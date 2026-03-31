Vindrutan: Slarvet som kan döda på vägarna

En undersökning från VTI konstaterade för några år sedan att bilar med dåliga vindrutor leder till farligare körstil, onödigt låga hastigheter och ändå sämre reaktionstid hos föraren. Vidare menar Glasbranschföreningen att en sliten vindruta innebär att hinder på vägen upptäcks avsevärt senare än med nytt glas:

Med en ny vindruta upptäcks ett hinder i snitt på 199 meters avstånd.

Med en vindruta som suttit i 15 000 mil upptäcks ett hinder i snitt på 90 meters avstånd.

Med en vindruta som suttit i 35 000 mil upptäcks ett hinder i snitt på 70 meters avstånd.

Dålig vindruta i var tredje dödsolycka

Finska myndigheter har i dagarna gått ut med en uppmaning till förare att kontrollera skicket på bilarnas vindrutor.

Iltalehti skriver att det varje år inträffar över hundra dödliga olyckor med personbilar eller skåpbilar i Finland. I var tredje olycka beskrivs rutan som i dåligt skick, smutsig eller bländande.

”Även små skador och smuts på vindrutan ökar bländningen och gör körningen farlig. Noggrann tvätt av rutan, både utvändigt och invändigt, är ett enkelt och snabbt sätt att förbättra trafiksäkerheten”, säger Jouko Sohlberg, teknisk direktör för Finlands Bilförbund, enligt den finska nyhetssidan.

Så mycket böter kan du få för dåligt glas

Kör du runt med dåliga rutor riskerar du också att få böter. Polisen skriver på sin hemsida att en bristfällig vindruta kan resultera i 500 kronors böter. Detsamma gäller om vindrutetorkarna inte fungerar som de ska.

