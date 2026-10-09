Är bilen en säker plats att diskutera känslig information? Vissa europeiska säkerhetstjänster tycker inte det – och i Tyskland pekar man främst ut kinesiska bilar som en riskfaktor.
Varning från säkerhetstjänsterna: Bilarna kan spionera
Misstankarna om att moderna bilar kan fungera som verktyg för spioner hopas. Förra veckan kunde Dagens PS rapportera om en stor genomgång där 21 bilar från 19 bilmärken, och 30 tillhörande appar, granskades utifrån hur mycket data de samlade in om ägaren – samt hur mycket de delade med sig av till tredjepartsbolag.
Skickar uppgifter till spårnings- och annonsbolag
Fynden visade att 19 av de 21 testade fordonen skickade datatrafik till minst en extern part, och 7 av de 30 apparna skickade känsliga uppgifter till externa företag kopplade till spårning och annonsering.
Innan dess har oron främst riktats mot kinesiska märken. Ett norskt test visade nämligen att en bil från Nio frenetiskt försökte koppla upp sig mot internet och olika satellittjänster för att skicka data när den var instängd djupt i ett bergsrum, avstängd.
Varningen till politiker
En varning från tyska säkerhetstjänsten till landets politiker, och andra personer i känsliga roller, spär nu på oron ytterligare.
Tysklands Bundesamt für Verfassungsschutz, ungefär motsvarigheten till SÄPO, varnar för att uppkopplade bilar kan utnyttjas för spionage. Det gäller framför allt mot personer som genom sina yrken har tillgång till känslig information, skriver Regional Heute.
I varningen pekas bland annat politiker, journalister och personer inom samhällskritisk infrastruktur ut. Även personer med ledande positioner inom näringslivet kan tänkas vara intressanta mål.
Problemet är mängden information som moderna bilar kan samla in. Bilens position kan exempelvis användas för att kartlägga en persons rörelsemönster. Det går att se vilka platser som besöks och hur ofta.
I vissa bilar finns dessutom mikrofoner och kameror som kan ge ytterligare information om vad som händer i och omkring fordonet. Enligt den tyska säkerhetstjänsten kan det i vissa fall även finnas möjlighet att komma åt funktioner i bilen på distans, om det gäller mikrofonen kan bilen omvandlas till en avlyssningsutrustning på fyra hjul
Kina pekas ut
En mobiltelefon som kopplas till bilen kan också lämna efter sig information. Kontaktuppgifter och annan data kan exempelvis sparas i bilens system.
Det är framför allt uppkopplade bilar från länder där företag kan tvingas samarbeta med landets underrättelsetjänster som väcker oro. Tyska myndigheter nämner i sammanhanget Kina och landets underrättelselag från 2017, som de menar innebär att staten kan få tillgång till känsliga uppgifter.
Varningen betyder dock inte att myndigheten har bevis för att en viss biltillverkare faktiskt använder sina bilar för att spionera. Man går inte heller så långt att peka ut några specifika tillverkare eller modeller som politiker och andra utsatta personer bör undvika.
Nederländerna oroas också
En liknande varning kom nyligen från Nederländerna. Landets underrättelsetjänst AIVD varnade för att moderna bilars mikrofoner, kameror och GPS kan användas av främmande makter för att samla in information, skriver The Guardian.
Även de menar att det handlar om att kartlägga var en bil befinner sig och vilka platser den regelbundet besöker.