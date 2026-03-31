Energikrisen tilltar – EU-ministrar i akut möte

På något sätt blir vi tvungna att dra ner vår konsumtion också, säger André Månberger, forskare i energisystem vid Lunds universitet.

Iran har blockerat Hormuzsundet som svar på Israel och USA:s attacker som inleddes den 28 februari, vilket har stoppat kritiska energileveranser till Asien. Flera länder i regionen har därför vidtagit åtgärder: Thailands regering har uppmanat myndigheter att höja temperaturen på luftkonditionering för att spara energi. I Sri Lanka har man gjort onsdagar till en allmän helgdag och infört bränsleransonering, enligt BBC. Flera länder har uppmanat anställda att jobba hemifrån för att minska sin arbetspendling.

Ransonering i Sverige

Den globala energimängden minskar, och det kan drabba Sverige, säger Månberger.

I första hand stiger priserna, men det blir också ett minskat utbud. Om det fortgår under en lång tid kommer det bli en minskad mängd energi.

Det kan bli aktuellt med bränsleransonering om krisen fortsätter, säger han.

Det finns många skäl till varför man inför ransonering – man vill inte att folk ska börja hamstra bränsle till exempel. Folk börjar agera på ett sätt vid sådana här kriser som gör att de förvärrar konsekvenserna.

För tillfället finns ingen brist på olja och drivmedel i Sverige, enligt Energimyndigheten.

”Detta kan komma att ändras framöver då det är först i april som uteblivna leveranser från regionen kan märkas på den europeiska marknaden”, skriver myndighetens presschef Ola Westberg till TT.