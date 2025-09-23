Dagens PS
Teslaägare ger upp – byter till dieselbilar

Teslaägare ger upp livsstilen och byter gärna till en dieselbil. (Foto: Tesla och Chevrolet)
Teslaägare ger upp livsstilen och byter gärna till en dieselbil. (Foto: Tesla och Chevrolet)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Teslas lojalitet faller, enligt ny data. Allt fler av deras kunder byter ut sina elbilar – och väljer ett oväntat alternativ.

Den forna giganten Tesla, som tidigare hade en ohotad position på marknaden, upplever nu en betydande minskning av sin kundlojalitet.

Enligt en färsk studie från S&P Global har lojaliteten minskat med 9,4 procent under andra kvartalet 2025, jämfört med samma period året innan.

Företaget ligger nu bakom Ford i USA, men behåller en knapp marginal före Chevrolet. Detta skifte ses som en indikation på att den tidigare oövervinnliga positionen håller på att erodera.

Flera faktorer, inklusive ett åldrande modellutbud och vd Elon Musks ökade politiska engagemang, pekas ut som de primära orsakerna till förändringen.

Enstaka bilmodeller och ett begränsat utbud

En av de största utmaningarna för Tesla har varit bristen på nya modeller, skriver källan Autonews.

Företagets framgång har länge vilat på två högvolymsfordon, Model 3 och Model Y, vars grundläggande design har funnits på marknaden i flera år. Trots uppdateringar lockar konkurrenter med ett bredare sortiment och fler valmöjligheter, vilket får allt fler bilägare att söka sig till andra märken.

Enligt källor väljer många avhoppare från Tesla att byta till märken som BMW, Mercedes-Benz och Toyota, vilket belyser Teslas begränsade variation.

Tesla Model 3 (Foto: Tesla)
Tesla Model 3 (Foto: Tesla)
En oväntad trend: tillbaka till diesel

Även om de flesta avhoppande Tesla-ägarna väljer en annan elbil, har en anmärkningsvärd andel bytt bränsletyp.

Enligt studien valde 31,1 procent av de tidigare ägarna att byta till andra bränsletyper. Av dessa bytte 28,2 procent till hybridfordon, men den mest överraskande siffran är att 2,9 procent valde att gå tillbaka till diesel.

Denna siffra är särskilt intressant bland de som bytte till Chevrolet, där nästan åtta procent valde en dieselmotor. Även bland de som bytte till Ford valde fem procent att gå över till diesel.

Tesla Model Y L (Foto: Tesla)
Tesla Model Y L (Foto: Tesla)

Kostnad inte den avgörande faktorn

En intressant detalj som framkommer i studien är att priset inte är den primära orsaken till att hushåll byter bilmärke. Enligt S&P Global köper de flesta avhoppande Tesla-ägarna fordon i prisklassen mellan cirka 645 000 och 805 000 svenska kronor, vilket indikerar att beslutet drivs av preferenser och behovet av större utbud snarare än en önskan att spara pengar.

Enligt S&P Global är Teslas varumärkeslojalitet fortfarande stark, men de är inte längre det självklara valet.

Historiskt förbud, hackerattack och bilarna med längst räckvidd

Vissa veckor engagerar motornyheterna lite extra, och den här gången har det skett med historiska förbud och chockerande kriser. Vi har sammanställt

Konkurrensen intensifieras

Medan Teslas lojalitet sjunker, stärks andra märken inom elbilssegmentet.

Lojaliteten för elbilar som inte är en Tesla har ökat till 46,4 procent, vilket tyder på att köpare utanför Teslas ekosystem är mer benägna att fortsätta med elbilar, skriver Carscoops.

Den totala lojaliteten för elbilsmärken har också förbättrats, från cirka 40 procent år 2021 till 43,5 procent nu. Denna utveckling drivs av en våg av nya och mer konkurrenskraftiga modeller från traditionella biltillverkare.

Trots att Tesla fortfarande lockar fler nya kunder än de förlorar, minskar detta övertag snabbt. Företagets vinstkvot mot Chevrolet har sjunkit från 4-1 till 2-1, och mot BMW från 9-1 till 1,5-1.

Uppgifter: Tesla slopar standardfunktioner i nya Model Y

Efter år av spekulationer om en revolutionerande och billig elbil, verkar det nu som att Teslas strategi har tagit en oväntad vändning. Nya läckor tyder

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

