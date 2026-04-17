Renault bygger obemannad militär-"Twingo"

”Det har varit väldigt tydligt att det här är viktigt”, konstaterade då Logan Jones, vd för teknikbolaget Oshkosh som också fått frågor kring utökad produktion för den amerikanska militären.

I rapporter från franska och tyska medier framgår det att Renault, som nyligen gått ut med att man kapar i ingenjörskåren, också flörtar med militära kunder.

Enligt franska Le Figaro handlar det om ett forskningsprojekt där bolaget undersöker olika typer av markrobotar för både civila och militära användningsområden.

”Utforskar alternativ”

Renault har kommenterat att FoU-teamet “testar och utforskar olika alternativ”, men betonar att det rör sig om ett tidigt och öppet utvecklingsarbete, inte ett färdigt system.

L’Usine Nouvelle, har rapporterat att projektet kan utvecklas tillsammans med militärfordonstillverkaren Arquus, som i dag ingår i John Cockerill-koncernen och har rötter i Renault Trucks Defense.

Det som beskrivs i fransk press är en större markplattform, ungefär i storlek med en mindre bil. Tyska Automotor und Sport liknar satsningen med en förarlös ”Twingo” i kamouflage.

För spaning och datainsamling

Till skillnad från många andra UGV:er (obemannade markfordon), som ofta är små och lätta, handlar det Renaults satsning om en mer modulär konstruktion med plats för sensorer, kameror och olika typer av utrustning. Fokus ligger enligt uppgifterna på spaning och datainsamling.

Det är dock inte Renaults första militära projekt i närtid. Bolaget samarbetar bland annat med Turgis & Gaillard i ett projekt kopplat till militära drönare, där industrin och försvarsmyndigheter samverkar i utvecklingen av obemannade system.