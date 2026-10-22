En bilreparation kan bli betydligt dyrare än väntat. Reservdelar har stigit i pris, och modern bilteknik gör vissa reparationer mer komplicerade.
Dyra och komplicerade reservdelar – därför svider verkstadsbesöket
En genomlysning på tyska marknaden säger att priserna på reservdelar ökat med mer än 80 procent sedan 2016 – vilket gör bilreparationen dyrare för kunden.
Bakom siffrorna står den tyska försäkringsbranschens organisation GDV. Enligt dess sammanställning steg reservdelspriserna med över 4 procent bara mellan augusti 2025 och augusti 2026. Vissa karossdelar har nästan fördubblats i pris.
I Sverige har prisökningen på reservdelar varit mer måttlig, enligt tillgänglig statistik: SVT skriver att reservdelspriserna ökat här under perioden 2014–2024 med drygt 14,1 procent, i snitt ökade kostnaden för bilreparationer med 26 procent.
Därför blir reservdelarna dyrare
I ett större, mer globalt, perspektiv pekar branschorganisationen Fordonsjuristen på faktorerna som ligger bakom prisökningen på reservdelar:
Pandemin orsakade störningar i produktionen och leveranskedjorna, samtidigt som kostnaderna för energi, råvaror och transporter steg under 2021–2022.
Även bilarnas tekniska utveckling spelar in. Strålkastare, vindrutor, backspeglar och stötfångare kan innehålla kameror, radar, elektronik och värmeelement, vilket kan göra både reservdelarna och arbetet med montering och kalibrering dyrare.
Konkurrensen kan också vara begränsad. Designskydd kan försvåra försäljningen av alternativa karossdelar, medan komponentbrist, transportproblem och långa leveranstider kan fördröja reparationer och göra att bilar blir stående längre på verkstaden.
För oberoende verkstäder kan begränsad tillgång till teknisk information, krav på kodning och tillverkarnas kontroll över reservdelssystem göra det svårare att konkurrera och erbjuda billigare alternativ.
Samma del kostar olika beroende på vem som beställer
Det kan dessutom skilja rejält beroende på var reservdelen köps. I somras visade samma branschorganisation upp ett exempel där en kondensor med samma artikelnummer och från samma tillverkare kostar 1 212 kronor inklusive moms i en nätbutik, jämfört med 4 087 kronor via en verkstads ordinarie inköpskanal.
Norska Motors rapportering från 2025 visade även den på stor prisvariation beroende på vem man som kund vände sig till. Samma lykta kunde kosta fem gånger mer hos en märkesverkstad kontra en oberoende verkstad. Å andra sidan kunde samma oberoende verkstad ta tre gånger så mycket betalt för en stötfångare, jämfört med bilmärkets egen försäljningskanal.
Mer avancerade bilar kräver dyrare reservdelar
Elbilar kräver mindre rutinunderhåll än bilar med förbränningsmotor, eftersom de har färre rörliga delar och inte behöver exempelvis oljebyten på samma sätt som en diesel- eller bensinbil. Men när något väl går sönder kan reparationen bli kostsam. Enligt analysbolaget Boston Consulting Group innebär den mer avancerade tekniken höga reparationskostnader.
Utvecklingen gäller dock inte bara elbilar. Även moderna bensin- och dieselbilar har fler sensorer, styrenheter och förarassistanssystem än äldre modeller, alltihop avancerade komponenter som kan driva upp priset på ett verkstadsbesök.