Trots krig – här det alltid rea på diesel och bensin

Orsaken till det är att lågskattelandet Malta låst fast priserna på drivmedel. Det gjorde man för flera år sedan.

EU har hittills inte stoppat bensinmackarna

För den som står vid pumpen är det givetvis lustfyllt att fylla tanken till motsvarande antingen 14,50 kronor litern för bensin eller 13 kronor per liter för diesel, men för statskassan är det en extremt dyr affär.

Allt enligt holländska Autoblog, som uppger att EU åtminstone än så länge gett sitt medgivande till stödet för Maltas bilister.

Låga priser oavsett vad som händer i krigen

EU-kommissionen uppges dock tidigare ha uppmanat önationen Malta, som är EU-medlem, att fasa ut det generösa draget för att ställa om till mer klimatvänliga lösningar. Som det är nu spelar det ingen roll vad som händer i Iran, eller för den delen mellan Ryssland och Ukraina. En eskalering av krigen på den ena eller andra fronten påverkar inte bensin- och dieselpriserna på Malta ett smack.

Bilisterna fortsätter tanka till rabatt. De nuvarande låga bränslepriserna klubbades under covid-pandemin.

Till slut måste rean på bensin och diesel betalas

Och medan bensin- och dieselpriserna ligger fast tvingas den maltetiska staten betala mellanskillnaden, det vill säga glappet mellan marknadspriserna på olja och priserna på bränsle vid pumpen. I förlängningen innebär det att det subventionerade bensin- och dieselpriset ändå får betalas i slutändan av de just nu överförtjusta bilägarna.

För kännedom ligger priserna i Sverige på bemannade stationer i dag, måndag, på 19,34 kronor för 95-oktanig bensin och 22,34 kronor litern för diesel.

