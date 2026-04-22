1 av 4 vet inte att deras pensionspengar har flyttats: "Oroande"

Men det finns också en drös problem med flyttmarknaden, det har PS rapporterat om många gånger förr. Ett av dessa problem är att alla inte vet om att deras pension faktiskt har flyttats.

Läs även: Ta ut pensionen redan vid 64 – experten: ”Det är faktiskt ett tips”. Dagens PS

Var fjärde som har flyttat ”har inte flyttat”

Redan i fjol visade en rapport från AMF att 27 procent av spararna inte är medvetna om att de flyttat sin tjänstepension.

”En stor del får hjälp att genomföra flytten och att de inte ens vet att de flyttat är ett kraftigt underbetyg till branschen. Vi har studerat den här frågan närmare i tio år nu, och på den tiden har ingenting hänt vad gäller medvetenheten. Däremot flyttas det mer och mer pengar varje år”, sa Malin Omberg, vice vd på AMF, då.

Nu visar Alectas Flyttrapport för 2026 på samma tendenser. Där framgår det att nästan var fjärde som flyttat sin tjänstepension från bolaget svarar att de inte har flyttat eller att de inte vet om det.

I rapporten, som bygger på svar från personer som flyttat tjänstepensionspengar till eller från Alecta under 2025, syns att medvetenheten är hög bland dem som flyttat in till bolaget men betydligt lägre bland dem som flyttat ut.