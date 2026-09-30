Ny forskning visar att moderna bilar och tillhörande appar har en tendens att samla in information om föraren, och sedan dela med sig till externa bolag. Den som inte går med på utbytet, kan bli av med vissa funktioner i bilen.
Studie: Så mycket spionerar din bil på dig åt techbolagen
För ungefär ett år sedan berättade Dagens PS om ett test där norska forskare ville ta reda på hur kinesiska bilar kommunicerar med omvärlden.
En Nio-bil låstes in djupt nere i ett bergsrum. Där skulle den inte kunna komma i kontakt med omvärlden.
Det kunde den inte heller – men den fortsatte försöka. Frenetiskt skickade bilen anslutningssignaler till internet, GPS och det kinesiska satellitsystemet BeiDou, trots att bilen var avstängd.
Forskarna kunde inte se exakt vilken information bilen försökte skicka. Men testet väckte ändå frågor inför en kommande upphandling av 1 500 nya bilar till den norska polisen.
Bilarna kommunicerar med spårnings- eller annonsbolag
Nu visar en ny studie att det inte bara är kinesiska bilar som av konsumenter bör mötas med ett vaksamt öga.
Forskare vid Northeastern University har tillsammans med Consumer Reports undersökt 21 bilar från 19 bilmärken och 30 tillhörande appar. Hela forskningsrapporten har ännu inte släppts, men en förhandsgenomgång pekar på en smärtsam sanning: Det är nästan omöjligt att hitta köpa en ny, uppkopplad, bil som inte spårar dig på ett eller annat sätt.
Nitton av de 21 testade fordonen skickade datatrafik till minst en extern part, och sju av de 30 apparna skickade känsliga uppgifter till externa företag kopplade till spårning och annonsering, skriver Tech Crunch.
Bland mottagarna finns några av världens största teknikbolag, däribland Amazon, Google, Meta, Microsoft, Pinterest, Snap och Yahoo – men också mindre kända aktörer, data-brokers och spårningsbolag, tog del av viss information.
”Sådana företag kan använda uppgifterna för att spåra användare mellan olika sammanhang. Det gör det möjligt för annonsföretag att koppla en person som äger en bil till den personens beteendedata och köphistorik från andra webbplatser och mobilappar”, skriver forskarna.
Apparna avslöjar dig
Informationen som bilens appar skickade till externa bolag innefattade bilägarens namn, bilens VIN-nummer eller bilens exakta position. Var för sig behöver uppgifterna inte säga särskilt mycket. Men tillsammans kan de bli betydligt mer känsliga.
Ett VIN-nummer identifierar en specifik bil. Kombineras det med ett namn eller en e-postadress blir det möjligt att koppla uppgifterna till en specifik person.
Forskarna var särskilt intresserade av just den kombinationen. Informationen kan göra det möjligt för dataföretag och annonsörer att bygga en detaljerad profil på bilägaren med uppgifter om vad personen gör på nätet och i olika appar.
”Vi ser att de faktiskt kan se vilken bil du har”, säger en av huvudforskarena vid namn David Choffnes. Och i många fall går uppgifterna till företag som inte har någon som helst koppling till bilens funktionalitet.
Tesla sticker ut
Forskarna tittade också på vilka externa servrar bilarna själva kommunicerade med.
Där stack Tesla ut.
En Tesla Model 3 hade kontakt med 34 olika domäner kopplade till annonsering, spårning eller analys. Cybertruck hade också ett stort antal externa anslutningar.
För bilägaren är det samtidigt inte alltid så enkelt att säga nej till datainsamlingen.
TechRadar skriver att vissa tillverkare låter kunder välja bort delar av datadelningen. Men ett nej kan också innebära att vissa funktioner i bilen begränsas. Något som Choeffes inte är något han tycker att bilägare ska acceptera.
”Det är inte rimligt att vi har hamnat i en situation där ett nej till den här typen av datainsamling i praktiken kan göra bilen obrukbar”, säger han.