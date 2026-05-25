Ny studie: Billigare att resa med tåg än flyg inom Europa

Dyrare att flyga

Enligt den nya studien har genomsnittspriset för flygresor i Europa ökat från 808 euro till 914 euro på bara ett år.

Enligt analysen var det framför allt resor till alp- och semesterdestinationer som blivit betydligt dyrare. Flyg till Innsbruck i Österrike steg exempelvis med omkring en tredjedel jämfört med året innan. Samtidigt var Wien ett av få undantag där priserna faktiskt sjönk något.

Samtidigt visar rapporten att tågresor varit betydligt mer prisstabila. Genomsnittspriset för tågresor ökade bara med cirka 2,5 procent under samma period. Det innebär att skillnaden mellan flyg och tåg nu vuxit till över 400 euro för en familj på fyra personer.

På nio av tio undersökta rutter var tåget billigare än flyget.

Endast London stack ut som ett undantag där flyget fortfarande var det billigaste alternativet. För destinationer som Berlin och München var tåget enligt analysen helt klart mer prisvärt.

För den som ska resa runt i Europa i sommar, ta en titt på tågresor, slipp dyra extra kostnader för bagage och långa köer på flygplatserna.

Mysig resa mellan München och Berlin

För en resa mellan exempelvis München och Berlin tar det runt 4 timmar där du kan njuta av det tyska landskapet med en tysk öl, upphällt på fat, i handen. Priset på runt en femhundring gör att många hellre tar tåget.

Varför inte fortsätta nattåget med Snälltåget hela vägen från Berlin till Malmö?

Om du kan sitta upp och sova, finns det sittplatser för 399 kronor, betydligt billigare än att flyga med andra ord, och du kommer hela vägen fram till Malmö med resan som tar runt 9 timmar.

Lägg på en hundralapp och du kommer upp till Stockholm. För den som vill ha en sovkupé går det att boka sådana i en grupp.

På nätforum och sociala medier märks en växande frustration över både priser och reseupplevelser som har att göra med flyget.

Många resenärer beskriver att tåget blivit mer attraktivt för kortare Europaresor – särskilt när flygets extraavgifter och väntetider räknas in.

