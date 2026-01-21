15 knep – så blir du en supersparare i januari 

Att januari är ekonomiskt tuff för många syns i statistiken. Det konstaterar Fredrik Sandgren, universitetslektor i ekonomisk historia, i en intervju med SVT.

“Det är ingen myt, man märker det tydligt i statistiken genom att konsumtionen faktiskt går ned”, säger han.

Enligt en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Visma uppger var femte svensk att de har svårt att få ihop ekonomin efter jul och nyår.

Små utgifter som äter upp lönen

För den som vill få bättre grepp om januariekonomin handlar mycket om att börja i det lilla. Det menar superspararen Therese Hagman.

“Man blir inte rik på de stora inkomsterna, man blir rik på de små utgifterna”, säger hon till TV4.

Hennes råd är att systematiskt gå igenom vardagskostnaderna. Mat, abonnemang och streamingtjänster är ofta enkla poster att påverka.

“Säg att du säger upp en streamingtjänst som kostar 119 kronor i månaden. Då kan du lägga undan 119 kronor i månaden på ett konto. Du har ju haft råd att betala de pengarna, då har man råd att spara de pengarna”, säger hon.

För den som redan har ont om pengar tipsar hon om att inventera kyl, frys och skafferi i stället för att gå och handla.

“Det kan ju spara pengar i dag. Du behöver ju inte gå och handla”, säger hon.