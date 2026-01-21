Elbilen är billig att köra men dyr att äga. Vi reder ut hela kalkylen – från laddning till värdeminskning och verklig milkostnad.
Elbilens verkliga kostnad – från laddning till värdeminskning
Elbilen har på några få år gått från framtidslöfte till vardagsbil. För många lockar den tysta gången, den snabba responsen – och löftet om låga kostnader. Men när fakturorna summeras blir bilden mer nyanserad.
Det är fullt möjligt att köra billigt med elbil. Men det är lika lätt att betala mer än man tror.
För att förstå kostnaden måste man skilja på driftkostnad och ägandekostnad. Det är här missförståndet ofta uppstår.
Elen är billig – så länge du laddar rätt
I vardagstrafik drar de flesta elbilar mellan 1,6 och 2,2 kilowattimmar per mil. Det är förvånansvärt stabila siffror oavsett märke. Skillnaden ligger i hur du laddar.
Den som laddar hemma med ett normalt elpris betalar ofta mellan 3,50 och 5,00 kronor per mil. Det är mindre än hälften jämfört med en bensinbil. Har du tur med elavtal och laddar nattetid kan kostnaden bli ännu lägre.
Men den som regelbundet snabbladdar längs vägarna möter en helt annan verklighet. Då hamnar kostnaden lätt på 8 till 18 kronor per mil. Det är fortfarande konkurrenskraftigt – men inte längre sensationellt billigt.
Det är alltså inte bilen som avgör elkostnaden, utan beteendet. Precis som förr, när den med lätt högerfot sparade bränsle.
Värdeminskningen – den tysta kostnaden
Här döljer sig elbilens stora ekonomiska överraskning.
En ny elbil tappar ofta 40–55 procent i värde på tre år. För en bil som kostar 600 000 kronor innebär det att omkring 100 000 kronor försvinner varje år – oavsett hur lite bilen körs.
Teknikens värld och Ayvens visar i sina beräkningar att värdeminskningen är den klart största posten. I praktiken kostar bilen mer att äga än att köra.
Det är här många kalkyler spricker. Den som byter bil ofta får aldrig njuta av de låga driftkostnaderna fullt ut.
Fasta kostnader som aldrig försvinner
Utöver värdeminskning tillkommer de klassiska bilkostnaderna, även om de är något lägre för elbil:
- Försäkring: 6 000–12 000 kronor per år
- Service: 3 000–6 000 kronor per år
- Skatt: 360 kronor per år
- Däck och slitdelar: ofta lägre än för fossilbil
Elbilen är mekaniskt enklare, men den är fortfarande en bil. Och bilar kostar pengar – det har inte ändrats.
Så ser totalkostnaden ut i verkligheten
Låt oss ta ett konkret exempel:
En mellanklass-elbil för 600 000 kronor, 1 500 mil per år, hemmaladdning.
|Kostnad
|Per år
|Värdeminskning
|95 000 kronor
|Försäkring
|9 000 kronor
|Service
|4 000 kronor
|Skatt
|360 kronor
|El
|6 000 kronor
|Totalt
|ca 114 000 kronor
Det betyder cirka 76 kronor per mil i verklig kostnad.
Utan värdeminskning landar samma bil på 7–8 kronor per mil.
Skillnaden är slående – och förklarar varför elbilar upplevs billiga i vardagen men dyra i längden.
Små elbilar lönar sig – stora kostar
Teknikens värld har räknat på verklig milkostnad för över 50 elbilar. Resultatet är tydligt.
Små bilar som Hyundai Inster hamnar kring 38 kronor per mil. Tesla Model 3 ligger runt 62 kronor per mil. Stora SUV:ar som Volvo EX90 kliver upp mot 116 kronor, medan lyxmodeller som Lotus Eletre passerar 180 kronor per mil.
Det gamla bilrådet gäller fortfarande: stor bil, stor kostnad.
El ändrar inte den lagen.
Jämfört med bensin och diesel
En bensinbil kostar ofta 11–14 kronor per mil i bränsle. En diesel något mindre. Elbilen vinner alltid i drift – men förlorar ibland i värde.
För den som kör mycket och äger länge är elbilen oftast billigare totalt. För den som byter ofta kan skillnaden snabbt ätas upp.
Slutsats: elbil kräver samma eftertanke som förr
Elbilen är modern, men kalkylen är gammaldags. Det lönar sig att:
- köpa mindre
- äga längre
- ladda hemma
- undvika snabba modellbyten
Gör man det, kan elbilen bli riktigt prisvärd.
Gör man inte det – ja, då kostar det. Precis som förr.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
