Efter flera år då stora suv dominerat bilmarknaden syns nu en tydlig motrörelse. Allt fler biltillverkare satsar på mindre och mer kompakta modeller som kombinerar lägre energiförbrukning med ett mer överkomligt pris.
Kompakta bilar tar över Europa – motrörelse till suven
Kompakta bilar är en trend som slår sig fram i Europa.
Elbilsjätten BYD har exempelvis lanserat en ny, europaspecifik, kompaktbil. BYD Dolphin G DM-i är den första modellen från tillverkaren som är utvecklad specifikt för den europeiska marknaden.
Dagens PS har även jämfört populära kompakta el-suvar för att se vilken som är bäst.
Kompakta bilar konkurrerar med suvar
Att kompakta bilar nu gasar ikapp stora suvar råder det ingen tvekan om.
Utvecklingen drivs av flera faktorer. En av de viktigaste är den snabba elektrifieringen.
Batterier är fortfarande en av de dyraste komponenterna i en elbil, och mindre fordon kräver mindre batteripaket för att erbjuda en användbar räckvidd. Det gör det möjligt att hålla nere både pris och vikt, samtidigt som energieffektiviteten förbättras.
Även konsumenternas behov förändras.
Passar bättre i stadsmiljöer
I Europas städer blir parkeringsplatserna inte större, samtidigt som trängseln ökar. För många hushåll används bilen främst för vardagspendling, inköp och kortare resor. Då räcker en kompakt modell långt, särskilt om den erbjuder modern teknik, hög säkerhet och god komfort.
Bilindustrin har också insett att många köpare efterfrågar mer prisvärda alternativ. Under de senaste åren har bilpriserna stigit kraftigt, inte minst för elbilar. Genom att utveckla mindre modeller hoppas tillverkarna kunna locka fler kunder som tidigare tvekat inför att köpa en ny bil.
Trots den växande populariteten innebär kompakta bilar inte att större modeller försvinner. Familjer med behov av extra utrymme eller långpendlare kommer även fortsättningsvis att välja större suvar och kombibilar.
Men marknaden blir mer varierad, där mindre modeller får en allt viktigare roll, vilket DN berättar.
Förbrukar mindre energi
En annan fördel är miljöaspekten. Mindre bilar kräver färre råvaror vid tillverkningen och förbrukar mindre energi under körning. För elbilar innebär en lägre vikt dessutom att räckvidden ofta förbättras utan att batteriet behöver bli större. Det kan bidra till både lägre kostnader och minskad klimatpåverkan.
Samtidigt har utvecklingen inom säkerhet och digital teknik gjort att även små bilar kan utrustas med avancerade förarassistanssystem, uppkopplade tjänster och moderna infotainmentsystem. Skillnaden mellan en liten och en stor bil handlar därför i dag mer om utrymme än om teknisk nivå.
Kombinationen av lägre kostnader, effektiv energianvändning och bättre anpassning till stadsmiljöer gör att framtiden ser ljus ut för den kompakta bilen på den europeiska marknaden.
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