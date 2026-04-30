Teslas försenade lastbil nu i massproduktion

Då hade Musk förhoppningar om att ha levererat 50 000 Tesla Semi till nordamerikanska kunder innan 2024. Verkligheten blev en annan, enligt Insideevs, rullar ungefär 100 av Teslas lastbilar på vägarna idag.

Men igår nådde man en ny milstolpe i produktionen.

”Den första lastbilen har rullat av massproduktionsbandet”, skrev Tesla Semi i ett inlägg på X.

First Semi off high volume line pic.twitter.com/fI1AdQrJFH — Tesla Semi (@tesla_semi) April 29, 2026

Bättre räckvidd än Volvos senaste lastbil?

Enligt Tesla kommer den eldrivna lastbilen i två versioner. Standard range erbjuder cirka 52 mils räckvidd med en lastvikt om drygt 37 ton. Long range-versionen uppges klara hela 80 mil – vilket intressant nog slår Volvos senast presenterade lastbil, som stoltserade med 70 mils räckvidd. Volvos kämpe ska dock ha en maxlastvikt på 48 ton.

Båda Teslas varianter är utrustade med tre elmotorer som kan leverera upp till 800 kilowatt, samt ett elektriskt kraftuttag (ePTO) med en effekt på upp till 25 kW.

