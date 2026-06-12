Skuldberget växer – här är svenskarna som sticker ut

Män sticker ut – dominerar statistiken

Männen sticker även de ut i statistiken. Två av tre skuldsatta är män. Dessutom står kvinnor bara för ungefär en fjärdedel av det totala skuldbeloppet.

Mönstret syns även tidigt i processen. Bland personer som får krav riktade mot sig genom betalningsföreläggande är män överrepresenterade. Män har också högre medianbelopp än kvinnor.

År 2025 låg medianen för männens krav på 3 114 kronor. För kvinnor var motsvarande siffra 2 569 kronor.

Skillnaden är extra stor i åldersgruppen 35-44 år. Där låg männens medianbelopp på nästan 4 000 kronor medan kvinnornas låg på ungefär 2 800 kronor.

35-44 år och storstadsbo

Åldersmässigt sticker 35-44-åringarna ut.

Den vanligaste skuldsatta personen hos Kronofogden är mellan 35 och 44 år och bor i en större stad.

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Även den yngsta gruppen sticker ut i statistiken. Få personer – 657 stycken – under 18 år är skuldsatta och sedan 2019 har antalet bara ökat med 29 personer. Däremot har den totala skulden i gruppen ökat mest procentuellt av alla åldersgrupper. Enligt Kronofogden drivs ökningen till stor del av ett fåtal individer med väldigt stora skulder.

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Rekordmånga söker skuldsanering

Parallellt med att skulderna växer ökar också antalet personer som ansöker om skuldsanering.

År 2025 ansökte 33 469 personer om skuldsanering. Det är ett nytt rekord och en ökning med 63 procent sedan 2019.

De vanligaste personerna som ansöker om sanering är mellan 31 och 50 år och bor i hyresrätt. Även här är det något mer vanligt med män än kvinnor.

De flesta som beviljas skuldsanering bor i hyresrätt, är ensamstående och saknar hemmavarande barn. 69 procent är ensamstående och 51 procent har inga barn.

Färre nya krav – men större skuldberg

Det finns också några ljuspunkter i rapporten.

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Antalet ansökningar om betalningsföreläggande minskade 2025 för första gången på fyra år.

Det kan vara ett tidigt tecken på att färre nya personer är på väg in i långvariga skuldproblem.

Men skuldberget som redan finns kvarstår. Och det har aldrig varit större.

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