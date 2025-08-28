De får mest från Försäkringskassan

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Mer i alla åldrar

Kvinnor får mer ersättning än män i alla åldrar. Störst är skillnaderna mellan åldrarna 31 och 40 år, då kvinnor i genomsnitt får 55 000 kronor per år.

Orsaken är att kvinnor tar längre föräldraledighet, får en större del av barnbidraget och i högre grad står för det obetalda arbetet i hemmet, medan männen i högre grad struntar i att ta ansvar för sina barn.

Dessutom är risken för sjukskrivning på grund av stress och depression tre gånger högre för kvinnor än för män i 25–40-årsåldern.

Utbetalningarna från sjukpenning har ökat tydligt för kvinnor sedan 2020, men inte för män i samma åldrar.

Större skäl att kolla saldot? Redan vid 40 har snittmannen tjänat 1,5 miljoner mer än en genomsnittlig svensk kvinna i samma ålder. (Foto: Jessica Gow/TT)

Tjänar dessutom mindre

Kvinnor har även lägre inkomster från arbete än män. Fram till 40 års ålder har en kvinna i genomsnitt tjänat 5 miljoner kronor, jämfört med drygt 6,5 miljoner för en man.

Därmed utgör socialförsäkringen en större del av kvinnors inkomster och får större betydelse för deras pensionsgrundande inkomst.

”Socialförsäkringarna spelar en viktig roll för att åtminstone delvis jämna ut skillnader mellan kvinnor och män. Men vår analys visar även att de ojämställda småbarnsåren får tydliga konsekvenser långt fram i livet”, säger Försäkringskassans Jon Dutrieux.

Nya analysen/Fakta i korthet

Vid 40 års ålder har kvinnor i genomsnitt fått 800 000 kronor från socialförsäkringen, män knappt 400 000 kronor.

Utbetalningar från socialförsäkringen utgör en betydligt större andel av kvinnors inkomster än männens – särskilt mellan 31 och 35 år, då andelen är nästan tre gånger högre för kvinnor.

Kvinnor sjukskrivs för stress och depression tre gånger så ofta som män.

Fram till 40 års ålder har kvinnor tjänat i genomsnitt 5 miljoner kronor från arbete, män 6,5 miljoner kronor.

(Källa: Försäkringskassan)

