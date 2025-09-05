Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Volvo Cars tar miljardlån – för utveckling av ny elbil

Stort lån men behövligt. (Foto: Volvo)
Stort lån men behövligt. (Foto: Volvo)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

En svensk biljätte tar nu ett jättelikt lån för att finansiera utvecklingen av en helt ny elbil.

Modellen, som är tänkt att bli avgörande för företagets framtid, har nu även fått ett officiellt datum för sin premiärvisning, skriver Di.

Jättelikt lån för att finansiera ny elbil

Volvo Cars har offentliggjort att de lånar 1,65 miljarder svenska kronor från Nordiska Investeringsbanken. Pengarna ska användas till utvecklingen av en ny plattform, kallad SPA3, som kommer att ligga till grund för den kommande elbilen EX60.

Enligt ett uttalande från Nordiska Investeringsbanken, som ägs av de nordiska och baltiska länderna, är syftet med lånet att stödja grön teknik och minska koldioxidutsläppen.

Den nya bilen beskrivs som helt avgörande för företagets framtid och väntas bli märkets nya storsäljare.

Volvo EX30 (Foto: Volvo)
Volvo EX30 (Foto: Volvo)
Premiärvisningen sker i sverige

Samtidigt som nyheten om lånet har blivit offentligt, meddelar företaget att den nya elbilen EX60 kommer att visas upp i Stockholm den 21 januari.

Detaljer om bilens utseende är fortfarande få, men de bilder som har släppts antyder att det är en mellanklass-suv med en profil som känns igen från andra modeller i Volvo-familjen.

Företaget har lovat att den nya bilen ska ha den längsta räckvidden av alla märkets elbilar. Produktionen av EX60 är planerad att starta under första halvåret 2026 i Volvos Torslandafabrik, som genomgår anpassningar för den nya modellen.

Volvo EX40 (Foto: Volvo)
Volvo EX40 (Foto: Volvo)

Produktion flyttas för att ge plats

Volvo Cars har tidigare meddelat att tillverkningen av hybriden XC60 flyttas från Torslanda till USA. Enligt företaget bereds plats för den nya EX60, och flytten minskar dessutom risken för de tullar som påverkar den globala handeln.

Att flytta produktionen av en så populär modell visar på hur stor betydelse EX60 har för Volvos framtidsplaner.

Att den nya elbilen dessutom kommer byggas i Sverige understryker ytterligare dess centrala roll i företagets strategi.

Ny elbil drabbas av höga importtullar

Samtidigt står det klart att en annan av Volvos nya elbilar, sedanmodellen ES90, kommer att påverkas av EU:s tullar.

ES90 visades upp i mars och tillverkas nu i Kina för kunder i Europa.

Elbilen bygger på en annan plattform, SPA2, som även används för den större elsuven EX90. På en fråga från tidningen Göteborgs-Posten om produktionen kan flyttas till Europa, svarade Anna Rydholm från Volvo Cars pressavdelning:

“Vi har börjat bygga ES90 i Chengdu. För närvarande tillgodoser produktionen där den globala efterfrågan på bilen.”

Det är ännu oklart hur tullarna kommer att påverka försäljningen i Europa.

BanklånVolvoVolvo Cars
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

