En ny analys från Försäkringskassan visar vilka grupper som får mest ersättning. Resultaten är tydliga och visar bristen på jämställdhet.
De får mest från Försäkringskassan
Försäkringskassan presenterar en ny analys kring användandet av föräldraförsäkring och sjukpenning.
Analysen visar hur olika ersättningar i socialförsäkringen fördelas mellan kvinnor och män upp till 40 års ålder. Den belyser även skillnader i livsvillkor som påverkar inkomst, föräldraledighet och sjukfrånvaro.
Dubbelt upp mot männen
Resultaten är tydliga. En kvinna som fyller 40 år har i genomsnitt fått 800 000 kronor i ersättningar från socialförsäkringen. Det är dubbelt så mycket som en man i samma ålder.
Skillnaderna beror bland annat på användandet av föräldraförsäkring och sjukpenning, enligt Försäkringskassans analys.
Mer i alla åldrar
Kvinnor får mer ersättning än män i alla åldrar. Störst är skillnaderna mellan åldrarna 31 och 40 år, då kvinnor i genomsnitt får 55 000 kronor per år.
Orsaken är att kvinnor tar längre föräldraledighet, får en större del av barnbidraget och i högre grad står för det obetalda arbetet i hemmet, medan männen i högre grad struntar i att ta ansvar för sina barn.
Dessutom är risken för sjukskrivning på grund av stress och depression tre gånger högre för kvinnor än för män i 25–40-årsåldern.
Utbetalningarna från sjukpenning har ökat tydligt för kvinnor sedan 2020, men inte för män i samma åldrar.
Tjänar dessutom mindre
Kvinnor har även lägre inkomster från arbete än män. Fram till 40 års ålder har en kvinna i genomsnitt tjänat 5 miljoner kronor, jämfört med drygt 6,5 miljoner för en man.
Därmed utgör socialförsäkringen en större del av kvinnors inkomster och får större betydelse för deras pensionsgrundande inkomst.
”Socialförsäkringarna spelar en viktig roll för att åtminstone delvis jämna ut skillnader mellan kvinnor och män. Men vår analys visar även att de ojämställda småbarnsåren får tydliga konsekvenser långt fram i livet”, säger Försäkringskassans Jon Dutrieux.
Nya analysen/Fakta i korthet
- Vid 40 års ålder har kvinnor i genomsnitt fått 800 000 kronor från socialförsäkringen, män knappt 400 000 kronor.
- Utbetalningar från socialförsäkringen utgör en betydligt större andel av kvinnors inkomster än männens – särskilt mellan 31 och 35 år, då andelen är nästan tre gånger högre för kvinnor.
- Kvinnor sjukskrivs för stress och depression tre gånger så ofta som män.
- Fram till 40 års ålder har kvinnor tjänat i genomsnitt 5 miljoner kronor från arbete, män 6,5 miljoner kronor.
(Källa: Försäkringskassan)
En ny analys från Försäkringskassan visar vilka grupper som får mest ersättning. Resultaten är tydliga och visar bristen på jämställdhet. Försäkringskassan presenterar en ny analys kring användandet av föräldraförsäkring och sjukpenning. Analysen visar hur olika ersättningar i socialförsäkringen fördelas mellan kvinnor och män upp till 40 års ålder. Den belyser även skillnader i livsvillkor som …