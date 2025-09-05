Volvo Cars tar miljardlån – för utveckling av ny elbil

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Premiärvisningen sker i sverige

Samtidigt som nyheten om lånet har blivit offentligt, meddelar företaget att den nya elbilen EX60 kommer att visas upp i Stockholm den 21 januari.

Detaljer om bilens utseende är fortfarande få, men de bilder som har släppts antyder att det är en mellanklass-suv med en profil som känns igen från andra modeller i Volvo-familjen.

ANNONS

Företaget har lovat att den nya bilen ska ha den längsta räckvidden av alla märkets elbilar. Produktionen av EX60 är planerad att starta under första halvåret 2026 i Volvos Torslandafabrik, som genomgår anpassningar för den nya modellen.

Volvo EX40 (Foto: Volvo)

Produktion flyttas för att ge plats

Volvo Cars har tidigare meddelat att tillverkningen av hybriden XC60 flyttas från Torslanda till USA. Enligt företaget bereds plats för den nya EX60, och flytten minskar dessutom risken för de tullar som påverkar den globala handeln.

Att flytta produktionen av en så populär modell visar på hur stor betydelse EX60 har för Volvos framtidsplaner.

Att den nya elbilen dessutom kommer byggas i Sverige understryker ytterligare dess centrala roll i företagets strategi.

Ny elbil drabbas av höga importtullar

Samtidigt står det klart att en annan av Volvos nya elbilar, sedanmodellen ES90, kommer att påverkas av EU:s tullar.

ANNONS

ES90 visades upp i mars och tillverkas nu i Kina för kunder i Europa.

Elbilen bygger på en annan plattform, SPA2, som även används för den större elsuven EX90. På en fråga från tidningen Göteborgs-Posten om produktionen kan flyttas till Europa, svarade Anna Rydholm från Volvo Cars pressavdelning:

“Vi har börjat bygga ES90 i Chengdu. För närvarande tillgodoser produktionen där den globala efterfrågan på bilen.”

Det är ännu oklart hur tullarna kommer att påverka försäljningen i Europa.

Missa inte:

85-åring fick ingen information – hjälpte sin sjuka son själv i 26 år. News 55

Skrällen: Svenskarna blir allt mer förmögna. E55

Teamet löste Northvolts problem – leder omstarten. Realtid

ANNONS