Att flytta sin tjänstepension ska vara ett aktivt val. Men för många verkar det snarare ha blivit något som ”bara händer”.
1 av 4 vet inte att deras pensionspengar har flyttats: "Oroande"
Att flytta sin tjänstepension har blivit vanligare, och det, i många fall, av goda skäl. Exempelvis kan en flytt innebära bättre totalbild över pensionen och, i vissa fall, lägre avgifter.
Men det finns också en drös problem med flyttmarknaden, det har PS rapporterat om många gånger förr. Ett av dessa problem är att alla inte vet om att deras pension faktiskt har flyttats.
Läs även: Ta ut pensionen redan vid 64 – experten: ”Det är faktiskt ett tips”. Dagens PS
Var fjärde som har flyttat ”har inte flyttat”
Redan i fjol visade en rapport från AMF att 27 procent av spararna inte är medvetna om att de flyttat sin tjänstepension.
”En stor del får hjälp att genomföra flytten och att de inte ens vet att de flyttat är ett kraftigt underbetyg till branschen. Vi har studerat den här frågan närmare i tio år nu, och på den tiden har ingenting hänt vad gäller medvetenheten. Däremot flyttas det mer och mer pengar varje år”, sa Malin Omberg, vice vd på AMF, då.
Nu visar Alectas Flyttrapport för 2026 på samma tendenser. Där framgår det att nästan var fjärde som flyttat sin tjänstepension från bolaget svarar att de inte har flyttat eller att de inte vet om det.
I rapporten, som bygger på svar från personer som flyttat tjänstepensionspengar till eller från Alecta under 2025, syns att medvetenheten är hög bland dem som flyttat in till bolaget men betydligt lägre bland dem som flyttat ut.
Många får hjälp
Annat som rapporten visar är att flytten ofta inte drivs av pensionsspararen ensam.
Mer än hälften av dem som flyttat ut från Alecta uppger att de fått hjälp att genomföra flytten varav en majoritet säger att de i princip bara behövde skriva under.
”Vi ser att de som flyttat ut sin pension från Alecta är betydligt mindre aktiva med sin pension än de som flyttat in. Risken är att de inte gör några egna jämförelser utan litar blint på mellanhänder som ibland har ett egenintresse i att pengarna flyttas”, säger Alectas pensionsekonom Staffan Ström. Han fortsätter:
“Att ta hjälp av en pensionsrådgivare kan vara klokt om man tycker att pension är svårt och krångligt, men försök säkerställa att flytten verkligen gynnar dig. Se till exempel till att få ett tydligt svar på frågan ”På vilket sätt ger det här mig en bättre pension?”.
Missa inte: Pensionsmissen: Kan få 16 800 mer i plånboken – varje månad. Dagens PS
”En väckarklocka”
Rapporten visar också hur svårt många verkar ha att förstå skillnaden mellan olika sparformer. Bland annat finns det personer som säger att de vill ha trygghet och garantier, men som ändå flyttar till fondförsäkring, där risken normalt är högre.
”Det kan finnas många skäl till att man väljer att flytta sin tjänstepension. Vissa vill ha chans till bättre avkastning genom att ta högre risk, andra föredrar att flytta till något tryggare. Men att många får en annan sparform än de säger att de vill ha är oroande och en väckarklocka för hela branschen”, avslutar Ström.
Läs också: Missa inte detta om du ska flytta din tjänstepension. E55