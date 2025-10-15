Dagens PS
Vad har folie och en mikrovågsugn gemensamt?

Det här kan rädda din bil från att bli stulen i natt. (Foto: Åsa Wallenrud och Canva)
Det här kan rädda din bil från att bli stulen i natt. (Foto: Åsa Wallenrud och Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

En mikrovågsugn och en rulle folie kan göra skillnad för att slippa bli av med bilen på sin egen tomt. Här kommer fler bra tips.

Att äga en modern bil med nyckellöst system är bekvämt, men tyvärr också en inbjudan till tjuvar som använder sig av digitala metoder för att stjäla ditt fordon.

Den ökande digitaliseringen har fört med sig många fördelar, men den har tyvärr även skapat nya risker för bilägare.

Som tur är finns det väldigt enkla och billiga knep för att skydda sig mot dessa attacker och det bästa skyddet kan redan finnas i ditt kök.

Tjuvarnas nya knep för att stjäla din bil

Moderna bilar med så kallade “keyless”-system gör det möjligt att låsa upp och starta bilen utan att du fysiskt sätter in nyckeln, men det gör dem också sårbara för digitala attacker.

Tjuvarna använder sig av avancerad utrustning för att avläsa och kopiera signalen från din bilnyckel, även om den ligger långt inne i ditt hem, skriver Säkerhetskollen.

En sådan attack kallas för relästöld och involverar oftast två personer. Den ena tjuven ställer sig nära bilnyckeln, exempelvis utanför din ytterdörr, och fångar upp signalen med en sändare. Denna signal skickas sedan vidare till den andra tjuven som befinner sig vid bilen.

Med hjälp av en förstärkare luras bilens system att tro att nyckeln är i närheten, vilket gör det möjligt att låsa upp dörrarna och starta bilen.

Det kan räcka med ett par lager folie runt nyckeln. (Foto: Åsa Wallenrud)
Det kan räcka med ett par lager folie runt nyckeln. (Foto: Åsa Wallenrud)
Köket blir ditt bästa säkerhetslås

Det bästa skyddet mot relästölder är att blockera nyckelns radiosignal – något som en så kallad Faradaybur gör. Metall fungerar som en sköld som effektivt stoppar signalerna.

Det innebär att du inte nödvändigtvis behöver köpa dyra specialprodukter.

  • Aluminiumfolie: Ett enkelt och provisoriskt skydd är att linda in bilnyckeln i aluminiumfolie. Detta bildar ett signalskyddande lager som kan stoppa tjuvarnas utrustning, skriver bland annat Dagens PS.
  • Plåtburk: En vanlig plåtburk med lock fungerar ofta utmärkt eftersom metallen agerar som en sköld. Du kan till och med lägga två lager folie inuti burken för att skapa ett ännu säkrare signalskydd.

Vissa källor påpekar att en vanlig plåtburk ibland kan ha motsatt effekt om den inte sluter tätt eller har rätt utformning, så det är viktigt att testa skyddet.

En mikrovågsugn är också en effektiv Faradaybur, men det rekommenderas inte som förvaringsplats eftersom det är extremt viktigt att aldrig slå på ugnen när nyckeln ligger där.

Provkörd: Ford Capri – den återuppstådda kultbilen

Ford har väckt liv i ett ikoniskt modellnamn, Ford capri, för sin senaste elbil, en coupé-suv som delar mycket teknik med sina släktingar från

Så testar du ditt signalskydd

Oavsett om du använder aluminiumfolie, en plåtburk eller ett köpt RFID-skyddsfodral, är det kritiskt att du testar att det verkligen fungerar.

  1. Lägg nyckeln i din valda förvaring (burken eller fodralet).
  2. Gå ut till bilen med nyckeln och försök öppna dörren eller starta fordonet.
  3. Om bilen inte låses upp eller startas, fungerar skyddet.

Förvaringsplatsen är avgörande

Förutom att blockera signalen är även platsen där du förvarar nyckeln viktig. Många bilägare lägger nycklarna i hallen eller nära ytterdörren – vilket är precis där tjuvarna oftast söker efter signalen.

Förvara istället nyckeln längre in i huset, gärna i ett köksskåp eller i ett sovrum.

Ju längre bort från bilen och ju mer oväntad plats, desto svårare blir det för tjuvarna att fånga upp signalen.

Glöm inte heller att din reservnyckel bör förvaras på ett signalskyddat sätt, långt ifrån ytterdörren.

Framöver jobbar bilindustrin med nya säkerhetslösningar, såsom krypteringsteknologi och biometrisk autentisering, men fram till dess är det sunt förnuft och enkla köksknep som skyddar din bil bäst.

Här kan du köpa en bil med Monopol-pengar

Bilhandlare i USA har lanserat en kampanj där kunder kan byta en hög med låtsaspengar mot riktiga kronor, i utbyte mot en ny bil. Nu kan din gamla
Bilstöld Motor Stöld
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Senaste nytt

