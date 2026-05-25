Det är 13 procent dyrare med europeiska flygbiljetter än för ett år sedan. En ny studie visar att det är betydligt billigare att resa med tåg inom Europa på nio av tio studerade rutter.
Ny studie: Billigare att resa med tåg än flyg inom Europa
Många som ska boka sommarresan kanske har upptäckt att det kostar en hel del mer i år, över 13 procent inom Europa enligt analyser.
Konflikten i Mellanöstern har lett till ökade kostnader för flygbränsle och många flygbolag har helt enkelt låtit resenärerna stå för notan.
Allt fler flygbolag i Europa erbjuder samtidigt kombinerade flyg- och tågbiljetter.
Det framhålls av bolagen själva som en lösning som förenklar resandet och minskar risken för störningar i reskedjan.
Ta tåget i sommar
Den som inte ska resa särkilt långt i sommar bör ge tåget en tanke, det är i många fall ett smidigt sätt att ta sig fram genom Europa, och ett billigt sådant – jämfört med allt dyrare flygbiljetter.
Enligt en färsk analys från investerings- och sparföretaget Raisin ökade kostnaden för att flyga inom Europa med 13,1 procent under det senaste året.
Mätningarna gjordes från Amsterdam där Raisin jämförde flyg- med tågresor, och gällde returresor för en familj bestående av två föräldrar och två barn, berättar Business AM.
Kommer tåget göra revanch under sommaren 2026?
För den som vill spara en slant och har lite extra tid att resa under semestern kan det mycket väl bli så.
Dyrare att flyga
Enligt den nya studien har genomsnittspriset för flygresor i Europa ökat från 808 euro till 914 euro på bara ett år.
Enligt analysen var det framför allt resor till alp- och semesterdestinationer som blivit betydligt dyrare. Flyg till Innsbruck i Österrike steg exempelvis med omkring en tredjedel jämfört med året innan. Samtidigt var Wien ett av få undantag där priserna faktiskt sjönk något.
Samtidigt visar rapporten att tågresor varit betydligt mer prisstabila. Genomsnittspriset för tågresor ökade bara med cirka 2,5 procent under samma period. Det innebär att skillnaden mellan flyg och tåg nu vuxit till över 400 euro för en familj på fyra personer.
På nio av tio undersökta rutter var tåget billigare än flyget.
Endast London stack ut som ett undantag där flyget fortfarande var det billigaste alternativet. För destinationer som Berlin och München var tåget enligt analysen helt klart mer prisvärt.
För den som ska resa runt i Europa i sommar, ta en titt på tågresor, slipp dyra extra kostnader för bagage och långa köer på flygplatserna.
Mysig resa mellan München och Berlin
För en resa mellan exempelvis München och Berlin tar det runt 4 timmar där du kan njuta av det tyska landskapet med en tysk öl, upphällt på fat, i handen. Priset på runt en femhundring gör att många hellre tar tåget.
Varför inte fortsätta nattåget med Snälltåget hela vägen från Berlin till Malmö?
Om du kan sitta upp och sova, finns det sittplatser för 399 kronor, betydligt billigare än att flyga med andra ord, och du kommer hela vägen fram till Malmö med resan som tar runt 9 timmar.
Lägg på en hundralapp och du kommer upp till Stockholm. För den som vill ha en sovkupé går det att boka sådana i en grupp.
På nätforum och sociala medier märks en växande frustration över både priser och reseupplevelser som har att göra med flyget.
Många resenärer beskriver att tåget blivit mer attraktivt för kortare Europaresor – särskilt när flygets extraavgifter och väntetider räknas in.
