Volkswagens elbilsutmanare – snart på banan

Börs & Finans

Bitcoin har på kort tid rasat 10 procent

Under de fem senaste handelsdagarna har kryptovalutan bitcoin fallit med 10 procent. Så här stort var värdetappet under morgonen i dag. TT berättar bland annat på Di.se att den digitala valutan just nu handlas för drygt 63 800 dollar. Därmed har världens dominerande kryptovaluta tappat 10 procent de senaste fem dagarna, och under tisdagsmorgonen har …