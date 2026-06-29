Tipset: Så får du bilen sval på 30 sekunder

Det är då tipset kommer om ett enkelt knep för att ventilera ut en betydande mängd värme ur bilen, innan man ens slagit på luftkonditioneringen.

”Några rörelser med bildörren är allt som krävs”, är det positiva budskapet.

Humöret: Därför blir du hetare av värmen. Dagens PS

Öppna – men bara ett fönster

Hur det går till? Så här förklarar franska Auto Plus hur du ska agera. Du börjar med att öppna framrutan på ena sidan, samtidigt som du ser till att alla andra fönster och dörrar är stängda.

Gå sedan till andra sidan och öppna och stäng den motsatta dörren via handtaget upprepade gånger.

Detta kommer att driva ut värmen, som dras ut av dörrens rörelse samtidigt som svalare luft kommer in genom fönstret.

”På bara några sekunder kommer kupétemperaturen att vara betydligt lägre”, lovar den franska sajten.

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