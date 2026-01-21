Stellantis Europachef varnar för att regler och kostnader driver industrin mot en återvändsgränd – och att kunderna inte följer med.
”Vi säljer bilar med förlust” – ett nödrop från bilindustrin
Den europeiska bilindustrin befinner sig i ett besvärligt läge. Det säger Emanuele Cappellano, ny Europachef för Stellantis, som nu höjer rösten mot både Bryssel och marknaden.
I en ovanligt rak intervju målar han upp bilden av en industri som pressas av politiska ambitioner, stigande kostnader och en verklighet som inte riktigt vill rätta sig efter planerna.
”Det finns ingen naturlig efterfrågan”
Den kanske mest laddade formuleringen handlar om elbilarna.
”Det finns ingen naturlig efterfrågan på elbilar”, säger Cappellano.
Enligt honom uppstår efterfrågan bara när stater går in med subventioner – eller när tillverkarna själva sänker priserna och tar förluster. Resultatet blir en affär som inte håller i längden.
”I dag är valet följande: antingen betalar jag böter, eller så förlorar jag pengar på att sälja nya bilar”, konstaterar han och pekar på de tuffa utsläppskraven som tvingar fram försäljning av elbilar med negativ marginal.
Bilar som blivit för dyra
Sedan 2019 har bilpriserna i Europa stigit kraftigt. För bara tre år sedan fanns 49 modeller under 15 000 euro. I dag är siffran noll. Det handlar inte om ökade vinster, menar Cappellano, utan om ökade kostnader för teknik, regler och innehåll.
Det är de billigare bilsegmenten som drabbas hårdast – de som traditionellt har varit ryggraden i europeiskt bilägande. När dessa bilar försvinner tappar industrin kontakten med breda kundgrupper.
Dacias osannolika resa – från billig slitbil till europeisk miljonsuccé
Från enkel budgetbil till etablerad volymtillverkare – Dacia passerar nu 10 miljoner sålda bilar och fortsätter växa i Europa. Dacia har nått en ny
Kina drar ifrån
Samtidigt växer konkurrensen från Kina. En kinesisk bil är i dag omkring 30 procent billigare att producera än en europeisk.
Skillnaden förklaras av subventioner, lägre energikostnader och framför allt en fullt utbyggd leveranskedja för batterier och elektronik.
Utan stöd från EU kommer Europa inte kunna ta igen det försprånget, menar Stellantis-chefen.
Transportbilarna säger nej
För transportbilar är situationen ännu tydligare. Företagskunder väljer bort eldrift och låter i stället sina flottor bli äldre. Skälet är enkelt: den totala ägandekostnaden är högre än för diesel, och rationella kunder låter siffrorna styra.
Ett arv som står på spel
Cappellano varnar för att Europa riskerar att förlora mer än bara fabriker. Leverantörer, ingenjörskunnande och tekniskt arv kan gå förlorade om kursen inte ändras.
För 2026 ser han ingen akut risk för stängningar – men längre fram är inget säkert.
Bilindustrin har alltid byggt Europa. Frågan är om Europa fortfarande vill bygga bilindustrin.
Elbilens verkliga kostnad – från laddning till värdeminskning
Elbilen är billig att köra men dyr att äga. Vi reder ut hela kalkylen – från laddning till värdeminskning och verklig milkostnad. Elbilen har på några få
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
