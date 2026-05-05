(M)-kritiken: "Regeringen missar avgörande flaskhals"

Man välkomnar som vi tidigare skrivit satsningar på Södra stambanan, men påpekar nu att ”regeringen lämnar avgörande flaskhals i Greater Copenhagen olöst”.

Det handlar om det ”tydliga bakslag för Västkustbanan” som planen innebär.

Öresundsbron lika dyr när den är betald. Dagens PS

”Saknar helhetsgrepp”

Planen ”saknar ett tillräckligt helhetsgrepp om de internationellt kritiska järnvägskorridorerna som binder samman Sverige, Greater Copenhagen och kontinenten”, skriver Greater Copenhagen som menar att det försvarar konkurrenskraften och bromsar klimatomställningen.

”Särskilt allvarligt är regeringens beslut att göra ett omtag för dubbelspår mellan Helsingborg C och Maria station. Det innebär i praktiken att den sista återstående enkelspårssträckan på Västkustbanan skjuts på framtiden”, påpekar man.