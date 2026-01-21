Dagens PS
15 knep – så blir du en supersparare i januari 

Spara pengar januari
Vill du spara pengar i januari? Här kommer experternas knep (Foto: Gorm Kallestad/NTB/Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Julen är över, granen åker ut och kvar finns ett tommare konto. Hur tar man sig igenom årets fattigaste månad? 

Att januari är ekonomiskt tuff för många syns i statistiken. Det konstaterar Fredrik Sandgren, universitetslektor i ekonomisk historia, i en intervju med SVT.

“Det är ingen myt, man märker det tydligt i statistiken genom att konsumtionen faktiskt går ned”, säger han. 

Enligt en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Visma uppger var femte svensk att de har svårt att få ihop ekonomin efter jul och nyår.

Missa inte: Januari kallas årets fattigaste månad – siffrorna säger något annat. Dagens PS

Små utgifter som äter upp lönen

För den som vill få bättre grepp om januariekonomin handlar mycket om att börja i det lilla. Det menar superspararen Therese Hagman

“Man blir inte rik på de stora inkomsterna, man blir rik på de små utgifterna”, säger hon till TV4

Hennes råd är att systematiskt gå igenom vardagskostnaderna. Mat, abonnemang och streamingtjänster är ofta enkla poster att påverka.

“Säg att du säger upp en streamingtjänst som kostar 119 kronor i månaden. Då kan du lägga undan 119 kronor i månaden på ett konto. Du har ju haft råd att betala de pengarna, då har man råd att spara de pengarna”, säger hon.

För den som redan har ont om pengar tipsar hon om att inventera kyl, frys och skafferi i stället för att gå och handla.

“Det kan ju spara pengar i dag. Du behöver ju inte gå och handla”, säger hon.

Spela klippet
Budget före panik – bankrådgivarnas januariråd

För många hushåll blir januari en väckarklocka. Det märker även bankrådgivarna Sara Björkqvist och Viktor Kajliden på Markaryds Sparbank, som möter kunder som vill få ordning på både lån och vardagsekonomi.

“Det är en helhet, där de olika delarna vävs in i varandra”, säger Viktor Kajliden i en intervju med Smålänningen

Deras utgångspunkt är att skapa överblick innan man börjar jaga snabba lösningar. En enkel budget, där inkomster och utgifter listas, ger ofta svar på vart pengarna faktiskt tar vägen.

“Inkomsterna kan vara svåra att påverka, men det går nästan alltid att göra något med kostnaderna”, säger de. 

Särskilt abonnemang, försäkringar och bolån är poster som många betalar mer än nödvändigt för. 

“Många gånger kan man förhandla med företagen som erbjuder abonnemang och på så sätt få ner priset”, säger rådgivarna. 

Ett annat råd är att jämna ut ekonomin över året genom att slå ut större utgifter på tolv månader och lägga undan en fast summa varje månad. På så sätt minskar risken för obehagliga överraskningar – inte minst i januari.

Läs även: Tomt på kontot? Så klarar du årets fattigaste dag. E55

”De gamla tråkiga tipsen” gäller fortfarande

Trots nya reformer och förändrade förutsättningar landar råden ofta i samma slutsats: planering slår panikåtgärder. Det handlar om att minska utgifterna, planera inköp och skapa marginaler – även när det känns motigt.

“Det handlar om de gamla tråkiga tipsen”, säger Fredrik Sandgren, och tipsar om att förbereda matlådor, sälja vidare saker på andrahandsmarknaden och att handla mat på extrapris. 

Januari kommer varje år. Men hur hårt den slår beror ofta på hur väl vardagsekonomin är rustad när julen väl är över.

15 knep – så sparar du pengar i januari 

  • Gör en budget och skaffa dig en tydlig bild av hushållets inkomster och utgifter.

  • Lista alla kostnader för att se vart pengarna faktiskt tar vägen.

  • Se över matkostnaderna och planera inköpen i förväg.

  • Inventera kyl, frys och skafferi innan du handlar nytt.

  • Använd det som redan finns hemma och minska spontaninköp.

  • Inför ett tillfälligt köpstopp för att bryta invanda konsumtionsmönster.

  • Våga laga mer vegetarisk mat – det är ofta billigare och enklare.

  • Gå igenom abonnemang som mobil, bredband och streamingtjänster.

  • Säg upp eller förhandla abonnemang som inte används fullt ut.

  • Se upp med autogiron för tjänster som kanske inte längre behövs.

  • Förbered matlådor i stället för att köpa lunch ute.

  • Handla mat som säljs till extrapris och planera veckans måltider därefter.

  • Slå ut årets kostnader över tolv månader för att få en jämnare ekonomi.

  • Automatisera sparandet genom att föra över pengar direkt efter löning.

  • Rensa förråd och garderob och sälj sådant som inte används.

Källa: Smålänningen, TV4, SVT

Läs också: Experterna: Så mycket behöver du egentligen spara till pensionen. Dagens PS

KnepPrivatekonomiSpara pengar
