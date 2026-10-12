Vann striden om p-boten – med ChatGPT som advokat

Alternativet, att betala med parkeringsapp, visade sig också bli en långdragen process. Täckningen i parkeringhuset var dålig och Goral behövde starta ett nytt konto i och med att han inte använt den specifika appen tidigare.

Efter drygt en kvart lyckades Goral lösa sin biljett och dagen fortsatte enligt plan.

Månaden efter, i september 2023, trillade ett kravbrev ned i brevlådan hemma hos 45-åringen. Där framgick det att det brittiska parkeringsbolaget tyckte att det hade tagit för lång tid att betala för parkeringen: 16 minuter hade de uppmätt med sin kamerabevakning – och för det ville de att Goral skulle betala 170 pund, motsvarande cirka 2500 kronor.

”Jag överklagade direkt”, berättar han för brittiska Independent.

Skickades till rätten

Kraven från parkeringsbolagets indrivare fortsatte. De hotade med att ta upp ärendet i rätten om inte pengarna betalades – Rafal menar att de försökte skrämmas, och att de borde kunna se på sina kameror att han under de 16 minuterna faktiskt försökte betala för sin parkering.

Ett och ett halvt år senare hade ärendet lämnats till ett nytt inkassobolag, med dem kom också kallelsen till rättssalen: I oktober i år skulle parterna mötas och framföra sina respektive sidor. Rafal Goral, oerfaren inom juridik, drar paralleller till berättelsen om David och Goliat.

Han förstod att han behövde hitta hjälp på något vis.