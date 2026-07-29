Audi tar klivet in i den absoluta lyxklassen för stora suv:ar. Med nya Q9 får den tyska biltillverkaren sin största modell någonsin – och en direkt utmanare till BMW X7 och Mercedes-Benz GLS.
Audi lanserar jättesuv – blir märkets nya flaggskepp
Den nya modellen, som visades upp under tisdagen, är 5,31 meter lång och blir därmed omkring 25 centimeter längre än dagens Q7. Därmed tar Q9 också över rollen som Audis nya flaggskepp, i en tid när efterfrågan på stora premium-suv:ar fortsätter att växa, inte minst på den amerikanska marknaden.
”Q9 representerar nästa steg för Audi inom premiumsegmentet”, enligt bolagets presentation.
Mest lönsamma delen av marknaden
Audi har länge saknat en konkurrent i segmentet där BMW X7 och Mercedes GLS dominerat. Med Q9 hoppas den tyska biltillverkaren ta mark i den mest lönsamma delen av suv-marknaden.
Bilen erbjuds som standard med sju sittplatser, men kan också beställas i en sexsitsig version med separata lyxfåtöljer på andra sätesraden. Invändigt har modellen Audis största panoramaglastak hittills, elektriskt styrda dörrar och ett Bang & Olufsen-ljudsystem med 22 högtalare och funktioner som låter sätena vibrera i takt med musiken.
Stort fokus på tekniken
Även tekniken har fått stort fokus. Q9 utrustas med adaptiv luftfjädring som standard och fyrhjulsstyrning för att göra den över fem meter långa bilen smidigare vid låga hastigheter. Baktill sitter en ny generation tredimensionella OLED-bakljus som ska förbättra både synlighet och design.
Vid lanseringen i Europa erbjuds modellen med en 3,0-liters sexcylindrig dieselmotor på 295 hästkrafter med mildhybridteknik. En sportigare SQ9-version med V8 väntas senare, samtidigt som Audi bekräftar att en laddhybrid är på väg – en drivlina som väntas bli särskilt viktig på den svenska marknaden.
Från 1,2 miljoner kronor
Audi Sverige uppger att instegspriset börjar på omkring 1,2 miljoner kronor. Produktionen sker i Bratislava i Slovakien, där även Q7 tillverkas.
Lanseringen markerar ett strategiskt steg för Audi, som nu ger sig in på allvar i segmentet för de allra största lyx-suv:arna – ett område där konkurrenterna länge haft ett försprång.
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