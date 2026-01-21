Julen är över, granen åker ut och kvar finns ett tommare konto. Hur tar man sig igenom årets fattigaste månad?
15 knep – så blir du en supersparare i januari
Mest läst i kategorin
Så kollar du vinter-OS billigast
Mindre än 3 veckor kvar. 6 februari drar vinter-OS i Milano och Cortina i gång. Här är guiden till hur du tittar bäst, mest och billigast på OS. Det drar ihop sig till vinter-OS i italienska Milano och Cortina. För den sportintresserade blir det mängder av tv-timmar från 6 till 22 februari. Men rättigheterna till …
Han gick i pension vid 41 – flyttade till världens bästa land
Att gå i pension vid 41 års ålder låter för många som en avlägsen dröm. För en amerikansk jurist blev det verklighet. I dag bor Alex Trias och hans fru i Portugal – landet som av Global Citizen Solutions utsetts till världens bästa land att pensionera sig i. Där är deras levnadskostnader så låga att …
Här är länderna som betalar för att du ska flytta dit
Att flytta utomlands är sällan billigt. Nu lockar dock allt fler länder och regioner med kontantbidrag, bostadsstöd och ekonomiska incitament för att få nya invånare. Småstäder och landsbygdsområden tappar invånare, skolor hotas av nedläggning och arbetskraften blir allt äldre. I stället för att se sina samhällen långsamt monteras ned väljer vissa regeringar och kommuner att …
Pensionssparandet dödförklaras – och pensionen blev bättre än väntat
Veckan har bjudit på framtidsvisioner som sätter dagens pensionslogik på spel. Men också en positiv nyhet: pensionen blir för många bättre än väntat. Från Elon Musks profetior om ett samhälle utan arbete till löneväxling, fondavgifter och en oväntat positiv syn på livet som pensionär. Snart lägger vi ännu en intensiv pensionsvecka till handlingarna. Nedan sammanfattar …
Spaniens billigaste bostäder avslöjade – se listan
Drömmen om ett hus i Spanien behöver inte innebära miljonbelopp. Tvärtom. En ny sammanställning visar att det fortfarande finns spanska orter där bostadspriserna är (mycket) lägre än genomsnittet. Bjurfors Spanienindex kartlägger prisutvecklingen i svenskarnas favoritområden. Under 2025 ökade priserna i indexets 13 regioner med i snitt 14,2 procent. “Priserna i dessa områden har klättrat stadigt …
Att januari är ekonomiskt tuff för många syns i statistiken. Det konstaterar Fredrik Sandgren, universitetslektor i ekonomisk historia, i en intervju med SVT.
“Det är ingen myt, man märker det tydligt i statistiken genom att konsumtionen faktiskt går ned”, säger han.
Enligt en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Visma uppger var femte svensk att de har svårt att få ihop ekonomin efter jul och nyår.
Missa inte: Januari kallas årets fattigaste månad – siffrorna säger något annat. Dagens PS
Små utgifter som äter upp lönen
För den som vill få bättre grepp om januariekonomin handlar mycket om att börja i det lilla. Det menar superspararen Therese Hagman.
“Man blir inte rik på de stora inkomsterna, man blir rik på de små utgifterna”, säger hon till TV4.
Hennes råd är att systematiskt gå igenom vardagskostnaderna. Mat, abonnemang och streamingtjänster är ofta enkla poster att påverka.
“Säg att du säger upp en streamingtjänst som kostar 119 kronor i månaden. Då kan du lägga undan 119 kronor i månaden på ett konto. Du har ju haft råd att betala de pengarna, då har man råd att spara de pengarna”, säger hon.
För den som redan har ont om pengar tipsar hon om att inventera kyl, frys och skafferi i stället för att gå och handla.
“Det kan ju spara pengar i dag. Du behöver ju inte gå och handla”, säger hon.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Budget före panik – bankrådgivarnas januariråd
För många hushåll blir januari en väckarklocka. Det märker även bankrådgivarna Sara Björkqvist och Viktor Kajliden på Markaryds Sparbank, som möter kunder som vill få ordning på både lån och vardagsekonomi.
“Det är en helhet, där de olika delarna vävs in i varandra”, säger Viktor Kajliden i en intervju med Smålänningen.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Deras utgångspunkt är att skapa överblick innan man börjar jaga snabba lösningar. En enkel budget, där inkomster och utgifter listas, ger ofta svar på vart pengarna faktiskt tar vägen.
“Inkomsterna kan vara svåra att påverka, men det går nästan alltid att göra något med kostnaderna”, säger de.
Särskilt abonnemang, försäkringar och bolån är poster som många betalar mer än nödvändigt för.
