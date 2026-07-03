Ryssland trotsar BMW och bygger egna lyxbilar av kvarlämnade delar

Bruten mjukvara säljs som en fördel

Moderna BMW kräver löpande uppdateringar av mjukvaran via tillverkarens servrar. Den kopplingen är helt kapad i de ryska bilarna.

Christopher Ludwig, chef för branschtidningen Automotive Logistics, varnar för konsekvenserna.

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”Mjukvaran har kopplats bort från BMW och kan antingen inte uppdateras, eller har programmerats om eller ersatts”, säger Ludwig till RFE/RL.

Men de ryska säljarna har vänt risken till ett säljargument. Bilarna kan inte fjärrstängas av tillverkaren. Det är ingen teoretisk risk. Förra året blockerades ett stort antal Porsche-bilar i Ryssland via satellit.

Delarna kan räcka i åratal

Fabriken producerade tidigare runt 1 000 bilar i månaden. Nu handlar det om uppskattningsvis 50. Ludwig spekulerar i att lagret kan räcka länge.

”Även tre månaders lager av delar från före 2022 skulle räcka i fem år vid den takten”, säger han, men betonar att uppskattningen bygger på antaganden.

Enkla komponenter som slangar, kablar och karosspaneler tillverkas redan lokalt i Ryssland. Mekaniska delar hämtas enligt ryska medier från leverantörer via Kina och Centralasien.

En ekonom som forskat om hur Ryssland kringgår santionerna, bekräftar bilden.

”Ryssland har utvecklat många sådana rutter sedan 2022”, säger han till RFE/RL.

Billigare än smuggelbilar

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Trots prislappen är de piratbyggda bilarna ett fynd jämfört med alternativen. Motsvarande BMW som smugglats in via gråmarknaden kostar miljontals rubel mer. Vissa lyxbilar i Ryssland har sålts för motsvarande över 7 miljoner kronor.

BMW har informerat myndigheter och potentiella köpare om riskerna, men saknar juridiska verktyg för att stoppa produktionen. Smugglingen av lyxbilar till Ryssland fortsätter på bred front trots EU:s exportförbud.

En anonym rysk branschkännare sammanfattade läget för RFE/RL: ”Det blir intressant om nya karosser efter faceliften dyker upp och det verkligen börjar röra på sig.”