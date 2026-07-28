Gamla batterier stor brandfara – forskare varnar för ny risk

Men utvecklingen har också baksidor – då antalet batterirelaterade bränder ökar.

Lägg inte batterier tillsammans i en påse

Enligt Elsäkerhetsverket ökade antalet bränder och brandtillbud kopplade till laddbara produkter med 42 procent mellan 2018 och 2022. Utvecklingen väntas fortsätta i takt med att allt fler batterier kommer i omlopp.

Enligt batteriforskaren Lennart Reuter, verksam vid Technische Universität München och Uppsala universitet, kan även uttjänta litiumjonbatterier börja brinna om de förvaras tillsammans.

”Störst risk för brand i uttjänta batterier blir det om de läggs tillsammans i en påse. De kan interagera med varandra så att det blir kortslutning. Den alstrar värme som kan orsaka termisk rusning i ett battericell och en kedjereaktion i intilliggande batterier”, säger Lennart Reuter till Forskning & Framsteg (nr 5/2026).