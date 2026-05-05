Det är bra att regeringen satsar på Södra stambanan men en allvarlig miss att man glömmer Västkustbanan. Nu får regeringen moderat kritik.
(M)-kritiken: "Regeringen missar avgörande flaskhals"
Det är samarbetsorganet Greater Copenhagen, ett organ där två svenska regioner, två danska diton och 85 kommuner på båda sidor Öresund möts, som ger både ros och ris åt regeringens infrastrukturplan för 2026-2037.
Man välkomnar som vi tidigare skrivit satsningar på Södra stambanan, men påpekar nu att ”regeringen lämnar avgörande flaskhals i Greater Copenhagen olöst”.
Det handlar om det ”tydliga bakslag för Västkustbanan” som planen innebär.
”Saknar helhetsgrepp”
Planen ”saknar ett tillräckligt helhetsgrepp om de internationellt kritiska järnvägskorridorerna som binder samman Sverige, Greater Copenhagen och kontinenten”, skriver Greater Copenhagen som menar att det försvarar konkurrenskraften och bromsar klimatomställningen.
”Särskilt allvarligt är regeringens beslut att göra ett omtag för dubbelspår mellan Helsingborg C och Maria station. Det innebär i praktiken att den sista återstående enkelspårssträckan på Västkustbanan skjuts på framtiden”, påpekar man.
Strategiskt viktigt
Västkustbanan är ett av Sveriges viktigaste järnvägsstråk och en del av den strategiska transportkorridoren mellan Oslo och Hamburg.
Staten har under lång tid investerat mångmiljardbelopp i banan, men fortfarande återstår 4,5 kilometer enkelspår mellan Helsingborg C och Maria station.
”Utan den länken kan banans fulla kapacitet inte utnyttjas och de ökade trafikflöden som väntas i samband med Fehmarn Bält-förbindelsen blir svårare att hantera”, påpekar Öresunds-företrädarna.
”Ett bekymmer”
”Vi välkomnar regeringens satsningar på underhåll och förstärkningar av Södra stambanan. Men att dubbelspåret mellan Helsingborg C och Maria station skjuts upp är ett bekymmer”, säger Mikaela Waltersson, vice ordförande i Greater Copenhagen och regionstyrelsens ordförande i Region Halland.
”Så länge denna länk inte ryms i planen riskerar Sverige att försvaga både tillväxten och konkurrenskraften”, tillägger hon.
Mikael Waltersson är moderat liksom ordföranden i Greater Copenhagen Carl Johan Sonesson, ordförande även för Region Skåne.
Det är alltså två tunga moderater som är kritiska till regeringens agerande kring dessa delar av infrastrukturplanen.
