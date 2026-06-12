Svenskarnas skulder hos Kronofogden har nått en ny rekordnivå. Vid slutet av 2025 låg privatpersoners samlade skuld på 154 miljarder kronor. Skulderna är dock inte jämnt fördelade. Istället är det vissa grupper som återkommer i statistiken.
Skuldberget växer – här är svenskarna som sticker ut
Den som är satt i skuld är icke fri, sägs det. Hur det är med den saken kan diskuteras. Att svenskarna är satta i skuld råder det dock mindre tvivel om.
Vid årsskiftet 2024/2025 hade skulderna hos Kronofogden nått den hisnande summan av 138 miljarder kronor. Ett år senare har den växt med ytterligare 16 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär 44 miljoner kronor per dag.
Vid slutet av 2025 hade omkring 450 000 personer skulder i Kronofogdens register. Det är den högsta nivån på över 20 år.
Nu har Kronofogden släppt en ny rapport på ämnet.
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Fem procent står för halva skulden
Rapporten visar att skulderna är extremt koncentrerade.
Faktum är att de fem procent mest skuldsatta privatpersonerna står för drygt hälften av hela skuldberget.
Det innebär att runt 22 000 personer bär en mycket stor del av svenskarnas skuldberg.
I den mest skuldsatta procenten ligger den genomsnittliga skulden på 11 876 525 kronor. I den femte percentilen är genomsnittet 1 214 477 kronor.
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Män sticker ut – dominerar statistiken
Männen sticker även de ut i statistiken. Två av tre skuldsatta är män. Dessutom står kvinnor bara för ungefär en fjärdedel av det totala skuldbeloppet.
Mönstret syns även tidigt i processen. Bland personer som får krav riktade mot sig genom betalningsföreläggande är män överrepresenterade. Män har också högre medianbelopp än kvinnor.
År 2025 låg medianen för männens krav på 3 114 kronor. För kvinnor var motsvarande siffra 2 569 kronor.
Skillnaden är extra stor i åldersgruppen 35-44 år. Där låg männens medianbelopp på nästan 4 000 kronor medan kvinnornas låg på ungefär 2 800 kronor.
35-44 år och storstadsbo
Åldersmässigt sticker 35-44-åringarna ut.
Den vanligaste skuldsatta personen hos Kronofogden är mellan 35 och 44 år och bor i en större stad.
Även den yngsta gruppen sticker ut i statistiken. Få personer – 657 stycken – under 18 år är skuldsatta och sedan 2019 har antalet bara ökat med 29 personer. Däremot har den totala skulden i gruppen ökat mest procentuellt av alla åldersgrupper. Enligt Kronofogden drivs ökningen till stor del av ett fåtal individer med väldigt stora skulder.
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Rekordmånga söker skuldsanering
Parallellt med att skulderna växer ökar också antalet personer som ansöker om skuldsanering.
År 2025 ansökte 33 469 personer om skuldsanering. Det är ett nytt rekord och en ökning med 63 procent sedan 2019.
De vanligaste personerna som ansöker om sanering är mellan 31 och 50 år och bor i hyresrätt. Även här är det något mer vanligt med män än kvinnor.
De flesta som beviljas skuldsanering bor i hyresrätt, är ensamstående och saknar hemmavarande barn. 69 procent är ensamstående och 51 procent har inga barn.
Färre nya krav – men större skuldberg
Det finns också några ljuspunkter i rapporten.
Antalet ansökningar om betalningsföreläggande minskade 2025 för första gången på fyra år.
Det kan vara ett tidigt tecken på att färre nya personer är på väg in i långvariga skuldproblem.
Men skuldberget som redan finns kvarstår. Och det har aldrig varit större.