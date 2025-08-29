Dagens PS
Han äger sex lägenheter – tvingas flytta hem till föräldrarna: “En skam” 

Han äger sex lägenheter
"Det här är lite en skam för mig", säger Timo. (Arkivbild. Mannen på bilden är inte Timo. Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

En fyrtioårig ingenjör har byggt upp en liten bostadsportfölj. Han äger sex lägenheter. Trots detta har han tvingats flytta hem till sina föräldrar.

Ingenjören, som i den finländska tidskriften Seura kallas Timo, började redan för flera år sedan spara och investera i bostäder. I dag äger han sex lägenheter utanför huvudstadsregionen. 

Men trots det lever han inte på sina investeringar.

Står helt utanför trygghetssystemet

Efter att Timo blev arbetslös har han inte lyckats hitta ett nytt jobb. Först fick han både inkomstrelaterad ersättning och senare grunddagpenning, men när de tog slut började pengarna sina.

De sex lägenheterna är alla uthyrda, men hyrorna täcker nästan enbart kostnaderna. Det lilla överskott som blir gör att han inte längre har rätt till arbetsmarknadsstöd. Därmed står han helt utanför trygghetssystemet.

“Det här är lite en skam för mig”, säger Timo till Seura och berättar att han i början av året flyttade tillbaka till sina föräldrar för att minska utgifterna.

lägenheter
Timo äger sex lägenheter (Foto: Pexels)
Utestängd från systemet

Timo får i dag inga stöd alls från Kela, Finlands motsvarighet till Försäkringskassan. 

Arbetslöshetsdagpenningen påverkas visserligen inte av bostadsägande, men den tog slut för hans del. Arbetsmarknadsstödet är däremot behovsprövat, och de små vinster som blir kvar från hyresintäkterna gör att han inte kvalificerar sig.

Inte heller bostadsbidrag kan han få, eftersom hans samlade tillgångar överstiger gränsen på 50 000 euro. När det gäller försörjningsstöd kan Kela dessutom kräva att han säljer bostäder som han själv inte använder som hem.

Svårt att sälja sina lägenheter

Att sälja lägenheterna skulle inte lösa problemet. En del bostäder har tappat i värde och i flera väntar dyra renoveringar.

En lägenhet som han själv köpt för 35 000 euro fick bud på bara runt 5 000 euro när han försökte sälja.

“Jag lade ut den till försäljning på prov en tid, och buden låg på runt fem tusen euro”, berättar han.

Timo vill varna unga investerare

Trots svårigheterna vill Timo inte framstå som ett offer. Han vill i stället uppmärksamma unga som drömmer om snabba vinster på bostadsmarknaden.

“Jag känner tjugoåringar som har fler lägenheter än jag”, säger han och varnar för att många unga går in med stora lån och höga förväntningar.

“Jag vill lyfta fram lite av det perspektivet, att när du är bostadsinvesterare är du på sätt och vis en företagare och delvis utanför trygghetssystemen”, fortsätter Timo. 

Samtidigt erkänner han att han själv gjort dåliga investeringar. Så sent som våren 2025 köpte han ännu en bostad. 

“Jag är så snål att jag fortfarande hade pengar kvar till det, och nu är det köparens marknad”, säger han, men tillägger att han tror att värdena i tillväxtområden kommer att stiga på sikt.

Själv hoppas han på att snart hitta ett nytt jobb, även om det inte blir som ingenjör.

“Jag är redo att göra vad som helst, även städa”, avslutar Timo. 

BostadmarknadenFinlandInvestering
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

