sex lägenheter – tvingas flytta hem till föräldrarna: “En skam”. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
nyheternyhetsveckanPrivatekonomi
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS