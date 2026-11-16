Volvo vinner laddtestet – men besparingen är en droppe i havet

Vi bilägare skriver att laddförlusterna bland annat beror på energiomvandlingen, bilens elektronik och behovet av att kyla eller värma batteriet under laddningen.

I testet har bilarna laddats från 0 till 100 procent i en vanlig laddbox. Testet visade att Volvo EX60, som nyligen röstats fram som Årets familjebil i Storbritannien, var klart effektivast. När den svenska bilen laddades noterades bara en laddförlust på 4,7 procent.

I andra änden av listan hamnade Kia EV2. Där tappades hela 18,2 procent av energin bort innan den nådde batteriet.

Så mycket sparar Volvo på laddningen

Den som, mot förmodan, står i valet mellan en EV2 och en EX60 kan dock glömma laddeffektiviteten som köpargument för den dyrare modellen.

För en full laddning från noll till 100 procent behöver Kia EV2 köpa 68,53 kilowattimmar från laddaren, medan Volvo EX60 behöver 96,32 kilowattimmar för sitt större batteri.

Med samma kWh-pris som vi använde häromdagen för att räkna fram hur långt fem olika premiummodeller kan köra på en tusenlapp, 4,64 kronor per kilowattimme, kostar laddförlusterna cirka 49 kronor för Kian och 20 kronor för Volvon. Skillnaden blir alltså ungefär 29 kronor per full laddning.

Det är pengar, men knappast några stora summor i sammanhanget. För att spara in hela skillnaden i inköpspris, 308 000 kronor, skulle EX60-ägaren behöva ladda bilen fullt omkring 10 700 gånger.

Det är förstås en förenklad kalkyl. Elpriset varierar, och bilarna har olika storlek och förbrukning. Men den illustrerar ändå att effektivare laddning har sina gränser vad gäller att spara pengar på bilägandet.

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Så presterade de andra modellerna