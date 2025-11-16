Dagens PS
Elbil inlåst i bergsrum: Forskarnas upptäckt chockar

Elbil bergsrum
Elbil inlåst i bergsrum: Kinesiska myndigheter och biltillverkaren Nio avfärdar misstankarna. Foto: Fredrik Sandberg / TT / kod 10080
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 16 nov. 2025Publicerad: 16 nov. 2025

Forskarna avslöjar hur elbilen försökte koppla upp sig och skicka data – även djupt inne i bergrummet.

När norska säkerhetsexperter ville testa hur säkra moderna elbilar egentligen är, valde de en drastisk metod.

De körde in en kinesisk elbil i ett hermetiskt tillslutet bergsrum och stängde den helt ute från omvärlden.

Resultatet blev något som få hade väntat sig, och som nu väcker stor oro inför en av Norges största fordonsupphandlingar. Det skriver Motor.

En bil som aldrig slutar sända

Syftet med ”Projekt Lejonbur” var att isolera alla signaler från bilen och se hur den betedde sig utan internetuppkoppling.

Arild Tjomsland och Tor Indstøy, två av Norges mest erfarna säkerhetsexperter, använde en Nio ES8 från sin egen bilpark.

När de stängde av bilen och låste in den i bergsrummet började den ändå skicka ut datasignaler.

”Det vi upptäckte var att bilen ständigt försöker ansluta till internet för att överföra information,” säger Arild Tjomsland till Motor.

Han beskriver ett beteende som fortsatte trots att inga nätverk fanns tillgängliga.

Bilen försökte till och med ansluta till det kinesiska satellitsystemet BeiDou. ”Det är intressant att den har möjlighet att välja BeiDou framför GPS”, säger han.

Läs mer: Elbil hemma? Så får du laddningen att funka från dag ett – Dagens PS

Stor oro inför nya polisbilar

Upptäckten sammanfaller med att norska polisen ska köpa in 1 500 nya polisbilar.

I likhet med Sverige har Norge länge förlitat sig på Volvo, men när polisen nu överväger att gå över till eldrift kommer flera kinesiska tillverkare att delta i upphandlingen.

Norska polisens krav är tydliga: bilarna får inte kommunicera med leverantörer eller tredje part.

Men säkerhetsexperterna varnar för att lita på tillverkarnas dokumentation.

Kinesiska tillverkare avfärdar kritiken

Kinesiska myndigheter och biltillverkaren Nio avfärdar misstankarna.

Ambassaden i Norge beskriver oron som ”en ogrundad konspiration” och Nio hänvisar till att all data anonymiseras och krypteras enligt gällande GDPR-regler.

Ändå kvarstår frågan som nu väcker debatt i både Norge och EU: Hur mycket vet vi egentligen om vad uppkopplade elbilar skickar, och till vem?

ElbilKinaMotorNio
Christian Pedersen
