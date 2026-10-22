Dyra och komplicerade reservdelar – därför svider verkstadsbesöket

Bakom siffrorna står den tyska försäkringsbranschens organisation GDV. Enligt dess sammanställning steg reservdelspriserna med över 4 procent bara mellan augusti 2025 och augusti 2026. Vissa karossdelar har nästan fördubblats i pris.

I Sverige har prisökningen på reservdelar varit mer måttlig, enligt tillgänglig statistik: SVT skriver att reservdelspriserna ökat här under perioden 2014–2024 med drygt 14,1 procent, i snitt ökade kostnaden för bilreparationer med 26 procent.

Därför blir reservdelarna dyrare

I ett större, mer globalt, perspektiv pekar branschorganisationen Fordonsjuristen på faktorerna som ligger bakom prisökningen på reservdelar:

Pandemin orsakade störningar i produktionen och leveranskedjorna, samtidigt som kostnaderna för energi, råvaror och transporter steg under 2021–2022.

Även bilarnas tekniska utveckling spelar in. Strålkastare, vindrutor, backspeglar och stötfångare kan innehålla kameror, radar, elektronik och värmeelement, vilket kan göra både reservdelarna och arbetet med montering och kalibrering dyrare.

Konkurrensen kan också vara begränsad. Designskydd kan försvåra försäljningen av alternativa karossdelar, medan komponentbrist, transportproblem och långa leveranstider kan fördröja reparationer och göra att bilar blir stående längre på verkstaden.

För oberoende verkstäder kan begränsad tillgång till teknisk information, krav på kodning och tillverkarnas kontroll över reservdelssystem göra det svårare att konkurrera och erbjuda billigare alternativ.