Lyx-Unimog är rapparens nya drömbil

Gigantiska hjul, markfrigång på närmre en halvmeter, fyrhjulsdrift med trippla diffspärrar… Ja, du förstår – Unimog kommer med en hel del pondus.

G-Wagen, släng dig i väggen

I många år har Mercedes lite frommare ”terräng”bil, G-Wagen, varit statussymbol hos rappare, influencers och andra nyrika kändisar. Men kanske är det nu dags för ett skifte?

I samarbete med Hellgeth Engineering presenterar Mercedes-Benz en lyxversion av Unimog.

Bild: Mercedes-Benz Trucks

Till skillnad från Unimog U 4023, som lyxversionen bygger på, utrustas konceptbilen med en 7,7-liters sexcylindrig turbodiesel. Den levererar 295 hästkrafter och ett massivt vridmoment på cirka 1 200 Nm redan vid 1 200 varv/minut.

Mattgrå lack, beadlockfälgar i aluminium, uppgraderad LED-belysning och kanske viktigast av allt – fyra ergonomiska säten i premiumläder. Som gjord för medverka i valfri rappares musikvideos, alltså.

Bild: Mercedes-Benz Trucks

Antalet backspeglar är noll, istället har den glammiga jätten utrustats med ett MirrorCam-system där digitala kameror och skärmar ersätter traditionella ytterbackspeglar.