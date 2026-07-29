Uppgifter: 8 000 medarbetare får gå från BMW

De dystra beskeden för tysk fordonsindustri kommer i strid ström. Nästa jätte att meddela kraftiga besparingar är nu BMW. Enligt uppgifter till Bloomberg ska omkring 8 000 tjänster omfattas av det nya sparpaketet som är tänkt att presenteras senare i dag. Erbjudandet om avgångsvederlag ska dock främst riktas till medarbetare inom bland annat företagets utvecklingsavdelning och inte till själva fabriksarbetarna.

BMW hade drygt 87 000 medarbetare i Tyskland vid årsskiftet men brottas precis som många andra europeiska tillverkare med allt hårdare konkurrens från kinesiskt håll. Dessutom har USA:s tullar slagit hårt mot tillverkaren.