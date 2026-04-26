Utmanar Porsche 911 – nya Morgan Supersport 400 överraskar

Samtidigt visar tidigare uppgifter att Morgan redan positionerat modellen som ett tydligt steg upp i segmentet.

Det nya flaggskeppet beskrivs som en blandning av klassisk design och modern teknik, där både en BMW-baserad drivlina och oväntade detaljer som tre vindrutetorkare ska särskilja bilen från konkurrenterna.

Mer kraft under huven

Hjärtat i modellen är en vidareutvecklad rak sexcylindrig motor från BMW.

Effekten har skruvats upp till över 400 hästkrafter, vilket placerar bilen i ett helt annat prestandasegment än tidigare Morgan-modeller.

Accelerationstiden har förbättrats och toppfarten når nu nivåer som gör modellen konkurrenskraftig i sin klass.

Trots den klassiska exteriören är detta en tekniskt avancerad bil.

Kombinationen av låg vikt och hög effekt skapar en körkänsla som är både direkt och engagerande.

Morgan Supersport 400 bakifrån – klassisk design möter modern prestanda i märkets mest kraftfulla modell hittills. (Foto: Morgan Motor)