Litiumjonbatterier orsakar allt fler bränder i Sverige – och även uttjänta batterier som samlas i en låda eller plastpåse kan kortslutas och utlösa en svårsläckt brand.
Gamla batterier stor brandfara – forskare varnar för ny risk
Svenska hem fylls av allt fler produkter med litiumjonbatterier. Mobiltelefoner, datorer, elverktyg, robotgräsklippare, elcyklar och elsparkcyklar har gjort batterier till en självklar del av vardagen.
Men utvecklingen har också baksidor – då antalet batterirelaterade bränder ökar.
Lägg inte batterier tillsammans i en påse
Enligt Elsäkerhetsverket ökade antalet bränder och brandtillbud kopplade till laddbara produkter med 42 procent mellan 2018 och 2022. Utvecklingen väntas fortsätta i takt med att allt fler batterier kommer i omlopp.
Enligt batteriforskaren Lennart Reuter, verksam vid Technische Universität München och Uppsala universitet, kan även uttjänta litiumjonbatterier börja brinna om de förvaras tillsammans.
”Störst risk för brand i uttjänta batterier blir det om de läggs tillsammans i en påse. De kan interagera med varandra så att det blir kortslutning. Den alstrar värme som kan orsaka termisk rusning i ett battericell och en kedjereaktion i intilliggande batterier”, säger Lennart Reuter till Forskning & Framsteg (nr 5/2026).
Svåra att bekämpa
Till skillnad från många andra bränder är litiumjonbränder svåra att bekämpa. De kan utveckla mycket höga temperaturer, avge giftiga gaser och återantända flera timmar efter att lågorna släckts. Enligt forskningsinstitutet RISE krävs ofta långvarig kylning med stora mängder vatten för att stoppa den kemiska reaktionen.
Problemet märks också utanför hemmen.
Felaktigt kasserade batterier orsakar ett växande antal bränder i sopbilar, återvinningscentraler och sorteringsanläggningar. Linnéuniversitetet driver ett forskningsprojekt för att minska riskerna efter att bränder kopplade till litiumjonbatterier blivit ett allt större problem inom avfallssektorn.
Även små batterier en fara
Många förknippar riskerna med stora batterier till exempelvis elbilar och elcyklar. Det är sant att de är en stor risk, men det är inte hela sanningen.
”Till och med pyttesmå knappbatterier kan starta bränder”, säger Lennart Reuter till Forskning & Framsteg.
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