“Många gånger kan man förhandla med företagen som erbjuder abonnemang och på så sätt få ner priset”, säger rådgivarna.
Ett annat råd är att jämna ut ekonomin över året genom att slå ut större utgifter på tolv månader och lägga undan en fast summa varje månad. På så sätt minskar risken för obehagliga överraskningar – inte minst i januari.
Läs även: Tomt på kontot? Så klarar du årets fattigaste dag. E55
”De gamla tråkiga tipsen” gäller fortfarande
Trots nya reformer och förändrade förutsättningar landar råden ofta i samma slutsats: planering slår panikåtgärder. Det handlar om att minska utgifterna, planera inköp och skapa marginaler – även när det känns motigt.
“Det handlar om de gamla tråkiga tipsen”, säger Fredrik Sandgren, och tipsar om att förbereda matlådor, sälja vidare saker på andrahandsmarknaden och att handla mat på extrapris.
Januari kommer varje år. Men hur hårt den slår beror ofta på hur väl vardagsekonomin är rustad när julen väl är över.
15 knep – så sparar du pengar i januari
- Gör en budget och skaffa dig en tydlig bild av hushållets inkomster och utgifter.
- Lista alla kostnader för att se vart pengarna faktiskt tar vägen.
- Se över matkostnaderna och planera inköpen i förväg.
- Inventera kyl, frys och skafferi innan du handlar nytt.
- Använd det som redan finns hemma och minska spontaninköp.
- Inför ett tillfälligt köpstopp för att bryta invanda konsumtionsmönster.
- Våga laga mer vegetarisk mat – det är ofta billigare och enklare.
- Gå igenom abonnemang som mobil, bredband och streamingtjänster.
- Säg upp eller förhandla abonnemang som inte används fullt ut.
- Se upp med autogiron för tjänster som kanske inte längre behövs.
- Förbered matlådor i stället för att köpa lunch ute.
- Handla mat som säljs till extrapris och planera veckans måltider därefter.
- Slå ut årets kostnader över tolv månader för att få en jämnare ekonomi.
- Automatisera sparandet genom att föra över pengar direkt efter löning.
- Rensa förråd och garderob och sälj sådant som inte används.
Källa: Smålänningen, TV4, SVT
Läs också: Experterna: Så mycket behöver du egentligen spara till pensionen. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
Elbilens verkliga kostnad – från laddning till värdeminskning
Elbilen är billig att köra men dyr att äga. Vi reder ut hela kalkylen – från laddning till värdeminskning och verklig milkostnad. Elbilen har på några få år gått från framtidslöfte till vardagsbil. För många lockar den tysta gången, den snabba responsen – och löftet om låga kostnader. Men när fakturorna summeras blir bilden mer …
Europas sämsta flygbolag 2026 – när lågpris möter låg tolerans
Alla flygresor börjar med optimism. Många resor hos flygbolag slutar med kundtjänst, kölappar och EU261. AirAdvisor har nu rangordnat Europas sämsta flygbolag 2026 – och listan är mindre chockerande än avslöjande. Kortversionen: det är inte säkerheten som skiljer bolagen åt längre. Den är jämnhög i Europa. Det som avgör är vardagseländet: förseningar, inställda avgångar, otydlig …
Elbilarnas stora skräck: ”Vad händer med batteriet?”
Rädslan för batteriet lever kvar hos många elbilsköpare. Nu svarar Subaru med ett garantigrepp som ska skapa lugn i upp till tio år. Elbilarna har blivit vardag, men tvekan finns kvar. För många handlar det inte längre om räckvidd eller laddning, utan om batteriet. Hur länge håller det? Vad kostar det om något går sönder? …
Här finns Sveriges billigaste fritidshus: “Börja leta redan nu”
Efter några år i bakvattnet är fritidshusmarknaden på väg upp igen. Nya siffror visar att intresset för sommarstugor och lantliga tillflykter ökade under 2025.? Under pandemiåren gick fritidshusen starkt. När vardagen normaliserades svalnade dock intresset.? Men 2025 markerar ett trendbrott. Totalt såldes 5 550 fritidshus under året, vilket är en ökning med 11 procent jämfört …
Köttskatten – så mycket skulle den kosta dig
Kött är en av de största livsmedelsbovarna när det gäller klimatavtryck. Nu föreslås en köttskatt. Så hur skulle den slå mot dig. Forskare har lagt fram ett första steg för att åtgärda köttrelaterade utsläpp utan att matpriserna skjuter i höjden, skriver Euronews. Kraven på en köttskatt fortsätter att intensifieras i takt med hur bevisen på …