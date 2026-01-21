Elbilens verkliga kostnad – från laddning till värdeminskning

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så

Elbilen har på några få år gått från framtidslöfte till vardagsbil. För många lockar den tysta gången, den snabba responsen – och löftet om låga kostnader. Men när fakturorna summeras blir bilden mer nyanserad.

Det är fullt möjligt att köra billigt med elbil. Men det är lika lätt att betala mer än man tror.

För att förstå kostnaden måste man skilja på driftkostnad och ägandekostnad. Det är här missförståndet ofta uppstår.

Elen är billig – så länge du laddar rätt

I vardagstrafik drar de flesta elbilar mellan 1,6 och 2,2 kilowattimmar per mil. Det är förvånansvärt stabila siffror oavsett märke. Skillnaden ligger i hur du laddar.

Den som laddar hemma med ett normalt elpris betalar ofta mellan 3,50 och 5,00 kronor per mil. Det är mindre än hälften jämfört med en bensinbil. Har du tur med elavtal och laddar nattetid kan kostnaden bli ännu lägre.

Men den som regelbundet snabbladdar längs vägarna möter en helt annan verklighet. Då hamnar kostnaden lätt på 8 till 18 kronor per mil. Det är fortfarande konkurrenskraftigt – men inte längre sensationellt billigt.

Det är alltså inte bilen som avgör elkostnaden, utan beteendet. Precis som förr, när den med lätt högerfot sparade bränsle.