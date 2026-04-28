Unimog firar 80 år och Mercedes-Benz uppmärksammar jubileet med en dekadent, läderinredd, lyxversion av terrängbilarnas terrängbil.
Lyx-Unimog är rapparens nya drömbil
Har du hört talas om Unimog? Det anses vara ett av världens mest kapabla fordon – dit en Unimog inte kan köra, är inte värt att åka.
Mercedes terrängjätte funkar som jordbrukstraktor, snöröjare, brandbil, militärtransport och som husbil till extremäventyrande vanlifers.
Gigantiska hjul, markfrigång på närmre en halvmeter, fyrhjulsdrift med trippla diffspärrar… Ja, du förstår – Unimog kommer med en hel del pondus.
G-Wagen, släng dig i väggen
I många år har Mercedes lite frommare ”terräng”bil, G-Wagen, varit statussymbol hos rappare, influencers och andra nyrika kändisar. Men kanske är det nu dags för ett skifte?
I samarbete med Hellgeth Engineering presenterar Mercedes-Benz en lyxversion av Unimog.
Till skillnad från Unimog U 4023, som lyxversionen bygger på, utrustas konceptbilen med en 7,7-liters sexcylindrig turbodiesel. Den levererar 295 hästkrafter och ett massivt vridmoment på cirka 1 200 Nm redan vid 1 200 varv/minut.
Mattgrå lack, beadlockfälgar i aluminium, uppgraderad LED-belysning och kanske viktigast av allt – fyra ergonomiska säten i premiumläder. Som gjord för medverka i valfri rappares musikvideos, alltså.
Antalet backspeglar är noll, istället har den glammiga jätten utrustats med ett MirrorCam-system där digitala kameror och skärmar ersätter traditionella ytterbackspeglar.
Unimog firar 80 år
Det hela är såklart inte något som väntas gå till produktion inom den närmsta tiden. Istället handlar det om ett sätt för Mercedes att uppmärksamma Unimogs 80-års-jubileum som infaller i år.
”Med den här exklusiva showbilen har vi lyckats förena Unimogens välkända robusthet och terrängegenskaper med en helt ny nivå av komfort och ingenjörskunnande. Det här är en Unimog som verkligen visar vad innovation och passion kan åstadkomma”, konstaterar Franziska Cusumano, vd för Mercedes-Benz Special Trucks.
Mercedes uppger dock själva att lyx-mogen ska testas av ”en kund” under 2026, för att samla kunskap inför att bilen eventuellt når något slags utvecklingsstadium i framtiden.