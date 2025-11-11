Varning: Kan bli avgiftsbomb på bensin och diesel

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Kritiker menar att de nya avgifterna riskerar att slå hårt mot hushåll med små marginaler och bilister i glesbygden.

Kraftiga prishöjningar väntar

I det norska statsbudgeten föreslås kraftigt höjda skatter på både bensin och diesel.

Från årsskiftet kan pumppriserna öka med upp till 80 öre per liter på bensin och 1,17 kronor på diesel, och det är bara början.

CO₂-avgiften ska dessutom stiga gradvis fram till 2035, från dagens nivå på 1405 kronor per ton till hela 3400 kronor per ton. Det skriver Tv2.no.

Det motsvarar en ökning med fem till sex kronor per liter jämfört med i dag.

“Det verkar som att politikerna helt har tappat kontakten med verkligheten,” säger Tor Valdvik, samhällskontakt vid KNA, till norska medier.

Han påpekar att över 95 procent av nybilsförsäljningen i Norge i dag är helelektrisk, och ifrågasätter varför de fossila bränslena samtidigt ska beskattas ännu hårdare.