En svensk biljätte tar nu ett jättelikt lån för att finansiera utvecklingen av en helt ny elbil.
Volvo Cars tar miljardlån – för utveckling av ny elbil
Mest läst i kategorin
Efter konflikten: Nu väljer Harvard-forskare Lund
När Donald Trump försöker knäcka den fria forskningen och universiteten i USA, flyr forskarna. Nu söker sig flera från Harvard till Lund. Det är vid det här laget välkänt hur USA:s alltmer auktoritära regim under Donald Trump förutom attacker mot oberoende media, även försöker knäcka oberoende universitet och forskning. Mest känd är konflikten mellan Trump …
26 länder redo för Ukraina – Macron: "Arbetet måste formaliseras"
Efter toppmötet i Paris står det klart att 26 länder vill bidra till Ukrainas framtida säkerhet. Men ännu återstår viktiga politiska beslut innan löftena kan bli verklighet. En ny internationell koalition tar form efter toppmötet i Paris. Men vilka bidrag som faktiskt kommer skickas till Ukraina återstår att se. Missa inte: Utbildad och arbetslös: Därför …
EU:s klimatpaket ser ut att skrotas
EU:s klimatpaket som Danmark inom kort ska försöka få igenom ser ut att skrotas istället. Alltför många länder inom unionen är emot dealen. Danmark ligger bra till i EU:s klimatrace. Landet har redan tidigare gått ut med planer på att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att nå de danska klimatmålen, med en 70-procentig …
Dåliga spermier och lägre IQ – EU måste skärpa sig kring kemikalier
Nu går en grupp forskare ihop och uppmanar EU att skärpa sig kring kemikalier. Det är den stora blandningen av ämnen som ställer till det för människor och djur. Det handlar om den så kallade cocktaileffekten, när många kemikalier blandas. Problemet när många kemikalier blandas Hittills har EU bara tagit hänsyn till varje kemikalie för …
"Evigt liv och organdonationer" – det talar världsledarna om privat
Vad talar världsledare som Vladimir Putin och Xi Jinping om när micken tros vara av? Under det senaste toppmötet i Beijing verkar konversationen varit hur länge människor kan leva. Flera världsledare möttes i Beijing under onsdagen för att under ceremoniella former uppmärksamma slutet av andra världskriget för 80 år sedan. Det rapporterar bland annat The …
Modellen, som är tänkt att bli avgörande för företagets framtid, har nu även fått ett officiellt datum för sin premiärvisning, skriver Di.
Jättelikt lån för att finansiera ny elbil
Volvo Cars har offentliggjort att de lånar 1,65 miljarder svenska kronor från Nordiska Investeringsbanken. Pengarna ska användas till utvecklingen av en ny plattform, kallad SPA3, som kommer att ligga till grund för den kommande elbilen EX60.
Enligt ett uttalande från Nordiska Investeringsbanken, som ägs av de nordiska och baltiska länderna, är syftet med lånet att stödja grön teknik och minska koldioxidutsläppen.
Den nya bilen beskrivs som helt avgörande för företagets framtid och väntas bli märkets nya storsäljare.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Premiärvisningen sker i sverige
Samtidigt som nyheten om lånet har blivit offentligt, meddelar företaget att den nya elbilen EX60 kommer att visas upp i Stockholm den 21 januari.
Detaljer om bilens utseende är fortfarande få, men de bilder som har släppts antyder att det är en mellanklass-suv med en profil som känns igen från andra modeller i Volvo-familjen.
Företaget har lovat att den nya bilen ska ha den längsta räckvidden av alla märkets elbilar. Produktionen av EX60 är planerad att starta under första halvåret 2026 i Volvos Torslandafabrik, som genomgår anpassningar för den nya modellen.
Produktion flyttas för att ge plats
Volvo Cars har tidigare meddelat att tillverkningen av hybriden XC60 flyttas från Torslanda till USA. Enligt företaget bereds plats för den nya EX60, och flytten minskar dessutom risken för de tullar som påverkar den globala handeln.
Att flytta produktionen av en så populär modell visar på hur stor betydelse EX60 har för Volvos framtidsplaner.
Att den nya elbilen dessutom kommer byggas i Sverige understryker ytterligare dess centrala roll i företagets strategi.
Sålde 10 000 bilar på sju minuter
Den kinesiska biltillverkaren Xpeng har nyligen lanserat sin nya P7-modell och responsen på hemmaplan har varit överväldigande. Men trots den omedelbara
Ny elbil drabbas av höga importtullar
Samtidigt står det klart att en annan av Volvos nya elbilar, sedanmodellen ES90, kommer att påverkas av EU:s tullar.
ES90 visades upp i mars och tillverkas nu i Kina för kunder i Europa.
Elbilen bygger på en annan plattform, SPA2, som även används för den större elsuven EX90. På en fråga från tidningen Göteborgs-Posten om produktionen kan flyttas till Europa, svarade Anna Rydholm från Volvo Cars pressavdelning:
“Vi har börjat bygga ES90 i Chengdu. För närvarande tillgodoser produktionen där den globala efterfrågan på bilen.”
Det är ännu oklart hur tullarna kommer att påverka försäljningen i Europa.
Gamla elbilar får sin revansch – succé
Begagnade elbilar har blivit en stor succé i Sverige. Försäljningen har exploderat, men vilka är det som ligger bakom trenden? Begagnade elbilar säljer nu
Missa inte:
85-åring fick ingen information – hjälpte sin sjuka son själv i 26 år. News 55
Skrällen: Svenskarna blir allt mer förmögna. E55
Teamet löste Northvolts problem – leder omstarten. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Experterna tipsar – så blir du av med dina skulder
En växande skara svenskar kämpar med skulder. Lösningen sitter dock inte i räntetabeller och kalkyler, hävdar två experter.? Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA. För tillfället har omkring 437 000 personer i Sverige en skuld registrerad hos Kronofogden.? Under …
Nördiga hobbyprojektet blev en global succé och en miljardaffär
”Vi ville bara se var planen flög.” Så beskriver grundarna Mikael Robertsson och Olov Lindberg starten på sitt hobbyprojektet till Dagens Industri. Sen gick tjänsten från vardagsrummets antenner till att bli flygvärldens Google Maps. Nu har deras baby värderats till över fyra miljarder kronor och lockat riskkapitalet från London. Perfect Weekend har följt resan från …
Volvo Cars tar miljardlån – för utveckling av ny elbil
En svensk biljätte tar nu ett jättelikt lån för att finansiera utvecklingen av en helt ny elbil. Modellen, som är tänkt att bli avgörande för företagets framtid, har nu även fått ett officiellt datum för sin premiärvisning, skriver Di. Jättelikt lån för att finansiera ny elbil Volvo Cars har offentliggjort att de lånar 1,65 miljarder …
Grannen kan driva upp ditt elpris i vinter
Elräkningarna kan bli en tung smäll i vinter. En av orsakerna kan vara våra norska grannar.? I början av sommaren låg elpriserna på rekordlåga nivåer. Marknaden räknade med billiga månader även i juli och augusti. Istället blev priserna nästan dubbelt så höga som väntat. Hur det ser ut framöver är svårt att förutspå, men mycket …
Här är Europas bästa land att köra bil i – det är inte Sverige
Att upptäcka ett land med bil kan vara en fantastisk upplevelse, särskilt när vägarna är bra och infrastrukturen underlättar färden. En ny undersökning listar de enklaste länderna. Spanien är bäst i klassen I en ny studie från DiscoverCars.com har man rankat de europeiska länderna baserat på hur lätta de är att köra i. Resultatet baseras …