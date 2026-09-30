Studie: Så mycket spionerar din bil på dig åt techbolagen

Det kunde den inte heller – men den fortsatte försöka. Frenetiskt skickade bilen anslutningssignaler till internet, GPS och det kinesiska satellitsystemet BeiDou, trots att bilen var avstängd.

Forskarna kunde inte se exakt vilken information bilen försökte skicka. Men testet väckte ändå frågor inför en kommande upphandling av 1 500 nya bilar till den norska polisen.

Bilarna kommunicerar med spårnings- eller annonsbolag

Nu visar en ny studie att det inte bara är kinesiska bilar som av konsumenter bör mötas med ett vaksamt öga.

Forskare vid Northeastern University har tillsammans med Consumer Reports undersökt 21 bilar från 19 bilmärken och 30 tillhörande appar. Hela forskningsrapporten har ännu inte släppts, men en förhandsgenomgång pekar på en smärtsam sanning: Det är nästan omöjligt att hitta köpa en ny, uppkopplad, bil som inte spårar dig på ett eller annat sätt.

Nitton av de 21 testade fordonen skickade datatrafik till minst en extern part, och sju av de 30 apparna skickade känsliga uppgifter till externa företag kopplade till spårning och annonsering, skriver Tech Crunch.

Bland mottagarna finns några av världens största teknikbolag, däribland Amazon, Google, Meta, Microsoft, Pinterest, Snap och Yahoo – men också mindre kända aktörer, data-brokers och spårningsbolag, tog del av viss information.

”Sådana företag kan använda uppgifterna för att spåra användare mellan olika sammanhang. Det gör det möjligt för annonsföretag att koppla en person som äger en bil till den personens beteendedata och köphistorik från andra webbplatser och mobilappar”, skriver forskarna.