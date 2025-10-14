Dagens PS
Här kan du köpa en bil med Monopol-pengar

Vad sägs om Monopol-pengar för en bil?
Vad sägs om Monopol-pengar för en bil? (Foto: Maria Lin Kim on Unsplash och Jeep)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Bilhandlare i USA har lanserat en kampanj där kunder kan byta en hög med låtsaspengar mot riktiga kronor, i utbyte mot en ny bil.

Nu kan din gamla Monopol-samling plötsligt bli värd riktiga pengar. En stor amerikansk biltillverkare har lanserat en kampanj där de accepterar betalning i de värdelösa spelpengarna för att locka kunder till ett bilköp, skriver Boosted.

Så byter du Monopol-sedlar mot en ny suv

Den amerikanska biltillverkaren Jeep har lanserat en ny och minst sagt kreativ marknadsföringskampanj i USA. I ett försök att få fart på försäljningen av sin Grand Cherokee väljer de nu att tillfälligt acceptera betalning i sedlar från brädspelet Monopol.

Regeln är enkel: kunder som är intresserade av att köpa en ny Jeep Grand Cherokee kan ta med sig 500 dollars i Monopol-pengar till en deltagande bilhandlare. I utbyte får de 500 riktiga dollars i kontant rabatt på priset för fordonet.

Detta innebär att de värdelösa papperspengarna plötsligt blir värda 4 755 svenska kronor, baserat på den senaste växelkursen.

Sportbilen använder simulerad teknik för att rädda körglädjen

Att fylla tomrummet efter sportikonerna Audi TT och superbilen R8 är en uppgift som få biltillverkare skulle ta lätt på. Men det är precis vad Audi gör
Rabatten är liten men uppmärksamheten enorm

Även om det kan låta som en rejäl besparing, är rabatten i själva verket ganska blygsam. En ny Jeep Grand Cherokee i USA kostar från 347 122 svenska kronor (36 500 dollars). En rabatt på 4 755 kronor motsvarar därmed endast cirka 1,4 procent av bilens totala pris.

Att genomföra affären är alltså en ganska krånglig väg till en liten besparing.

Kampanjens verkliga värde ligger dock i marknadsföringen, där den har genererat enorm medieuppmärksamhet för både Jeep och leksaksjätten Hasbro, som äger Monopol.

Det är en win-win för båda parter, där Jeep sannolikt betalar Hasbro för den kreativa reklamen.

Amerikanska vd:n döljer finansieringen för den tyska batterifabriken

Efter Northvolts fall tar Lyten över Tysklands batterifabrik. Planerna skalas ned och vd:n håller korten dolda om miljardfinansieringen. Amerikanska Lyten

Även vd:n är med på leken

För kunder som oroar sig för att deras nästa spelkväll ska bli ruinerad kan en Monopol-vd andas ut. De får nämligen tillbaka sina Monopol-pengar direkt. Bilhandlarna är inte intresserade av att behålla högar med värdelösa papperssedlar.

Kampanjen är en del av ett bredare samarbete. McDonald’s har nämligen återupplivat sitt Monopol-spel i USA för första gången på nästan tio år, och i år är tio helt nya 2026 års Jeep Grand Cherokee-modeller bland toppvinsterna.

“Inte bara kan Jeep-älskare vinna en av tio nya Jeep Grand Cherokee 4×4:or genom att spela MONOPOLY-spelet på McDonald’s, utan Jeep-märket tillkännager också vårt MONOPOLY Bonus Cash Allowance-program för Jeep Grand Cherokee, så att alla kan vara med på det roliga”, säger Jeeps vd Bob Broderdorf, skriver Carscoops.

Den nya kampanjen kan ses mot bakgrund av en tuff tid för Jeeps moderbolag Stellantis. Koncernen har nyligen stoppat lanseringen av den färdigutvecklade Jeep Gladiator 4xe laddhybrid på grund av en vikande försäljning av elektrifierade bilar i USA.

Koenigsegg stäms på miljoner efter uppsägning av chef

Mannen hävdar att det var ett affärsmässigt besök, men nu står miljonbelopp på spel. Vad hände egentligen hos lyxbilsjätten? En före detta chef på den
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

