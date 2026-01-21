”Vi säljer bilar med förlust” – ett nödrop från bilindustrin

Den europeiska bilindustrin befinner sig i ett besvärligt läge. Det säger Emanuele Cappellano, ny Europachef för Stellantis, som nu höjer rösten mot både Bryssel och marknaden.

I en ovanligt rak intervju målar han upp bilden av en industri som pressas av politiska ambitioner, stigande kostnader och en verklighet som inte riktigt vill rätta sig efter planerna.

”Det finns ingen naturlig efterfrågan”

Den kanske mest laddade formuleringen handlar om elbilarna.

”Det finns ingen naturlig efterfrågan på elbilar”, säger Cappellano.

Enligt honom uppstår efterfrågan bara när stater går in med subventioner – eller när tillverkarna själva sänker priserna och tar förluster. Resultatet blir en affär som inte håller i längden.

”I dag är valet följande: antingen betalar jag böter, eller så förlorar jag pengar på att sälja nya bilar”, konstaterar han och pekar på de tuffa utsläppskraven som tvingar fram försäljning av elbilar med negativ marginal.