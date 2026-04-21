Många svenskar lockas att flytta sin tjänstepension för att få bättre villkor hos banken, inte minst en lägre bolåneränta. Vill det sig illa kan det dock slå mot ditt framtida pensionskapital.
8 av 10 kan gå miste om "mycket pensionspengar"
Att flytta sin tjänstepension har blivit vanligare. Under 2025 flyttades tjänstepensioner till ett värde av 114 miljarder kronor – en uppgång från 100 miljarder året före.
Nu visar en ny rapport att nära åtta av tio som flyttat sin kollektivavtalade tjänstepension från Alecta gjort det efter uppmaning av rådgivare och säljare eller mot löften om bolånerabatter. Och visst finns det goda skäl till flytt. Men det finns också stora risker.
”Lätt att man går miste om mycket pensionspengar”
Det är framför allt möjligheten att bli så kallad helkund som tycks dra. Banker erbjuder ibland lägre bolåneränta till kunder som också flyttar sitt pensionssparande.
Men enligt Alectas pensionsekonom Staffan Ström finns det skäl att stanna upp innan man skriver på.
”Det är lätt att man går miste om mycket mer pensionspengar än vad man tjänar på bolånet”, säger han till Dagens Industri.
Alectas enkät visar att 76 procent uppger att de flyttat sin pension just efter påverkan från rådgivare, säljare eller erbjudanden om bolånerabatt.
Så kan det påverka din plånbok
Pensionsmyndigheten, som redan tidigare varnat för flyttmarknaden, visar i ett räkneexempel att en ränterabatt på 0,1 procentenheter kan ge en besparing på omkring 30 000 kronor över 29 år för ett bolån på 2 miljoner kronor.
Om flytten också innebär att avgiften i tjänstepensionen ökar med 0,3 procentenheter kan pensionskapitalet minska med cirka 167 000 kronor under samma period.
Risk att viktiga villkor försvinner
Den nya rapporten handlar om kollektivavtalade tjänstepensioner inom ITP, där Alecta är förvalsalternativet. Där kan en flytt få större konsekvenser än många kanske först tänker på.
Ett problem är att den som flyttar sin pension inte alltid har full koll på vad som faktiskt förändras. I vissa fall kan garantier försvinna när man lämnar en traditionell försäkring för en fondförsäkring.
Det gör att affären inte bara handlar om några punkter på bolånet, utan om tryggheten i det framtida pensionssparandet.
”Pågår för fullt”
Staffan Ström pekar också på att flera myndigheter tidigare har varnat för den här typen av korsförsäljning.
”Ändå ser vi att det pågår för fullt”, säger han.
För att bromsa utvecklingen har parterna bakom ITP nyligen infört ett bekräftelseval vid pensionsflytt. Tanken är att den som flyttar aktivt ska behöva godkänna beslutet och förstå att pensionspengar faktiskt flyttas.
”Det är ett sätt att säkerställa att man förstår att pensionspengar flyttas”, avslutar Ström.
