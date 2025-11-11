Växande kritik mot regeringens avgiftshöjningar – risk för ökade kostnader och större klyftor mellan bilister. Norska regeringens planerade höjningar av bränsleskatterna väcker starka reaktioner.
Varning: Kan bli avgiftsbomb på bensin och diesel
Mest läst i kategorin
Varning: Populär bilbarnstol återkallas omedelbart på grund av strypningsrisk
EU kräver att bilbarnstolen tas bort från försäljning, men flera butiker fortsätter sälja den. En uppblåsbar bilbarnstol som säljs under namnet Hiccapop UberBoost måste nu återkallas omedelbart. Produkten, som tillverkas i Kina och bland annat säljs via e-handelsplattformen Amazon, uppfyller inte grundläggande säkerhetskrav. Enligt EU:s varningssystem för farliga produkter finns risk att barnet inte hålls …
Försäljningen av nya Audi går i taket: 10 000 beställningar på bara 30 minuter
Audi väcker rekordintresse i Kina med sin nya elbil – ett genombrott som kan stärka märkets ställning på världens största bilmarknad. Audi har fått en flygande start på sitt nya elbilsprojekt i Kina. Den nya Audi E5 Sportback, framtagen i samarbete med den kinesiska biltillverkaren SAIC, har redan blivit en försäljningssuccé. Enligt den tyska tillverkaren …
Dacia Hipster – elbilen som luktar nyrostat kaffe och självrespekt
Dacia Hipster Concept är elbilen som hyllar enkelhet och glädje – en modern folkbil med charm, hjärta och smarta idéer. Dacia har gjort det igen – utmanat bilvärlden med en bil som vågar gå sin egen väg. Den nya Dacia Hipster Concept är en kärleksfull blinkning till den klassiska folkbilen, men tolkad för en tid …
Lånade miljoner – för plan som aldrig kom
Investeraren Joshua Wander åtalas för att ha lurat långivare på miljarder kronor vid köp av Boeing 737-plan. Investeraren Joshua Wander, med rötter i Florida, har åtalats för att ha lurat investerare och långivare på över 500 miljoner US-dollar, motsvarande drygt 5,6 miljarder kronor, genom sin investeringsfirma 777 Partners, enligt ABC. Wander lovade bland annat att …
Nya körkortsregler: Många kan behöva ta om sitt körkort
Regeringen vill skärpa körkortsregler för att stoppa körkortsturism och höja trafiksäkerheten – tusentals förare kan påverkas. Från och med den 1 maj 2026 föreslår regeringen en omfattande förändring av körkortsreglerna i Sverige. Syftet är att stoppa den växande så kallade körkortsturismen, där personer tar körkort i ett annat land med lägre krav och sedan byter …
Kritiker menar att de nya avgifterna riskerar att slå hårt mot hushåll med små marginaler och bilister i glesbygden.
Kraftiga prishöjningar väntar
I det norska statsbudgeten föreslås kraftigt höjda skatter på både bensin och diesel.
Från årsskiftet kan pumppriserna öka med upp till 80 öre per liter på bensin och 1,17 kronor på diesel, och det är bara början.
CO₂-avgiften ska dessutom stiga gradvis fram till 2035, från dagens nivå på 1405 kronor per ton till hela 3400 kronor per ton. Det skriver Tv2.no.
Det motsvarar en ökning med fem till sex kronor per liter jämfört med i dag.
“Det verkar som att politikerna helt har tappat kontakten med verkligheten,” säger Tor Valdvik, samhällskontakt vid KNA, till norska medier.
Han påpekar att över 95 procent av nybilsförsäljningen i Norge i dag är helelektrisk, och ifrågasätter varför de fossila bränslena samtidigt ska beskattas ännu hårdare.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Drivmedel kan bli en lyxvara
Enligt KNA riskerar förslagen att förvandla bilägande till ett lyxproblem för dem med lägre inkomster eller som bor utanför storstäderna.
Elbilsandelen är betydligt högre bland höginkomsttagare, medan hushåll med svagare ekonomi i stor utsträckning kör bensin- och dieselfordon.
Hård kritik från oppositionen
Både Senterpartiet och Fremskrittspartiet går till angrepp mot regeringens förslag.
Från Fremskrittspartiet och Senterpartiet kommer samma budskap.
“Regeringen straffar medvetet bilisterna och tömmer folks plånböcker.
Det är oansvarigt när 70 procent av alla bilar fortfarande går på fossilt bränsle,” säger Tom Staahle från Frp.
Om förslagen blir verklighet riskerar vardagskörning snart att bli en dyr affär för stora delar av befolkningen.
Missa inte:
Volvo överraskar elbilskunder: Erbjuder gratis hemmaladdning i ett helt år (Dagens PS)
Teslas försäljning störtdyker – rasar 89 procent på en månad (Dagens PS)
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Fyra enkla tips som gör dig till en bättre chef
När Steve Jobs gick bort 2011 fick gästerna på hans privata minnesstund en oväntad gåva. Inte en exklusiv Apple-pryl, utan en bok som följt honom genom livet: Autobiography of a Yogi av Paramahansa Yogananda. Att just den boken blev hans sista hälsning säger något om hur djupt yogans filosofi präglade honom, och hur relevant den …
Ryssland kan tvingas uppleva ett nytt 1990-tal
På 1990-talet rådde det vilda västern i rysk ekonomi efter att Sovjetunionen övergick i en marknadsekonomi. Nu tyder en del på att vissa aspekter kan återkomma. Den ryska ekonomin pressas hårt av krigets kostnader, västliga sanktioner och stigande räntor. Samtidigt visar stora delar av industrin utanför försvarssektorn tecken på stagnation. Enligt en tidigare rådgivare till …
Dags för vinterdäck? Här är det viktigaste att tänka på
När temperaturen kryper nedåt och väglaget skiftar snabbt är det hög tid att byta till vinterdäck. För många kommer insikten lite för sent. Men du kan vara lugn, här är en enkel guide för dig som står inför däckbytet just nu och behöver veta vad som faktiskt är viktigast. 1. Dubbat eller dubbfritt – vad …
Varning: Kan bli avgiftsbomb på bensin och diesel
Växande kritik mot regeringens avgiftshöjningar – risk för ökade kostnader och större klyftor mellan bilister. Norska regeringens planerade höjningar av bränsleskatterna väcker starka reaktioner. Kritiker menar att de nya avgifterna riskerar att slå hårt mot hushåll med små marginaler och bilister i glesbygden. Kraftiga prishöjningar väntar I det norska statsbudgeten föreslås kraftigt höjda skatter på …
Misslyckat Tesla-projekt blev världens minsta lyxhusbil
Från ett misslyckat Tesla-tält till en succé på hjul – brittiska ingenjörer förvandlade fiaskot till världens minsta lyxhusbil. När ett futuristiskt taktält till Tesla Model 3 floppade på marknaden valde brittiska Wheelhome att tänka om. Resultatet blev Dashaway eCT, en mikroskopisk men genomtänkt husvagn med allt som krävs för ett liv på vägarna, inklusive el, …