Volvo var tidiga med att träda ur Ryssland när kriget startade, nu har de – och deras huvudägare – hamnat i kritikstorm angående tekniken som bygger Rysslands nygamla bilmärke Volga.
Volvos svenska teknik i ryska Volga-bilar
När Ryssland invaderade Ukraina gjorde sanktioner och västerländsk välvilja att den ryska marknaden lämnades. Bolag som fortsatte göra affärer i eller med Ryssland bojkottades friskt.
Volvo var bland de svenska företagen som var snabba med sitt utträde. Men redan 2023 fick man kritik för att majoritetsägaren Geely fortsatte sälja bilar i Ryssland, något som genererade storkovan för ryska staten.
”Volvo Cars har upphört med all verksamhet i Ryssland, och vi står fast vid detta. Det är inte vår sak att kommentera beslut och åtgärder i andra företag, inklusive dotterbolag till våra aktieägare”, uppgav då Volvos presstjänst i en skriftlig kommentar till Carup.
Geely har sedermera gjort saken värre, enligt bland annat B4Ukraine – en organisation som uppmanar företag att lämna den ryska marknaden. I förra veckan rapporterade Dagens PS om att det anrika ryska bilmärket Volga återuppstår ur en gammal övergiven Volkswagenfabrik.
En viktig skillnad mellan nya och gamla Volga är tekniken, och var den kommer ifrån.
Delar plattform och motor med Volvo
Flera svenska bilsajter har uppmärksammat att Geely-ägd teknik, däribland CMA-plattformen (utvecklad i Göteborg) som Volvo EX40, XC40 och Polestar 2 bygger på, nu även sätts i båda de ryska Volga-modellerna som man nu startar produktion för: SUV:en Volga K50 och sedanen Volga C50.
Carup skriver även att den svensktillverkade VEA-motorn, som sitter i Volvo XC60, snart också kommer att rulla på de ryska vägarna.
”Finansierar kriget”
Volvo får påtryckningar av B4Ukraine att göra vad de kan för att hindra utvecklingen.
”Volvo bör ta varje möjligt steg för att säkerställa att deras teknologier inte används för att återuppliva Rysslands fordonsindustri. Även indirekt inblandning hjälper till att upprätthålla den ryska statsbudgeten – där nästan hälften nu finansierar kriget mot Ukraina”, säger Nezir Sinani, chef för B4Ukraine
Volvo själva menar att det hela är bortom bolagets kontroll.
”Volvo Cars kommenterar inte på andra företags beslut och ageranden, inklusive bolag som har delvis samma aktieägare som vi. För frågor angående Geely Holding och Geely Auto hänvisar vi till dem. Volvo Cars har aldrig varit delägare i CEVT och har sedan 2022 heller inget ägande i eller kontroll över motortillverkningen i Skövde”, uppger Volvo Cars i ett mejl till Carup.
Och Geely håller med.
”Det är inte Volvos teknik, utan en teknik som Volvo har licens att använda”, sade Stefan Lundin som är informationschef på Geely Sweden.
Flera bilmärken gläntar på dörren
Geely är inte den enda asiatiska biltillverkaren som börjat glänta på dörren mot Ryssland igen. B4Ukraine refererar till ryska medier när de skriver att Mazda återintroducerats på marknaden med CX-5 och CX-50, uppemot 2000 registreringar ska ha skett i år.
Också Toyota nämns som en tillverkare vars bilar igen säljs i Ryssland.