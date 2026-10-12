Efter att ha fått en p-bot för att han tog för lång tid på sig att betala vände sig den 45-åriga brittiska mannen till AI för hjälp. Efter flera år lyckades han övertala bolaget att riva betalningskravet.
Vann striden om p-boten – med ChatGPT som advokat
Efter att ha rullat in i parkeringshuset dröjde det några minuter innan 45-åriga Rafal Goral lyckades betala för en parkeringsbiljett. Kön till den manuella parkeringsautomaten var lång, och väl framme visade det sig att den inte tog emot kortbetalningar.
Alternativet, att betala med parkeringsapp, visade sig också bli en långdragen process. Täckningen i parkeringhuset var dålig och Goral behövde starta ett nytt konto i och med att han inte använt den specifika appen tidigare.
Efter drygt en kvart lyckades Goral lösa sin biljett och dagen fortsatte enligt plan.
Månaden efter, i september 2023, trillade ett kravbrev ned i brevlådan hemma hos 45-åringen. Där framgick det att det brittiska parkeringsbolaget tyckte att det hade tagit för lång tid att betala för parkeringen: 16 minuter hade de uppmätt med sin kamerabevakning – och för det ville de att Goral skulle betala 170 pund, motsvarande cirka 2500 kronor.
”Jag överklagade direkt”, berättar han för brittiska Independent.
Skickades till rätten
Kraven från parkeringsbolagets indrivare fortsatte. De hotade med att ta upp ärendet i rätten om inte pengarna betalades – Rafal menar att de försökte skrämmas, och att de borde kunna se på sina kameror att han under de 16 minuterna faktiskt försökte betala för sin parkering.
Ett och ett halvt år senare hade ärendet lämnats till ett nytt inkassobolag, med dem kom också kallelsen till rättssalen: I oktober i år skulle parterna mötas och framföra sina respektive sidor. Rafal Goral, oerfaren inom juridik, drar paralleller till berättelsen om David och Goliat.
Han förstod att han behövde hitta hjälp på något vis.
”Allt tack vare AI”
Något besök i rättssalen blev det dock aldrig. I september fick Rafal Gotal ett brev som berättade att skulden, som då hade hunnit växa till motsvarande 4200 kronor, stryks.
Kommunikationen mellan de båda parterna hade nämligen fortsatt under året, och Rafal hade lyckats bygga ett starkt försvar för sig själv med hjälp av ChatGPT.
”Från början till slut frågade jag ChatGPT vad jag skulle göra varje gång jag fick ett brev. Den talade om vad jag skulle säga, vart jag skulle vända mig och allt annat.”
Och inte ens när han blev erbjuden en kompromiss, att bara betala drygt 850 kronor, gick Goral med på villkoren.
”Allt tack vare AI. Den tog till och med fram mitt försvar som jag skickade in till domstolen.”
Även juristerna använder AI
En rapport som CNBC skriver om menar att uppemot 90 procent av alla jurister i Storbritannien använder sig av AI på jobbet. För byråerna innebär det att man kan ta sig an mer arbete utan att nödvändigtvis behöva öka antalet arbetstimmar.
Dels innebär det en slags uppluckring i hur branschen tidigare fungerat, en tillfrågad expert konstaterar:
”Man kan inte fakturera 16 timmar för något som tar 16 sekunder att genomföra.”
Vidare kräver också AI-producerat material ordentligt ”Due Diligence”.
”Jurister måste också kunna upptäcka AI-hallucinationer. Det har förekommit många fall där advokater fått sanktioner för att ha lämnat in juridiska inlagor till domstolar med hänvisningar till rättsfall som inte existerar”, konstaterar samma expert.
Rånade banken med AI:s hjälp – glömde maskera sig
Att använda AI till hjälp är inte alltid heller en garanti för framgång. Dagens PS har tidigare rapporterat om en ung amerikansk man som använde ChatGPT för att planera ett bankrån.
Rånet i sig lyckades han genomföra, men det dröjde inte länge innan polisen knackade på dörren hemma hos 23-åringen – han hade nämligen inte tänkt på att maskera sig själv eller sin flyktbil speciellt noga. Och därför var han enkel att både hitta och lagföra.