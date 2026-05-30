Lotus vässar Emira med mer effekt, lägre vikt och skarpare chassi. Resultatet är en sportbil som tydligt återvänder till märkets klassiska filosofi.
Lotus gör Emira ännu brutalare – nu med mer kraft och lägre vikt
Lotus har byggt sitt rykte på låg vikt, direkt styrning och bilar som känns mer mekaniska än överarbetade. Med nya Emira 420 Sport försöker britterna nu hitta tillbaka till just den kärnan.
Bilderna visar en bil som fortfarande bär Emiras rena och låga grundform, men med tydligare prestandasignal.
Den orange karossen, de mörka luftintagen och det svarta taket ger bilen ett mer aggressivt uttryck utan att förstöra de eleganta proportionerna.
Det här är ingen radikal ny modell. Det är snarare en vässning för förare som tycker att en sportbil först och främst ska kännas lätt, snabb och närvarande.
Lotus kommer dessutom från en period med stora ekonomiska utmaningar. Trots stark uppmärksamhet kring nya modeller har märket pressats av höga utvecklingskostnader, svagare marknad och omfattande omställningar inom verksamheten.
Därför blir Emira 420 Sport extra viktig.
Mer kraft från AMG-motorn
Emira 420 Sport använder den fyrcylindriga 2,0-liters turbomotorn från Mercedes-AMG. Effekten höjs till 414 hästkrafter, vilket är något mer än i den vanliga Emira Turbo.
Även vridmomentet ökar och Lotus uppger att bilen klarar 0 till 100 kilometer i timmen på omkring 3,9 sekunder. Toppfarten anges till cirka 299 kilometer i timmen.
Det är siffror som placerar modellen tydligt närmare Porsche Cayman GT4 än traditionella instegssportbilar.
Lägre vikt betyder mer känsla
Den viktigaste förändringen handlar ändå om vikten. Lotus uppger att 420 Sport väger 25 kilo mindre än Emira Turbo. Med ett särskilt Lightweight Handling Package kan vikten minska med ytterligare 25 kilo.
Det låter kanske blygsamt, men i en sportbil gör varje kilo skillnad. Lägre vikt förbättrar inte bara accelerationen, utan också bromskänsla, kurvtagning och respons.
Även aerodynamiken har justerats med ny frontsplitter, större luftintag och förändrade luftflöden kring motor och kylare.
Föraren står i centrum
Interiören visar att Lotus fortfarande prioriterar körkänsla. De bruna sportstolarna, den kompakta kupén och den manuella känslan i reglagen ger bilen en mer klassisk sportbilskaraktär än många digitaliserade konkurrenter.
I en marknad där många sportbilar blir tyngre, elektrifierade och mer komplexa känns Emira 420 Sport som ett tydligt ställningstagande.
Lotus bygger inte den mest praktiska bilen. De bygger en bil för dem som fortfarande tycker att vägen är viktigare än skärmen.
