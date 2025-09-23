Teslaägare ger upp – byter till dieselbilar

Den forna giganten Tesla, som tidigare hade en ohotad position på marknaden, upplever nu en betydande minskning av sin kundlojalitet.

Enligt en färsk studie från S&P Global har lojaliteten minskat med 9,4 procent under andra kvartalet 2025, jämfört med samma period året innan.

Företaget ligger nu bakom Ford i USA, men behåller en knapp marginal före Chevrolet. Detta skifte ses som en indikation på att den tidigare oövervinnliga positionen håller på att erodera.

Flera faktorer, inklusive ett åldrande modellutbud och vd Elon Musks ökade politiska engagemang, pekas ut som de primära orsakerna till förändringen.

Enstaka bilmodeller och ett begränsat utbud

En av de största utmaningarna för Tesla har varit bristen på nya modeller, skriver källan Autonews.

Företagets framgång har länge vilat på två högvolymsfordon, Model 3 och Model Y, vars grundläggande design har funnits på marknaden i flera år. Trots uppdateringar lockar konkurrenter med ett bredare sortiment och fler valmöjligheter, vilket får allt fler bilägare att söka sig till andra märken.

Enligt källor väljer många avhoppare från Tesla att byta till märken som BMW, Mercedes-Benz och Toyota, vilket belyser Teslas begränsade variation.

