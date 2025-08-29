Han äger sex lägenheter – tvingas flytta hem till föräldrarna: “En skam” 

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Utestängd från systemet

Timo får i dag inga stöd alls från Kela, Finlands motsvarighet till Försäkringskassan.

Arbetslöshetsdagpenningen påverkas visserligen inte av bostadsägande, men den tog slut för hans del. Arbetsmarknadsstödet är däremot behovsprövat, och de små vinster som blir kvar från hyresintäkterna gör att han inte kvalificerar sig.

Inte heller bostadsbidrag kan han få, eftersom hans samlade tillgångar överstiger gränsen på 50 000 euro. När det gäller försörjningsstöd kan Kela dessutom kräva att han säljer bostäder som han själv inte använder som hem.

Svårt att sälja sina lägenheter

Att sälja lägenheterna skulle inte lösa problemet. En del bostäder har tappat i värde och i flera väntar dyra renoveringar.

En lägenhet som han själv köpt för 35 000 euro fick bud på bara runt 5 000 euro när han försökte sälja.

“Jag lade ut den till försäljning på prov en tid, och buden låg på runt fem tusen euro”, berättar han.

Timo vill varna unga investerare

Trots svårigheterna vill Timo inte framstå som ett offer. Han vill i stället uppmärksamma unga som drömmer om snabba vinster på bostadsmarknaden.

“Jag känner tjugoåringar som har fler lägenheter än jag”, säger han och varnar för att många unga går in med stora lån och höga förväntningar.

“Jag vill lyfta fram lite av det perspektivet, att när du är bostadsinvesterare är du på sätt och vis en företagare och delvis utanför trygghetssystemen”, fortsätter Timo.

Samtidigt erkänner han att han själv gjort dåliga investeringar. Så sent som våren 2025 köpte han ännu en bostad.

“Jag är så snål att jag fortfarande hade pengar kvar till det, och nu är det köparens marknad”, säger han, men tillägger att han tror att värdena i tillväxtområden kommer att stiga på sikt.

Själv hoppas han på att snart hitta ett nytt jobb, även om det inte blir som ingenjör.

“Jag är redo att göra vad som helst, även städa”, avslutar Timo.

