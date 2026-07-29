Audi lanserar jättesuv – blir märkets nya flaggskepp

”Q9 representerar nästa steg för Audi inom premiumsegmentet”, enligt bolagets presentation.

Mest lönsamma delen av marknaden

Audi har länge saknat en konkurrent i segmentet där BMW X7 och Mercedes GLS dominerat. Med Q9 hoppas den tyska biltillverkaren ta mark i den mest lönsamma delen av suv-marknaden.

Bilen erbjuds som standard med sju sittplatser, men kan också beställas i en sexsitsig version med separata lyxfåtöljer på andra sätesraden. Invändigt har modellen Audis största panoramaglastak hittills, elektriskt styrda dörrar och ett Bang & Olufsen-ljudsystem med 22 högtalare och funktioner som låter sätena vibrera i takt med musiken.

Stort fokus på tekniken

Även tekniken har fått stort fokus. Q9 utrustas med adaptiv luftfjädring som standard och fyrhjulsstyrning för att göra den över fem meter långa bilen smidigare vid låga hastigheter. Baktill sitter en ny generation tredimensionella OLED-bakljus som ska förbättra både synlighet och design.

Vid lanseringen i Europa erbjuds modellen med en 3,0-liters sexcylindrig dieselmotor på 295 hästkrafter med mildhybridteknik. En sportigare SQ9-version med V8 väntas senare, samtidigt som Audi bekräftar att en laddhybrid är på väg – en drivlina som väntas bli särskilt viktig på den svenska marknaden.

Från 1,2 miljoner kronor

Audi Sverige uppger att instegspriset börjar på omkring 1,2 miljoner kronor. Produktionen sker i Bratislava i Slovakien, där även Q7 tillverkas.

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Lanseringen markerar ett strategiskt steg för Audi, som nu ger sig in på allvar i segmentet för de allra största lyx-suv:arna – ett område där konkurrenterna länge haft ett försprång.

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