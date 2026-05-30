Lotus gör Emira ännu brutalare – nu med mer kraft och lägre vikt

Bilderna visar en bil som fortfarande bär Emiras rena och låga grundform, men med tydligare prestandasignal.

Den orange karossen, de mörka luftintagen och det svarta taket ger bilen ett mer aggressivt uttryck utan att förstöra de eleganta proportionerna.

Det här är ingen radikal ny modell. Det är snarare en vässning för förare som tycker att en sportbil först och främst ska kännas lätt, snabb och närvarande.

Lotus kommer dessutom från en period med stora ekonomiska utmaningar. Trots stark uppmärksamhet kring nya modeller har märket pressats av höga utvecklingskostnader, svagare marknad och omfattande omställningar inom verksamheten.

Därför blir Emira 420 Sport extra viktig.

Lotus Emira 420 Sport visar tydligt att märket fortfarande prioriterar klassiska sportbilsideal. (Foto: Lotus)

Mer kraft från AMG-motorn

Emira 420 Sport använder den fyrcylindriga 2,0-liters turbomotorn från Mercedes-AMG. Effekten höjs till 414 hästkrafter, vilket är något mer än i den vanliga Emira Turbo.

Även vridmomentet ökar och Lotus uppger att bilen klarar 0 till 100 kilometer i timmen på omkring 3,9 sekunder. Toppfarten anges till cirka 299 kilometer i timmen.

ANNONS

Det är siffror som placerar modellen tydligt närmare Porsche Cayman GT4 än traditionella instegssportbilar.