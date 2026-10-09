Varning från säkerhetstjänsterna: Bilarna kan spionera

Varningen till politiker

En varning från tyska säkerhetstjänsten till landets politiker, och andra personer i känsliga roller, spär nu på oron ytterligare.

Tysklands Bundesamt für Verfassungsschutz, ungefär motsvarigheten till SÄPO, varnar för att uppkopplade bilar kan utnyttjas för spionage. Det gäller framför allt mot personer som genom sina yrken har tillgång till känslig information, skriver Regional Heute.

I varningen pekas bland annat politiker, journalister och personer inom samhällskritisk infrastruktur ut. Även personer med ledande positioner inom näringslivet kan tänkas vara intressanta mål.

Problemet är mängden information som moderna bilar kan samla in. Bilens position kan exempelvis användas för att kartlägga en persons rörelsemönster. Det går att se vilka platser som besöks och hur ofta.

I vissa bilar finns dessutom mikrofoner och kameror som kan ge ytterligare information om vad som händer i och omkring fordonet. Enligt den tyska säkerhetstjänsten kan det i vissa fall även finnas möjlighet att komma åt funktioner i bilen på distans, om det gäller mikrofonen kan bilen omvandlas till en avlyssningsutrustning på fyra hjul

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Kina pekas ut

En mobiltelefon som kopplas till bilen kan också lämna efter sig information. Kontaktuppgifter och annan data kan exempelvis sparas i bilens system.

Det är framför allt uppkopplade bilar från länder där företag kan tvingas samarbeta med landets underrättelsetjänster som väcker oro. Tyska myndigheter nämner i sammanhanget Kina och landets underrättelselag från 2017, som de menar innebär att staten kan få tillgång till känsliga uppgifter.

Varningen betyder dock inte att myndigheten har bevis för att en viss biltillverkare faktiskt använder sina bilar för att spionera. Man går inte heller så långt att peka ut några specifika tillverkare eller modeller som politiker och andra utsatta personer bör undvika.

Nederländerna oroas också

En liknande varning kom nyligen från Nederländerna. Landets underrättelsetjänst AIVD varnade för att moderna bilars mikrofoner, kameror och GPS kan användas av främmande makter för att samla in information, skriver The Guardian.

Även de menar att det handlar om att kartlägga var en bil befinner sig och vilka platser den regelbundet besöker.