Golf GTI: Succé-bilen växlar upp

Företag

Trump eller Biden: Vem håller USA:s företagsledare på?

Trots att affärspengar flödat in till Nikki Haleys kampanj vann Donald Trump primärvalet i New Hampshire i går. Donald Trumps vinst i New Hampshire bådar för att det blir en ny valkamp mellan honom och Joe Biden, skriver Fortune. I USA kämpar nu företag med att förbereda sig inför det kommande presidentvalet, som kan bli …