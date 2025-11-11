Dagens PS
Varning: Kan bli avgiftsbomb på bensin och diesel

Oavsett valet i Sverige så kommer bensinpriset höjas. (Foto: Canva)
Oavsett valet i Sverige så kommer bensinpriset höjas. (Foto: Canva)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Växande kritik mot regeringens avgiftshöjningar – risk för ökade kostnader och större klyftor mellan bilister. Norska regeringens planerade höjningar av bränsleskatterna väcker starka reaktioner.

Kritiker menar att de nya avgifterna riskerar att slå hårt mot hushåll med små marginaler och bilister i glesbygden.

Kraftiga prishöjningar väntar

I det norska statsbudgeten föreslås kraftigt höjda skatter på både bensin och diesel.

Från årsskiftet kan pumppriserna öka med upp till 80 öre per liter på bensin och 1,17 kronor på diesel, och det är bara början.

CO₂-avgiften ska dessutom stiga gradvis fram till 2035, från dagens nivå på 1405 kronor per ton till hela 3400 kronor per ton. Det skriver Tv2.no.

Det motsvarar en ökning med fem till sex kronor per liter jämfört med i dag.

“Det verkar som att politikerna helt har tappat kontakten med verkligheten,” säger Tor Valdvik, samhällskontakt vid KNA, till norska medier.

Han påpekar att över 95 procent av nybilsförsäljningen i Norge i dag är helelektrisk, och ifrågasätter varför de fossila bränslena samtidigt ska beskattas ännu hårdare.

Drivmedel kan bli en lyxvara

Enligt KNA riskerar förslagen att förvandla bilägande till ett lyxproblem för dem med lägre inkomster eller som bor utanför storstäderna.

Elbilsandelen är betydligt högre bland höginkomsttagare, medan hushåll med svagare ekonomi i stor utsträckning kör bensin- och dieselfordon.

Hård kritik från oppositionen

Både Senterpartiet och Fremskrittspartiet går till angrepp mot regeringens förslag.

Från Fremskrittspartiet och Senterpartiet kommer samma budskap.
“Regeringen straffar medvetet bilisterna och tömmer folks plånböcker.

Det är oansvarigt när 70 procent av alla bilar fortfarande går på fossilt bränsle,” säger Tom Staahle från Frp.

Om förslagen blir verklighet riskerar vardagskörning snart att bli en dyr affär för stora delar av befolkningen.

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

