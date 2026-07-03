En fabrik i Kaliningrad monterar BMW-suvar utan tillstånd, säljer dem för över 1,5 miljoner kronor styck och marknadsför bruten mjukvara som en fördel. BMW kan bara se på.
Ryssland trotsar BMW och bygger egna lyxbilar av kvarlämnade delar
Det låter som en scen ur en spionfilm. En övergiven bilfabrik i ryska Kaliningrad. Tusentals delar kvar i lagret efter att BMW hastigt lämnade landet 2022. Tre år senare rullar splitternya X5:or, X6:or och X7:or ut genom portarna igen.
Utan BMW:s godkännande. Utan kvalitetskontroll från München. Och köparna köar.
145 piratbyggda BMW såldes i Ryssland förra året, enligt den ryska tidningen Kommersant. Försäljningen nästan tredubblades jämfört med året innan. Prislappen på en basmodell börjar på 11,9 miljoner rubel, motsvarande drygt 1,5 miljoner kronor.
Designen avslöjar dem
Bilarna sticker ut på ryska vägar. De bär 2025-skyltar men ser ut som 2022 års modeller. BMW uppdaterade designen på hela X-serien mellan 2022 och 2024. De ryska exemplaren missade varenda facelift.
Fabriken Avtotor monterade över 261 000 BMW mellan 1999 och 2022. När samarbetet bröts över en natt blev delar för månaders produktion kvar i fabrikslokalerna. Nu plockas de ihop till bilar som BMW varken vill kännas vid eller kan stoppa.
”Avtotor började producera begränsade partier 2025, monterade från gamla, delvis föråldrade byggsatser som funnits kvar sedan samarbetet avslutades”, säger Carolin Bachmann, talesperson för BMW Group, till RFE/RL.
Bruten mjukvara säljs som en fördel
Moderna BMW kräver löpande uppdateringar av mjukvaran via tillverkarens servrar. Den kopplingen är helt kapad i de ryska bilarna.
Christopher Ludwig, chef för branschtidningen Automotive Logistics, varnar för konsekvenserna.
”Mjukvaran har kopplats bort från BMW och kan antingen inte uppdateras, eller har programmerats om eller ersatts”, säger Ludwig till RFE/RL.
Men de ryska säljarna har vänt risken till ett säljargument. Bilarna kan inte fjärrstängas av tillverkaren. Det är ingen teoretisk risk. Förra året blockerades ett stort antal Porsche-bilar i Ryssland via satellit.
Delarna kan räcka i åratal
Fabriken producerade tidigare runt 1 000 bilar i månaden. Nu handlar det om uppskattningsvis 50. Ludwig spekulerar i att lagret kan räcka länge.
”Även tre månaders lager av delar från före 2022 skulle räcka i fem år vid den takten”, säger han, men betonar att uppskattningen bygger på antaganden.
Enkla komponenter som slangar, kablar och karosspaneler tillverkas redan lokalt i Ryssland. Mekaniska delar hämtas enligt ryska medier från leverantörer via Kina och Centralasien.
En ekonom som forskat om hur Ryssland kringgår santionerna, bekräftar bilden.
”Ryssland har utvecklat många sådana rutter sedan 2022”, säger han till RFE/RL.
Billigare än smuggelbilar
Trots prislappen är de piratbyggda bilarna ett fynd jämfört med alternativen. Motsvarande BMW som smugglats in via gråmarknaden kostar miljontals rubel mer. Vissa lyxbilar i Ryssland har sålts för motsvarande över 7 miljoner kronor.
BMW har informerat myndigheter och potentiella köpare om riskerna, men saknar juridiska verktyg för att stoppa produktionen. Smugglingen av lyxbilar till Ryssland fortsätter på bred front trots EU:s exportförbud.
En anonym rysk branschkännare sammanfattade läget för RFE/RL: ”Det blir intressant om nya karosser efter faceliften dyker upp och det verkligen börjar röra på sig.”