Volkswagen-koncernen lyckas hålla ställningarna på världsmarknaden och ökar sin försäljning i Europa samtidigt som den viktiga kinesiska marknaden backar rejält.
Volkswagen vinner mark i Europa trots global motvind för bilförsäljningen
Under årets första kvartal 2026 har Volkswagen-koncernen navigerat genom ett svårt ekonomiskt landskap. Trots geopolitisk oro och en allmänt vikande bilmarknad globalt lyckades fordonstillverkaren behålla sin marknadsandel.
Totalt levererades 2,05 miljoner fordon under perioden, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med förra året.
Marco Schubert, som sitter i koncernens utökade verkställande kommitté för försäljning, konstaterar att Europa visar en positiv trend med tillväxt och ett ökat intresse för elbilar, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Stark tillväxt för laddhybrider och europeiska elbilar
Särskilt utmärkande för kvartalet är suget efter laddhybrider. Leveranserna av dessa modeller ökade med hela 31 procent till totalt 109 000 fordon. Framgången förklaras av den nya generationens hybrider som nu kan köras upp till 143 kilometer på ren el.
När det gäller helt elektriska fordon är bilden mer splittrad. I Europa ökade leveranserna med 12 procent och koncernen befäster sin roll som marknadsledare i regionen.
I Västeuropa har var femte bil som säljs från koncernen nu en helt elektrisk drivlina.
Kraftiga bakslag i Kina och USA
Samtidigt som det går bra på hemmaplan möter biltillverkaren stora utmaningar på andra sidan Atlanten och i Asien. I Kina sjönk leveranserna av elbilar med 64 procent, vilket enligt bolaget beror på att marknaden väntar på nya lokalt utvecklade modeller.
Även i USA är siffrorna dystra med ett tapp på 80 procent för de elektriska modellerna, något som kopplas till förändrade tullar och nya regleringar.
Trots detta lyckades märket Volkswagen behålla sin position som marknadsledare i Kina sett till den totala försäljningen.
Populära modeller driver orderboken
Framtidstron stärks av en växande orderbok i Europa som har ökat med cirka 15 procent sedan årsskiftet. Det är framför allt modeller som suv-favoriten Škoda Elroq och Volkswagen ID.4 som lockar köparna.
Även exklusiva modeller som Porsche Cayenne Electric och Audi Q6 e-tron bidrar till den positiva inströmningen av ordrar.
I Sverige ser marknaden ut att återhämta sig något och Volkswagen Group Sverige håller en stabil marknadsandel på 27,8 procent.
De mest sålda elbilarna under första kvartalet
Här är modellerna som toppade försäljningslistan för helt elektriska fordon:
- Škoda Elroq: 29 700 fordon
- Volkswagen ID.4/ID.5: 25 000 fordon
- Škoda Enyaq: 22 100 fordon
- Volkswagen ID.3: 19 600 fordon
- Audi Q4 e-tron: 15 600 fordon
