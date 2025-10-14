Bilhandlare i USA har lanserat en kampanj där kunder kan byta en hög med låtsaspengar mot riktiga kronor, i utbyte mot en ny bil.
Här kan du köpa en bil med Monopol-pengar
Mest läst i kategorin
Man stal bildelar på jobbet för 12 miljoner och sålde på ebay
En anställd vid ett distributionscenter i Milton Keynes har gripits för att ha stulit bildelar värda över en miljon pund, efter att polisen spårat stölderna till hans ebay-konto. Ett distributionscenter för bildelar i Milton Keynes, Storbritannien, märkte att en stor mängd bildelar hade försvunnit. De lyckades koppla det till ett konto på den digitala auktionsplatsen …
Hemligheten bakom bilmärkets enorma framgång i USA
Den Sydkoreanska biltillverkaren rapporterar rekordförsäljning i USA och fortsätter sin starka tillväxt, trots några utmaningar på vägen. Men vad är det egentligen som får amerikanska bilköpare att vända blicken mot det forna budgetmärket? Läs vidare för att se de imponerande siffrorna. Kias förvandling slår försäljningsrekord Den sydkoreanska biltillverkaren Kia går som tåget i USA, skriver …
Bränslechocken: 35 kronor per liter inte långt borta
Den nya klimatpolitiken kan kosta bilägare tusenlappar. Priset vid pumpen hotar att skena, med experter som nämner nivåer ingen vill se. Att vara bilberoende kan inom kort bli en betydligt dyrare historia för svenska hushåll. Med införandet av ett nytt, omfattande system för handel med utsläppsrätter inom Europeiska unionen, det så kallade ETS 2, står …
Biljätten Porsche i gungning – ett land orsakar jättefallet
Porsche har drabbats av ett rejält försäljningsfall. Samtidigt som en nyckelmarknad växer, är det en annan jätte som backar kraftigt. Lyxbiltillverkaren Porsche har sett sin globala försäljning minska under de första nio månaderna av år 2025, skriver Reuters. Företaget pekar på tuffa marknadsförhållanden och stark konkurrens som orsaker, med den största nedgången noterad i Kina. …
Glöm elbilen: Den här dieselbilen är oslagbar
Med Mazdas nyare flaggskepp går en stor suv mot strömmen med en sexcylindrig dieselmotor. Nu avslöjas dess överraskande låga förbrukning. Det finns en del tester av den nyare Mazda CX-80 från europeiska motorjournalister. Vi har samlat deras åsikter och hittar en bil som de flesta tycker att fler borde köpa. Den stora suven, som är …
Nu kan din gamla Monopol-samling plötsligt bli värd riktiga pengar. En stor amerikansk biltillverkare har lanserat en kampanj där de accepterar betalning i de värdelösa spelpengarna för att locka kunder till ett bilköp, skriver Boosted.
Så byter du Monopol-sedlar mot en ny suv
Den amerikanska biltillverkaren Jeep har lanserat en ny och minst sagt kreativ marknadsföringskampanj i USA. I ett försök att få fart på försäljningen av sin Grand Cherokee väljer de nu att tillfälligt acceptera betalning i sedlar från brädspelet Monopol.
Regeln är enkel: kunder som är intresserade av att köpa en ny Jeep Grand Cherokee kan ta med sig 500 dollars i Monopol-pengar till en deltagande bilhandlare. I utbyte får de 500 riktiga dollars i kontant rabatt på priset för fordonet.
Detta innebär att de värdelösa papperspengarna plötsligt blir värda 4 755 svenska kronor, baserat på den senaste växelkursen.
Sportbilen använder simulerad teknik för att rädda körglädjen
Att fylla tomrummet efter sportikonerna Audi TT och superbilen R8 är en uppgift som få biltillverkare skulle ta lätt på. Men det är precis vad Audi gör
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Rabatten är liten men uppmärksamheten enorm
Även om det kan låta som en rejäl besparing, är rabatten i själva verket ganska blygsam. En ny Jeep Grand Cherokee i USA kostar från 347 122 svenska kronor (36 500 dollars). En rabatt på 4 755 kronor motsvarar därmed endast cirka 1,4 procent av bilens totala pris.
Att genomföra affären är alltså en ganska krånglig väg till en liten besparing.
Kampanjens verkliga värde ligger dock i marknadsföringen, där den har genererat enorm medieuppmärksamhet för både Jeep och leksaksjätten Hasbro, som äger Monopol.
