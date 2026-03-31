Energikrisen tilltar – EU-ministrar i akut möte
Asiens energikris i spåren av Irankriget sprider sig till Europa. I eftermiddag håller EU:s energiministrar ett extrainsatt krismöte som kan resultera i att europeiska medborgare uppmanas att resa mindre.
På något sätt blir vi tvungna att dra ner vår konsumtion också, säger André Månberger, forskare i energisystem vid Lunds universitet.
Iran har blockerat Hormuzsundet som svar på Israel och USA:s attacker som inleddes den 28 februari, vilket har stoppat kritiska energileveranser till Asien. Flera länder i regionen har därför vidtagit åtgärder: Thailands regering har uppmanat myndigheter att höja temperaturen på luftkonditionering för att spara energi. I Sri Lanka har man gjort onsdagar till en allmän helgdag och infört bränsleransonering, enligt BBC. Flera länder har uppmanat anställda att jobba hemifrån för att minska sin arbetspendling.
Ransonering i Sverige
Den globala energimängden minskar, och det kan drabba Sverige, säger Månberger.
I första hand stiger priserna, men det blir också ett minskat utbud. Om det fortgår under en lång tid kommer det bli en minskad mängd energi.
Det kan bli aktuellt med bränsleransonering om krisen fortsätter, säger han.
Det finns många skäl till varför man inför ransonering – man vill inte att folk ska börja hamstra bränsle till exempel. Folk börjar agera på ett sätt vid sådana här kriser som gör att de förvärrar konsekvenserna.
För tillfället finns ingen brist på olja och drivmedel i Sverige, enligt Energimyndigheten.
”Detta kan komma att ändras framöver då det är först i april som uteblivna leveranser från regionen kan märkas på den europeiska marknaden”, skriver myndighetens presschef Ola Westberg till TT.
Krismöte i Bryssel
I ett brev från energikommissionär Dan Jørgensen uppmanas EU-länderna att överväga åtgärder för att frivilligt minska efterfrågan på energi ”särskilt inom transportsektorn”.
I klartext kan det betyda uppmaningar till medborgarna om att flyga och resa mindre, rapporterar nyhetssajten Politico Europe.
Brevet kommer inför ett extrainsatt digitalt energiministermöte i EU i eftermiddag. Nya stödåtgärder väntas också från EU-kommissionen, möjligen redan på onsdagen.
Om Sverige skulle agera hoppas Pär Holmberg, teknologie doktor i elkraftteknik och forskare vid Institutet för näringslivsforskning, att åtgärderna inte handlar om att sänka skatter eller införa pristak eftersom det kan leda till ökad energiförbrukning.
Jag tycker att lösningen är att man hittar sätt att dra ner förbrukningen på, och jag hoppas att EU också tänker i de banorna, säger Holmberg.