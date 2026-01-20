Januari kallas årets fattigaste månad – siffrorna säger något annat

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Men bakom känslan av ekonomisk baksmälla döljer sig en annan verklighet.

Ny statistik visar nämligen att svenskarna inte alls tömmer sitt sparande i början av året – tvärtom.

“Datan visar något helt annat än vad rubrikerna brukar antyda”, skriver Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, i ett blogginlägg.

Sparandet fortsätter trots ”fattig januari”

Genom att analysera månatliga in- och utflöden i svenska aktiefonder mellan 2017 och oktober 2025 framträder ett mönster.

I hela åtta av nio januarimånader under ovanstående period har inflödet varit större än uttaget. Med andra ord: fler pengar har satts in än tagits ut, trots att januari ofta beskrivs som ekonomiskt pressad.

Uppgifterna kommer från Fondbolagens förening och omfattar svenska aktiefonder, exklusive premiepensionen.

Det innebär att fondsparandet i praktiken består även när hushållsekonomin upplevs som ansträngd. Bilden av att svenskar systematiskt plockar ut sparpengar för att klara januari får alltså inget stöd i statistiken.

Folk fortsätter att fondspara i januari. Ibland till och med mer än vanligt (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

