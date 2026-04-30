Transportsektorn elektrifieras och för vissa tillverkare har el-lastbilar varit vardagsmat i flera år. Tesla har däremot haft svårt att komma igång med massproduktionen, men igår verkar man ha ändrat på det.
Teslas försenade lastbil nu i massproduktion
Det var inte så lätt som Elon Musk trodde att bygga lastbilar, har det visat sig. Redan 2023 skrev vi om de första återkallelserna som då gällde mjukvarufel i det fåtal fordon som producerats.
Då hade Musk förhoppningar om att ha levererat 50 000 Tesla Semi till nordamerikanska kunder innan 2024. Verkligheten blev en annan, enligt Insideevs, rullar ungefär 100 av Teslas lastbilar på vägarna idag.
Men igår nådde man en ny milstolpe i produktionen.
”Den första lastbilen har rullat av massproduktionsbandet”, skrev Tesla Semi i ett inlägg på X.
Bättre räckvidd än Volvos senaste lastbil?
Enligt Tesla kommer den eldrivna lastbilen i två versioner. Standard range erbjuder cirka 52 mils räckvidd med en lastvikt om drygt 37 ton. Long range-versionen uppges klara hela 80 mil – vilket intressant nog slår Volvos senast presenterade lastbil, som stoltserade med 70 mils räckvidd. Volvos kämpe ska dock ha en maxlastvikt på 48 ton.
Båda Teslas varianter är utrustade med tre elmotorer som kan leverera upp till 800 kilowatt, samt ett elektriskt kraftuttag (ePTO) med en effekt på upp till 25 kW.
Laddning kan ske med upp till 1,2 megawatt, vilket gör det möjligt att fylla på cirka 60 procent av räckvidden på runt 30 minuter.
Företaget har inte uppgett några exakta batteristorlekar, men uppskattningar pekar på att Standard Range-versionen har omkring 550 kWh, medan Long Range-varianten ligger runt 875 kWh.
Nu när massproduktionen är igång uppger Tesla att leveranserna av Semi kommer att inledas senare i år.
