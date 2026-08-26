Tung högerfot? Så mycket dyrare blir det

Men högre hastigheter kommer också med sina nackdelar, dels handlar det om trafiksäkerhet – en snabbare bil behöver längre bromssträcka. Dels handlar det om ekonomin: När motorn går på högvarv blir den mycket mer törstig, oavsett om den drivs på el eller fossila bränslen.

Klassiska tresekundersregeln

I ett test som Vi bilägare gjort konstaterar man att stoppsträckan går från 47 meter i 80 km/h till 153 meter när bilen färdas i 160 km/h, vilket inte är en helt ovanlig hastighet på tyska autobahn.

Att köra svenska motorvägar i 110 km/h innebär att bilen kräver 76 meter för att stanna under optimala förhållanden.

För att inte riskera att kollidera med framförvarande bil vid ett eventuellt tvärstopp gäller det därmed att hålla ordentligt med avstånd – den klassiska tresekundersregeln kan bli en livräddare: Välj en markering på vägen, exempelvis en skylt eller en bro, när bilen framför passerar markeringen börjar du räkna sekunderna. Om du själv passerat markeringen inom tre sekunder bör du se till att öka avståndet.

Så mycket dyrare blir det

I testet undersöker man också hur bränsleförbrukningen påverkas av en tung högerfot.

En bensinbil som kör i 110 km/h istället för 80 km/h gjorde i testet av med drygt 1,7 extra liter bensin per 100 km. I det fall den högre hastigheten hålls under en resa på 50 mil innebär det att resan kostar cirka 134 kronor mer, om bensinpriset sätts till dagens rikssnitt på 15,80 kr/liter.

I tid har man tjänat ungefär en timme och 42 minuter.

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Den elbil som testades förbrukade 6,7 kWh extra per 100 km vid samma jämförelse.

På 50 mil innebär det 33,5 kWh extra, vilket med ett pris på 5,99 kronor per kWh vid en publik laddstolpe motsvarar en merkostnad på cirka 201 kronor.

I och med att räckvidden också sjunker från cirka 448 km till 317 km kommer också tidsvinningen, i alla fall på längre sträckor, bli mindre än i den bensindrivna bilen i och med att elbilen behöver fler laddstopp.

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