Det är en win-win för båda parter, där Jeep sannolikt betalar Hasbro för den kreativa reklamen.
Amerikanska vd:n döljer finansieringen för den tyska batterifabriken
Efter Northvolts fall tar Lyten över Tysklands batterifabrik. Planerna skalas ned och vd:n håller korten dolda om miljardfinansieringen. Amerikanska Lyten
Även vd:n är med på leken
För kunder som oroar sig för att deras nästa spelkväll ska bli ruinerad kan en Monopol-vd andas ut. De får nämligen tillbaka sina Monopol-pengar direkt. Bilhandlarna är inte intresserade av att behålla högar med värdelösa papperssedlar.
Kampanjen är en del av ett bredare samarbete. McDonald’s har nämligen återupplivat sitt Monopol-spel i USA för första gången på nästan tio år, och i år är tio helt nya 2026 års Jeep Grand Cherokee-modeller bland toppvinsterna.
“Inte bara kan Jeep-älskare vinna en av tio nya Jeep Grand Cherokee 4×4:or genom att spela MONOPOLY-spelet på McDonald’s, utan Jeep-märket tillkännager också vårt MONOPOLY Bonus Cash Allowance-program för Jeep Grand Cherokee, så att alla kan vara med på det roliga”, säger Jeeps vd Bob Broderdorf, skriver Carscoops.
Den nya kampanjen kan ses mot bakgrund av en tuff tid för Jeeps moderbolag Stellantis. Koncernen har nyligen stoppat lanseringen av den färdigutvecklade Jeep Gladiator 4xe laddhybrid på grund av en vikande försäljning av elektrifierade bilar i USA.
Koenigsegg stäms på miljoner efter uppsägning av chef
Mannen hävdar att det var ett affärsmässigt besök, men nu står miljonbelopp på spel. Vad hände egentligen hos lyxbilsjätten? En före detta chef på den
Missa inte:
Vill du pensionera dig utomlands? Topplistan för svenskar. News 55
Avslöjat: Så undviker du böterna från de nya kamerorna. E55
Techjättens iskalla besked efter historisk datastöld. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Hans firmakort kapades – förlorade halva omsättningen i företaget
När mathantverkaren Håkan Bjernhagen loggade in på sitt företagskonto möttes han av en chock. Hela firmakortets kredit på 50 000 kronor var borta, spenderat på falska annonser på Facebook. Det var början på en kris som halverade försäljningen i hans företag. Håkan Bjernhagen driver Sörgården Måla utanför Arboga, där han säljer marmelader, senap och gourmetknäcke …
Därför kommer EU tvinga dig berätta om din lön
Att prata lön har länge varit ett känsligt ämne på svenska arbetsplatser men kanske kommer EUs nya lönetransparensdirektiv förändra det. Det nya direktivet tvingar fram både arbetsgivare och arbetstagare att bli mycket mer transparanta. Se även: Pengarna rullar in – men vad ska vi göra med dem? – Dagens PS Jante sätter stopp för lönediskussionen Men …
Regeringen i attack mot sociala medier
En ny utredning har tillsatts av regeringen för att granska möjligheterna att sätta en strikt åldersgräns för användning av sociala medier i Sverige. Målet är att värna om barns uppväxt, och om en åldersgräns inte går att införa ska möjligheten att begränsa föräldrars samtycke undersökas, skriver SVT. Regeringen har gett en utredare i uppdrag att …
Elbilarnas heliga graal – är superbatteriet närmare än vi tror?
En teknisk revolution väntar. Superbatterier med extrem räckvidd lovas till 2027, men stora utmaningar i massproduktion återstår. Solid-state batterier lovar en framtid med tusentals kilometer i räckvidd och supersnabb laddning, men bakom de optimistiska löftena döljer sig massiva tekniska och ekonomiska utmaningar. Bilindustrin står inför en vändpunkt där nästa generations batteriteknik inte bara handlar om …
Här kan du köpa en bil med Monopol-pengar
Bilhandlare i USA har lanserat en kampanj där kunder kan byta en hög med låtsaspengar mot riktiga kronor, i utbyte mot en ny bil. Nu kan din gamla Monopol-samling plötsligt bli värd riktiga pengar. En stor amerikansk biltillverkare har lanserat en kampanj där de accepterar betalning i de värdelösa spelpengarna för att locka kunder till …