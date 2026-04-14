Volkswagen vinner mark i Europa trots global motvind för bilförsäljningen

Totalt levererades 2,05 miljoner fordon under perioden, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med förra året.

Marco Schubert, som sitter i koncernens utökade verkställande kommitté för försäljning, konstaterar att Europa visar en positiv trend med tillväxt och ett ökat intresse för elbilar, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Stark tillväxt för laddhybrider och europeiska elbilar

Särskilt utmärkande för kvartalet är suget efter laddhybrider. Leveranserna av dessa modeller ökade med hela 31 procent till totalt 109 000 fordon. Framgången förklaras av den nya generationens hybrider som nu kan köras upp till 143 kilometer på ren el.

När det gäller helt elektriska fordon är bilden mer splittrad. I Europa ökade leveranserna med 12 procent och koncernen befäster sin roll som marknadsledare i regionen.

I Västeuropa har var femte bil som säljs från koncernen nu en helt elektrisk drivlina.