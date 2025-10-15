Vad har folie och en mikrovågsugn gemensamt?

Att äga en modern bil med nyckellöst system är bekvämt, men tyvärr också en inbjudan till tjuvar som använder sig av digitala metoder för att stjäla ditt fordon.

Den ökande digitaliseringen har fört med sig många fördelar, men den har tyvärr även skapat nya risker för bilägare.

Som tur är finns det väldigt enkla och billiga knep för att skydda sig mot dessa attacker och det bästa skyddet kan redan finnas i ditt kök.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev. Prenumerera nu

Tjuvarnas nya knep för att stjäla din bil

Moderna bilar med så kallade “keyless”-system gör det möjligt att låsa upp och starta bilen utan att du fysiskt sätter in nyckeln, men det gör dem också sårbara för digitala attacker.

Tjuvarna använder sig av avancerad utrustning för att avläsa och kopiera signalen från din bilnyckel, även om den ligger långt inne i ditt hem, skriver Säkerhetskollen.

En sådan attack kallas för relästöld och involverar oftast två personer. Den ena tjuven ställer sig nära bilnyckeln, exempelvis utanför din ytterdörr, och fångar upp signalen med en sändare. Denna signal skickas sedan vidare till den andra tjuven som befinner sig vid bilen.

Med hjälp av en förstärkare luras bilens system att tro att nyckeln är i närheten, vilket gör det möjligt att låsa upp dörrarna och starta bilen.

ANNONS