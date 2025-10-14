Här kan du köpa en bil med Monopol-pengar

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Rabatten är liten men uppmärksamheten enorm

Även om det kan låta som en rejäl besparing, är rabatten i själva verket ganska blygsam. En ny Jeep Grand Cherokee i USA kostar från 347 122 svenska kronor (36 500 dollars). En rabatt på 4 755 kronor motsvarar därmed endast cirka 1,4 procent av bilens totala pris.

Att genomföra affären är alltså en ganska krånglig väg till en liten besparing.

Kampanjens verkliga värde ligger dock i marknadsföringen, där den har genererat enorm medieuppmärksamhet för både Jeep och leksaksjätten Hasbro, som äger Monopol.

Det är en win-win för båda parter, där Jeep sannolikt betalar Hasbro för den kreativa reklamen.

Även vd:n är med på leken

För kunder som oroar sig för att deras nästa spelkväll ska bli ruinerad kan en Monopol-vd andas ut. De får nämligen tillbaka sina Monopol-pengar direkt. Bilhandlarna är inte intresserade av att behålla högar med värdelösa papperssedlar.

Kampanjen är en del av ett bredare samarbete. McDonald’s har nämligen återupplivat sitt Monopol-spel i USA för första gången på nästan tio år, och i år är tio helt nya 2026 års Jeep Grand Cherokee-modeller bland toppvinsterna.

“Inte bara kan Jeep-älskare vinna en av tio nya Jeep Grand Cherokee 4×4:or genom att spela MONOPOLY-spelet på McDonald’s, utan Jeep-märket tillkännager också vårt MONOPOLY Bonus Cash Allowance-program för Jeep Grand Cherokee, så att alla kan vara med på det roliga”, säger Jeeps vd Bob Broderdorf, skriver Carscoops.

Den nya kampanjen kan ses mot bakgrund av en tuff tid för Jeeps moderbolag Stellantis. Koncernen har nyligen stoppat lanseringen av den färdigutvecklade Jeep Gladiator 4xe laddhybrid på grund av en vikande försäljning av elektrifierade bilar i USA.

