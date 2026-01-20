“Årets fattigaste månad” är ett epitet som januari burit i generationer. Julklappar, nyårsfiranden och en december fylld av utgifter sägs lämna hushållen med tomma konton när det nya året börjar.
Januari kallas årets fattigaste månad – siffrorna säger något annat
Mest läst i kategorin
Här är länderna som betalar för att du ska flytta dit
Att flytta utomlands är sällan billigt. Nu lockar dock allt fler länder och regioner med kontantbidrag, bostadsstöd och ekonomiska incitament för att få nya invånare. Småstäder och landsbygdsområden tappar invånare, skolor hotas av nedläggning och arbetskraften blir allt äldre. I stället för att se sina samhällen långsamt monteras ned väljer vissa regeringar och kommuner att …
Pensionssparandet dödförklaras – och pensionen blev bättre än väntat
Veckan har bjudit på framtidsvisioner som sätter dagens pensionslogik på spel. Men också en positiv nyhet: pensionen blir för många bättre än väntat. Från Elon Musks profetior om ett samhälle utan arbete till löneväxling, fondavgifter och en oväntat positiv syn på livet som pensionär. Snart lägger vi ännu en intensiv pensionsvecka till handlingarna. Nedan sammanfattar …
Betalkortet försvinner – och svenskar tvingas ut i jobb
Den gångna veckan har bjudit på allt från planer på att skrota betalkorten till kontroversiella utspel om pensioner, basinkomst och arbete. Veckan har präglats av både stora framtidsfrågor liksom konkreta plånboksfrågor. Världens rikaste menar att det snart är onödigt att spara till pensionen, betalsystemen förändras och svenskarna? Ja, de ska tvingas ut i jobb. Nedan …
Spaniens billigaste bostäder avslöjade – se listan
Drömmen om ett hus i Spanien behöver inte innebära miljonbelopp. Tvärtom. En ny sammanställning visar att det fortfarande finns spanska orter där bostadspriserna är (mycket) lägre än genomsnittet. Bjurfors Spanienindex kartlägger prisutvecklingen i svenskarnas favoritområden. Under 2025 ökade priserna i indexets 13 regioner med i snitt 14,2 procent. “Priserna i dessa områden har klättrat stadigt …
Män lider mest av att pendla
Det är skillnad på män och kvinnor. Det är ingen nyhet. Den handlar i stället om hur olika distansarbete och pendling påverkar oss. Det är den stora australiska Hilda-undersökningen som nu levererar resultat. Hilda, en förkortning för The Household, Income and Labour Dynamics in Australia Survey, är en hushållsbaserad undersökning om ekonomiskt och personligt välbefinnande, …
Men bakom känslan av ekonomisk baksmälla döljer sig en annan verklighet.
Ny statistik visar nämligen att svenskarna inte alls tömmer sitt sparande i början av året – tvärtom.
“Datan visar något helt annat än vad rubrikerna brukar antyda”, skriver Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, i ett blogginlägg.
Sparandet fortsätter trots ”fattig januari”
Genom att analysera månatliga in- och utflöden i svenska aktiefonder mellan 2017 och oktober 2025 framträder ett mönster.
I hela åtta av nio januarimånader under ovanstående period har inflödet varit större än uttaget. Med andra ord: fler pengar har satts in än tagits ut, trots att januari ofta beskrivs som ekonomiskt pressad.
Uppgifterna kommer från Fondbolagens förening och omfattar svenska aktiefonder, exklusive premiepensionen.
Det innebär att fondsparandet i praktiken består även när hushållsekonomin upplevs som ansträngd. Bilden av att svenskar systematiskt plockar ut sparpengar för att klara januari får alltså inget stöd i statistiken.
Missa inte: Han gick i pension vid 41 – flyttade till världens bästa land. Dagens PS
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
För majoriteten är januari inte tuffast
En undersökning från SBAB förstärker bilden. Enligt banken uppger 54 procent att januari inte alls är en ekonomiskt utmanande månad.
“Resultatet visar att de flesta faktiskt har en stabil ekonomi även efter helgerna vilket är positivt både ur individ- och samhällsperspektiv”, säger Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB.
Känslan stämmer – men inte beteendet
Trots statistiken lever bilden av januari som en ekonomiskt svår månad kvar. Den återkommande känslan sammanfattar Laninge i formuleringen: ”Men det känns ju som att alla plockar ut pengar i januari för att dryga ut månaden?”
Den känslan delas av många – men den återspeglas alltså inte i sifforna.
När avvikelser väl förekommer finns de i särskilda undantagsår. Ett sådant exempel är 2022, då det noterades nettoutflöden ur aktiefonder. Det året präglades dock av kraftig oro på marknaden och skakiga börser.
Det tyder på att uttag i januari snarare hänger ihop med osäkerhet om framtiden än med behovet av att täcka julens kostnader, konstaterar Laninge.
Läs också: Så klarar du årets fattigaste månad – smarta spartips som fungerar. E55
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
Sveriges mest ägda aktie faller
Sämsta börsdagen på 9 månader – det väntade Investors B-aktie under måndagen. Aktien föll 1,6 procent efter att amerikanska storbanken Citi vidstod sitt säljråd med motivationen att aktien bör handlas till en större substansrabatt. ”Investor handlas till en rabatt på cirka 6 procent mot vår aktuella prognos för substansvärdet, vilket vi bedömer som dyrt. Vi …
Beskedet: Konkurs för gröna miljardsatsningen
För 4 dagar sedan var rubriken hos Dagens PS ”Konkurs hotar nytt grönt jätteprojekt”. Nu är konkursen ett faktum för Cinis Fertilizer. Ett grönt mineralgödsel, patenterat och producerat av ett bolag som säger sig bara behöva hälften så mycket energi som konventionella produktionsmetoder. Dessutom ett som producerar ett mineralgödsel med lågt koldioxidavtryck, presenterat som ”ett …
Januari kallas årets fattigaste månad – siffrorna säger något annat
"Årets fattigaste månad" är ett epitet som januari burit i generationer. Julklappar, nyårsfiranden och en december fylld av utgifter sägs lämna hushållen med tomma konton när det nya året börjar. Men bakom känslan av ekonomisk baksmälla döljer sig en annan verklighet. Ny statistik visar nämligen att svenskarna inte alls tömmer sitt sparande i början av …
"Saab är i en betydligt starkare position"
Säljråden har haglat över en av de senaste årens största börsstjärnor Saab. Trots det fortsätter försarsaktien bara att stiga. I ett samtal om utsikterna för den svenska försvarssektorn berättar experterna Joakim Agerback och Karl Engelbrektson varför de fortfarande har Saab (börskurs Saab) i fonden. Se även: Experten: Försvarsrallyt 2026 – fortsättning eller slut? – Dagens …
Börsoro i Europa efter utspel – LVMH tappar
LVMH ligger i topp över Europas högst värderade bolag. Men lyxföretaget sjönk på börsen efter Donald Trumps nya tullhot. Europeiska aktier föll brett på tisdagen efter nya tullhot från USA:s president Donald Trump. Det ökade oron för ett fördjupat handelskrig mellan USA och Europa. Särskilt hårt drabbades det franska dryckes- och lyxbolaget LVMH efter att …