Känns din bil lika varm som en ugn? Då ska du läsa vidare. Från Frankrike kommer tipsen om hur du får bilen sval på en halvminut.
Tipset: Så får du bilen sval på 30 sekunder
Det här är tricket som handlar om att sänka temperaturen i bilen på bara några sekunder – och utan att använda bilens AC.
Det är välkommet, Oavsett om det är en helgtripp, affärsresa eller semesterutflykt, kan bilen kännas som en ugn efter bara några minuter i direkt solljus.
Det är då tipset kommer om ett enkelt knep för att ventilera ut en betydande mängd värme ur bilen, innan man ens slagit på luftkonditioneringen.
”Några rörelser med bildörren är allt som krävs”, är det positiva budskapet.
Humöret: Därför blir du hetare av värmen. Dagens PS
Öppna – men bara ett fönster
Hur det går till? Så här förklarar franska Auto Plus hur du ska agera. Du börjar med att öppna framrutan på ena sidan, samtidigt som du ser till att alla andra fönster och dörrar är stängda.
Gå sedan till andra sidan och öppna och stäng den motsatta dörren via handtaget upprepade gånger.
Detta kommer att driva ut värmen, som dras ut av dörrens rörelse samtidigt som svalare luft kommer in genom fönstret.
”På bara några sekunder kommer kupétemperaturen att vara betydligt lägre”, lovar den franska sajten.
Nu varnar Trafikverket för – halka. Dagens PS
Då behöver du inte AC direkt
Dessutom gör det här att du kan köra i väg utan att omedelbart slå på bilens AC, vilket om inte annat är bra för plånboken.
Enligt Ademe, den franska byrå för ekologisk omställning, ger AC:n en avsevärd ökning av bränsleförbrukningen.
Det handlar om 10-20 procent och i trafikstockningar upp till 25-35 procent. Dock ska det påpekas att om AC:n används kontinuerligt, är ökningen i drivmedelsåtgång bara 5 procent.
Schweiz alper: ”Smälter snabbare nu”. Dagens PS
Solskydd och tonade rutor
I övrigt tipsar Auto Plus om att du bör installera solskydd och välja tonade rutor. Tonade rutor minskar framför allt mängden ljus och värme som kommer in i fordonet, vilket bidrar till en behagligare temperatur i bilen.
Det minskar i sin tur belastningen på AC:n, vilket ger lägre bränsleförbrukning vid körning.
Ska du ta ytterligare ett steg är förslagen en bärbar sprej och en minifläkt du ansluter till en USB-port eller uttaget för cigarettändaren.
Behöver du trots allt använda AC:n är rekommendationen att inte överskrida en skillnad på 6 grader mellan interiör- och utomhus-temperaturen, även med hänsyn till din egen hälsa.
Försäkringskassan: Semestersnickare kostar oss miljarder. Dagens PS