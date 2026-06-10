Uno: Mexikos nya elbil för sex personer – utan AC

Nissan, GM, Volkswagen och många fler stora tillverkare har fabriker i Mexiko – produktionen av helt inhemska bila lyser dock med sin frånvaro. Men det ska det bli ändring på.

I ett samarbete mellan en startup och den mexikanska regeringen presenterades det i helgen planer på en mexikansk elbil: Olinia Uno.

Rymmer sex personer, men ingen AC

Med ett batteri på 14,7 kWh, räckvidd om 100 km och sittplatser för sex personer är det tydligt att Uno främst är tänkt att vara en funktionell stadsbil.

Men, likt Slate-pickupen som är på vippen att lanseras i USA, har önskan om ett lågt inköpspris gjort att en hel del funktioner fått stryka på fot.

Uno har visserligen radio (med bluetooth!), vilket Slate inte bjuder på i sitt standardutförande – men endast två högtalare har man utrustat bilen med.

Valet att inte inkludera AC i en bil som främst kommer rulla i Mexiko, där temperaturerna lätt kan stiga över 25 grader, är dock eventuellt något som både föraren och de fem passagerarna kan komma att ifrågasätta.

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Likt den franska cykelbilen Dagens PS rapporterade om i våras saknar Uno också airbags. Cykelbilen uppgavs kunna nå hastigheter närmre 120 knyck, vilket nog kan kännas aningen oroande utan airbags. Uno däremot har en topphastighet på 50 km/h.