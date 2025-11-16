Elbil inlåst i bergsrum: Forskarnas upptäckt chockar

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

När norska säkerhetsexperter ville testa hur säkra moderna elbilar egentligen är, valde de en drastisk metod.

De körde in en kinesisk elbil i ett hermetiskt tillslutet bergsrum och stängde den helt ute från omvärlden.

Resultatet blev något som få hade väntat sig, och som nu väcker stor oro inför en av Norges största fordonsupphandlingar. Det skriver Motor.

En bil som aldrig slutar sända

Syftet med ”Projekt Lejonbur” var att isolera alla signaler från bilen och se hur den betedde sig utan internetuppkoppling.

Arild Tjomsland och Tor Indstøy, två av Norges mest erfarna säkerhetsexperter, använde en Nio ES8 från sin egen bilpark.

När de stängde av bilen och låste in den i bergsrummet började den ändå skicka ut datasignaler.

”Det vi upptäckte var att bilen ständigt försöker ansluta till internet för att överföra information,” säger Arild Tjomsland till Motor.

Han beskriver ett beteende som fortsatte trots att inga nätverk fanns tillgängliga.

Bilen försökte till och med ansluta till det kinesiska satellitsystemet BeiDou. ”Det är intressant att den har möjlighet att välja BeiDou framför GPS”, säger han.

