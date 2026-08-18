Uppmaningen efter miljonåterkallelsen: "Använd backspeglarna"

Det har inte gått en månad sedan bolaget gick ut med en enorm återkallelse på nästan 1,5 miljoner pickups. Närmare bestämt handlade det om ”minstingen” Ram 1500 som i både USA och Kanada har bristfälliga infästningar för säkerhetsbältena i baksätet.

Nu ska ytterligare 955 000 bilar återkallas. Den här gången rör det inte en specifik modell, utan Chrysler, Jeep, Dodge och det underliggande varumärket Ram påverkas. Majoriteten av bilarna är registrerade i USA, Kanada eller Mexiko – men uppemot 15 000 fordon tillhör andra marknader.

Bakkameran fungerar inte – ”använd backspeglarna”

Anledningen till återkallelsen uppges vara ett mjukvarufel som gör att infotainmentsystemet i de berörda bilarna inte alltid visar videoflödet från backkameran korrekt.

Bolaget menar att felet ska kunna åtgärdas över en trådlös uppdatering, vilket innebär att kostnaden för bolaget endast borde bli en bråkdel av ett fel som behöver kontrolleras och åtgärdas på verkstad.

Fox News menar att det inte finns några rapporter om olyckor eller skador till följd av felet med backkamerorna, och att Stellantis uppmanat drabbade förare att ”använda backspeglarna när man backar”.

Vidare skriver man att berörda bilägare kommer att få instruktioner och information kring återkallelsen med start i september.

Kvaliteten på nedgång

Enligt Euronews upplever Stellantis själva de stora återkallelserna som problem för bolaget. Förra året återkallade man omkring 13,4 miljoner fordon – nästan en fördubbling jämfört med 2024.

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Stellantis skriver i sin årsrapport för 2025 att de stora återkallelserna riskerar att skada varumärket och kundernas förtroende för koncernens kvalitet.

Och det är inte första gången man gör en stor återkallelse för backkameror: 2024 gällde det 1,1 miljoner bilar där ett liknande fel som nu upptäcktes, radions mjukvara störde videoflödet från backkameran.

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