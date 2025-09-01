15 procent i plånboken – de får mest från Försäkringskassan 

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Svenskarnas vardagsekonomi känns som 15 procents inflation trots tre på pappret. Försäkringskassan visar vilka grupper som får mest ersättning medan världens bästa land för pensionering har utsetts.

Snart lägger vi ännu en privatekonomisk vecka till handlingarna. Nedan sammanfattar vi några av veckans mest lästa nyheter.

Inflationen känns som 15 – därför står konsumtionen still

I veckan har SEB beskrivit ett ovanligt stort glapp mellan officiell inflation (KPIF runt 3 procent) och hushållens upplevda prisökningar. I plånboken känns det nämligen som 15.

Enligt banken är det gapet en nyckel till varför konsumtionen inte vill ta fart, trots räntesänkningar och skattesänkningar. Blickarna riktas nu mot Riksbanken i september, där bankerna är oense om nästa drag.

