Volvos svenska teknik i ryska Volga-bilar

Volvo var bland de svenska företagen som var snabba med sitt utträde. Men redan 2023 fick man kritik för att majoritetsägaren Geely fortsatte sälja bilar i Ryssland, något som genererade storkovan för ryska staten.

”Volvo Cars har upphört med all verksamhet i Ryssland, och vi står fast vid detta. Det är inte vår sak att kommentera beslut och åtgärder i andra företag, inklusive dotterbolag till våra aktieägare”, uppgav då Volvos presstjänst i en skriftlig kommentar till Carup.

Geely har sedermera gjort saken värre, enligt bland annat B4Ukraine – en organisation som uppmanar företag att lämna den ryska marknaden. I förra veckan rapporterade Dagens PS om att det anrika ryska bilmärket Volga återuppstår ur en gammal övergiven Volkswagenfabrik.

En viktig skillnad mellan nya och gamla Volga är tekniken, och var den kommer ifrån.

Delar plattform och motor med Volvo

Flera svenska bilsajter har uppmärksammat att Geely-ägd teknik, däribland CMA-plattformen (utvecklad i Göteborg) som Volvo EX40, XC40 och Polestar 2 bygger på, nu även sätts i båda de ryska Volga-modellerna som man nu startar produktion för: SUV:en Volga K50 och sedanen Volga C50.

Carup skriver även att den svensktillverkade VEA-motorn, som sitter i Volvo XC60, snart också kommer att rulla på de ryska vägarna.