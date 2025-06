Hon kan bli parkeringsbranschens mardröm

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Jakt på kapital och erfarenhet

Hittills har Öhman tagit in ungefär en halv miljon kronor för att utveckla appen, och hon har främst förlitat sig på bootstrapping. Nu planerar hon att ta in mer kapital under hösten i en så kallad pre-seed-runda.

Hon menar att de redan har “traction” och fungerande metoder, och att investeringen inte ska användas för att bevisa konceptet, utan för att skala upp verksamheten. Hon vill inte ta in för mycket, men inte heller vara “dumsnål”, och målet är att säkerställa att de klarar sig till nästa milstolpe.

Med “vi” syftar hon på sig själv och bolagets teknikchef Johan Bengtsson, som anslöt till startupen för ungefär ett år sedan. Bengtsson har tidigare erfarenheter från en av landets största parkeringsappar och har, enligt Öhman, mycket insikter om marknaden och förståelse för vad som kan förbättras.

Idag äger Öhman hälften av bolaget, Bengtsson 20 procent, och resterande del ägs av “family and friends”.

Utmanar irritationen i branschen

Parkeringsappar är ett område som ofta möts med blandade känslor. Inte minst sedan Stockholms stad skrotade sin egen parkeringsapp Betala P i september 2024 och lät privata aktörer ta över. Trots krav på gratisalternativ har aktörer som Mobill och Easypark kritiserats för att ha kringgått detta krav, där Easypark dessutom drar in betydande summor på extra avgifter.

Öhman ser just denna irritation mot parkeringsappar som en möjlighet. Hon menar att det har skapats en stor irritation mot parkeringsappar generellt, vilket har lett till att förtroendet gentemot leverantörerna överlag har minskat. Detta påverkar alla aktörer i branschen, även om det bara är några av dem som har haft vad som uppfattats som dolda avgifter.

Hon ser en mycket god möjlighet för Parking Time att komma in som ett nytt varumärke och från start profilera sig som en schysst leverantör. Appen ska vara mycket enkel att använda, och bolaget ska vara tydligt med sina priser, utan dolda överraskningar eller krångel.

Försäljningsprognosen för året är en mycket fin ökning. Bolaget har ökat från tre till sju kundavtal under de senaste sex månaderna, och fler är på väg in.

Omsättningen kommer att öka, och bolaget kommer att fortsätta ha svarta siffror på resultatraden. Den “riktiga försäljningen” drar igång nu i höst, enligt Öhman.

