Januari kallas årets fattigaste månad – siffrorna säger något annat

Man med ekonomiska problem – kanske är det januari?
Återstår gör ju förvisso 46 procent vilket – minoritet eller ej – innebär att en stor grupp människor ändå anser att januari är en ekonomiskt utmanande månad (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

“Årets fattigaste månad” är ett epitet som januari burit i generationer. Julklappar, nyårsfiranden och en december fylld av utgifter sägs lämna hushållen med tomma konton när det nya året börjar. 

Men bakom känslan av ekonomisk baksmälla döljer sig en annan verklighet.

Ny statistik visar nämligen att svenskarna inte alls tömmer sitt sparande i början av året – tvärtom.

“Datan visar något helt annat än vad rubrikerna brukar antyda”, skriver Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, i ett blogginlägg

Sparandet fortsätter trots ”fattig januari”

Genom att analysera månatliga in- och utflöden i svenska aktiefonder mellan 2017 och oktober 2025 framträder ett mönster.

I hela åtta av nio januarimånader under ovanstående period har inflödet varit större än uttaget. Med andra ord: fler pengar har satts in än tagits ut, trots att januari ofta beskrivs som ekonomiskt pressad.

Uppgifterna kommer från Fondbolagens förening och omfattar svenska aktiefonder, exklusive premiepensionen.

Det innebär att fondsparandet i praktiken består även när hushållsekonomin upplevs som ansträngd. Bilden av att svenskar systematiskt plockar ut sparpengar för att klara januari får alltså inget stöd i statistiken.

Sparar pengar i januari
Folk fortsätter att fondspara i januari. Ibland till och med mer än vanligt (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
För majoriteten är januari inte tuffast

En undersökning från SBAB förstärker bilden. Enligt banken uppger 54 procent att januari inte alls är en ekonomiskt utmanande månad.

“Resultatet visar att de flesta faktiskt har en stabil ekonomi även efter helgerna vilket är positivt både ur individ- och samhällsperspektiv”, säger Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB.

Känslan stämmer – men inte beteendet

Trots statistiken lever bilden av januari som en ekonomiskt svår månad kvar. Den återkommande känslan sammanfattar Laninge i formuleringen: ”Men det känns ju som att alla plockar ut pengar i januari för att dryga ut månaden?”

Den känslan delas av många – men den återspeglas alltså inte i sifforna. 

När avvikelser väl förekommer finns de i särskilda undantagsår. Ett sådant exempel är 2022, då det noterades nettoutflöden ur aktiefonder. Det året präglades dock av kraftig oro på marknaden och skakiga börser.

Det tyder på att uttag i januari snarare hänger ihop med osäkerhet om framtiden än med behovet av att täcka julens kostnader, konstaterar Laninge.

EkonomiFattigSparande
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

