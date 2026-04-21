8 av 10 kan gå miste om "mycket pensionspengar"

Nu visar en ny rapport att nära åtta av tio som flyttat sin kollektivavtalade tjänstepension från Alecta gjort det efter uppmaning av rådgivare och säljare eller mot löften om bolånerabatter. Och visst finns det goda skäl till flytt. Men det finns också stora risker.

”Lätt att man går miste om mycket pensionspengar”

Det är framför allt möjligheten att bli så kallad helkund som tycks dra. Banker erbjuder ibland lägre bolåneränta till kunder som också flyttar sitt pensionssparande.

Men enligt Alectas pensionsekonom Staffan Ström finns det skäl att stanna upp innan man skriver på.

”Det är lätt att man går miste om mycket mer pensionspengar än vad man tjänar på bolånet”, säger han till Dagens Industri.

Alectas enkät visar att 76 procent uppger att de flyttat sin pension just efter påverkan från rådgivare, säljare eller erbjudanden om bolånerabatt.